この春の一歩で、英語を身につけ、未来を変える ― GLIオンライン「OPEN HOUSE」開催

写真拡大

株式会社鏑木教育コンサルティング


国内外の名門ボーディングスクール進学を視野に入れるコンサルティング型英会話スクール「Global Learner’s Institute（以下、GLI）」は、2026年3月24日（火）～3月27日（金）の4日間、「GLIオンライン」にて特別体験イベント 「OPEN HOUSE」 を開催いたします。



春は、新しい挑戦を始める絶好のタイミングです。


新学年を前に、「習い事を見直したい」「英語を本格的に強化したい」とお考えのご家庭に向けて、GLIオンラインのレッスンを“最大2回まで無料”で体験いただける期間限定企画をご用意しました。


■ GLIオンラインとは


GLIは、小学生の段階から国内ボーディングスクール進学、海外進学、英検(R)︎2級合格など、“目に見える成果”を着実に積み上げてきた英語教育機関です。



主な「実績」は公式ブログ(https://gli-english.com/gli_online-openhouse_2026/)をご覧ください。



そのオンライン版である「GLIオンライン」は、校舎に通えない地域にお住まいの方でも、ハイレベルな英語4技能習得と進学成果を目指せる環境を提供しています。


■ OPEN HOUSE 開催の背景


「どんなレッスンをしているのか実際に見てみたい」


「子どもに合う指導スタイルか確認したい」


そのようなお声にお応えし、今回のOPEN HOUSEでは、初心者から上級者まで全レベルのレッスンを開講いたします。



各レッスンは25分間。 期間中、最大2回まで無料で受講可能です。


実際のレッスンでは、


- 講師との双方向コミュニケーション
- 英語を使ったアクティビティ
- 楽しく学べる指導

を体験いただけます。


■ 参加メリット


- GLIの指導スタイルをじっくり確認できる
- 講師とお子様との相性を観察できる
- ご家庭の学習目標に合うかを見極められる

“体験”で終わらせない、成果につながる英語教育をぜひご体感ください。


■ 開催概要


【日程】

2026年3月24日（火）～3月27日（金）


各日16:00～20:00


【実施方法】

オンライン（Zoom）


※申込後、参加リンクを送付


【参加費】

無料（最大2回まで）


【申込締切】

3月23日（月）


【申込方法】

公式ブログをご確認の上、ブログ最下部の「お問い合わせフォーム」よりお申し込みください。


公式ブログはこちら(https://gli-english.com/gli_online-openhouse_2026/)。


■ 春の一歩が、未来を変える


英語4技能を高い水準で身につけたい。


英検(R)︎合格やボーディングスクール合格を目指したい。


将来の選択肢を広げたい。



その第一歩として、この春、GLIオンラインの扉を開いてみませんか。


期間限定の「OPEN HOUSE」にて、皆さまをお待ちしております。


【関連情報】


■GLI代表 鏑木のInstagram


「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。


Instagramはこちら　https://www.instagram.com/kaburaki_san


【企業情報】


◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。


◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。



■通学型受講コース　"GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)


■オンライン受講コース　"GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)


【本リリースに関するお問合せ】


Global Learner’s Institute　


担当：石井


Mail：press@kaburaki-educonsul.com