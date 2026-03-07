AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％ ライブ・ビューイング 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン超多才2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」Kアリーナ横浜で開催するワンマンライブを、全国の映画館に生中継！

2026年3月21日（土）に2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」 （読み：アンプタックカラーズ）が、Kアリーナ横浜（神奈川県）で開催する『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』を、全国各地の映画館にライブ・ビューイングすることが決定した。

「AMPTAKxCOLORS」は、ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う6人（あっきぃ / まぜ太 / ぷりっつ / ちぐさくん / あっと / けちゃ）が集まった超多才2.5次元歌い手グループ。2022年12月、ユニット結成から約2か月でパシフィコ横浜国立大ホールにて1stワンマンライブを開催。その後もTOKYO DOME CITY HALL（現・Kanadevia Hall）公演や東名阪を巡る9公演の1st LIVE TOURを成功させ、結成から約1年10か月で日本武道館公演を実現。2025年5月にはぴあアリーナMMで自身最大規模となるアリーナワンマンライブを開催し、着実に成長を遂げてきた。

今回の公演は、2025年5月以来、約10か月ぶりとなる待望のワンマンライブ。「海賊」をテーマに、目標へ向かう“航海”を描き、公演名の「88％」には、夢へ一歩近づく姿と新たな「挑戦」の意味が込められている。

今しかない瞬間と叶えたい夢への過程、そして「AMPTAK」の想いを、応援してくれるリスナー（ファンの呼称）とともに「AMPTAK」ならではの演出で描く“かけがえのない航海”を、Kアリーナ横浜から全国各地の映画館に生中継でお届けする。

さらなる高みへ挑む「AMPTAK」の大舞台でのライブパフォーマンスを、映画館の大スクリーンで見届けよう！

AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％ 特設サイト：https://amptak-colors-k-arena2026.stpr.com/(https://amptak-colors-k-arena2026.stpr.com/)

【実施概要】

＜タイトル＞

AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％ ライブ・ビューイング

＜日 時＞

2026年3月21日（土）13:30開演

※ライブ・ビューイングでは、加工を施した映像を上映いたします。

※権利の都合により上映できない楽曲が発生する場合がございます。

＜会 場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/amptak-colors2026/(https://liveviewing.jp/amptak-colors2026/)

※開場時間は映画館によって異なります。

＜料 金＞

4,500円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレオーダー（抽選）】

2026年3月7日（土）18:00 ～ 3月11日（水）23:59

◎イープラス：https://eplus.jp/amptak-colors2026/lv/(https://eplus.jp/amptak-colors2026/lv/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【映画館販売（先着）】

◆各映画館のインターネットチケット販売サービス

2026年3月17日（火）24:00以降～（3月18日（水）0:00以降～）

◆各映画館窓口/自動券売機

2026年3月18日（水）映画館オープン時間～

※プレオーダーで販売予定枚数を終了した場合は、映画館でのチケット販売はございません。

※映画館でのチケット販売詳細につきましては、各映画館サイト等でご確認ください。

※インターネットチケット販売サービスのない映画館では、インターネットでのチケット販売はございません。

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※インターネットにて販売予定枚数を終了した場合は、映画館窓口／自動券売機での販売はございません。（一部映画館を除く。）

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎イープラス：050-3185-6760（10:00～18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％ ライブ・ビューイング

情報サイト https://liveviewing.jp/amptak-colors2026/(https://liveviewing.jp/amptak-colors2026/)

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の注意事項、＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。