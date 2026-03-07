【無添加・国産お香】クリスタルインセンス、国際女性デー限定、ミモザ色のお香「フランキンセンスゴールド」3/8発売──″立ち止まる勇気″を、スリランカ×エチオピアの天然素材で

キャンプ女子株式会社

自然との共生を軸としたライフスタイル事業を展開するキャンプ女子株式会社（本社：福岡市、代表：橋本華恋）は、無添加・手作り・国内製造のお香ブランド「CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）」より、3月8日の「国際女性デー（International Women's Day）」に合わせ、ミモザをイメージしたお香、『フランキンセンスゴールド』を限定発売いたします。

フランキンセンスゴールド詳細はこちら：https://camjyo.theshop.jp/items/137796386(https://camjyo.theshop.jp/items/137796386)

■ 2025年、歴史が動いた今だからこそ問い直す「自分の生き方」

近年、日本社会は大きな変化を経験しています。多くの「女性初」が生まれ、選択肢の幅が広がる一方で、私たち一人ひとりの「日常」はどうでしょうか。仕事、家事、育児。誰かのために役割を全うすることに追われ、自分自身の心の声を置き去りにしてはいませんか。

表に見える活動ばかりが日々のことではない。ぜひ、この国際女性デーをきっかけに、他人と比較をする日々ではなく、昨日の自分と比較をして、前に進んでいく女性を応援するきっかけになるように、このお香を作りました。

■ 急拡大する「セルフケアとしての香り」市場。背景にあるメンタルヘルスへの意識

現在、国内のホームフレグランス市場は着実な拡大を見せており、2025年には市場規模が4億9,800万米ドルに達したと推計されています。2026年以降もさらなる成長が予測される中、その背景にあるのは単なる「部屋の芳香」ではなく、香りをリラックスやストレス回避、精神の明晰さを保つための「ウェルビーイングの道具」として活用する消費者の増加です。

（出典：IMARC Group 日本のホームフレグランス市場予測 2026年～2034年）

純国産素材100%・無添加・手作り・無農薬・水晶粉配合のお香【九州の森】

特にお香（インセンス）をデジタル時代の「マインドフルネスの手段」として取り入れる層が急増しており、伝統的な香文化が現代のメンタルヘルスを支える「感覚のリセット」として再定義されています。クリスタルインセンスが提供する「国産無添加」へのこだわりは、こうした市場で求められる「プレミアムかつ本物志向」のニーズ、そしてサステナビリティへの高い意識に応えるものです。

■ 国際女性デー限定「フランキンセンスゴールド」について

厳しい冬を越え、春に先駆けて咲く強さの象徴「ミモザ」。クリスタルインセンスでは、このミモザの色と精神を、こだわりの天然素材で表現しました。

【商品概要】

商品名： フランキンセンスゴールド（国際女性デー限定モデル）

内容量： 約60本入り

原材料： タブ粉、フランキンセンス（エチオピア産）、ターメリック（スリランカ産・無農薬栽培・農家直輸入）、 クリスタルパウダー

燃焼時間：約15分/本

特徴： 国産無添加、手作り、化学染料・合成香料不使用、産地全開示

価格： 8,800円（税込・送料別）

発売日： 2026年3月8日（日）20:00～ 数量限定販売

場所：https://camjyo.theshop.jp/items/137796386

■ クリスタルインセンス 香司 柴垣よりコメント

「フランキンセンスの涙」と呼ばれる原質の美しさを、有機ターメリックの黄金色で引き立てました。厳しい環境で育つ樹木が流した雫が、長い年月を経て宝石のような香りに変わるように、人の経験もまた、いつか誰にも真似できない輝きへと変わります。

国際女性デーというこの日に、自分を慈しみ、高めるための「黄金の香り」をお届けできることを誇りに思います。

雑音を払い、自分自身の内面と深く向き合う瞑想やジャーナリングの時間。その傍らに、このお香を添えてみてください。立ち上る煙が、あなたの歩んできた道のりを肯定し、未来を照らす確かな光となることを願っております。

■クリスタルインセンスについて

クリスタルインセンスは、キャンプ女子株式会社が手がける国産無添加のお香ブランドです。山口県産の水晶の粉を配合したお香です。日本の自然資源（木々・鉱物など）と、伝統工芸・手仕事の感覚を掛け合わせ、香りを“暮らしの道具”として編み直すものづくりに取り組んでいます。大量生産ではなく、素材の個性を活かしながら福岡で一つひとつ仕立てる--そんな民藝的な姿勢を大切にしています。

クリスタルインセンス公式サイト：https://crystalinsence.com/(https://crystalinsence.com/)

主な実績

福岡市ソーシャルスタートアップ認定

正規取扱店：AND THE SOIL.

MAGNET by SHIBUYA109にて、訪日客向け「日本文化体験」としてワークショップを実施

MAGNET by SHIBUYA109（2025.12.23）お香作りワークショップ開催の様子

■会社概要

・日本の自然素材×伝統工芸、無添加お香の「クリスタルインセス」（https://crystalinsence.com/）

・キャンプ場専門コンサルタントサービス「キャンプパートナーズ」（https://www.camjyo.com/campconsul）

・国内最大級女性向けキャンプコミュニティ「キャンジョ/ #camjyo」（https://www.instagram.com/camjyo/）

・日本のクラフトマンシップを海外へ輸出する「WAGYUNINJA」（https://wagyuninja.tokyo/）

などを手掛ける、2018年生まれの環境・観光・文化系ベンチャー企業です。

