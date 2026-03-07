【イベントレポート】Xiaomi Storeついに関西初上陸！2026年3月7日（土）イオンモール鶴見緑地にてグランドオープン

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、イオンモール鶴見緑地に関西エリア第１号店となる「Xiaomi Storeイオンモール鶴見緑地店」を2026年3月7日（土）にグランドオープンしました。このオープンを記念し、店頭にてオープンセレモニーが開催されました。

■Xiaomi Storeイオンモール鶴見緑地店について

Xiaomi Storeイオンモール鶴見緑地店は、関西エリア第１号店です。関東に展開している5店舗のXiaomi Storeと同様にXiaomi Storeのデザインコンセプトを踏襲し、店内では200製品以上を販売、これまでオンラインで販売されていた製品も実際に体験・購入することができます。3月5日（木）に発売されたばかりの最新モデル「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」や「Xiaomi 17 Ultra」なども実際に体験いただけます。

昨年3月に発表したイオンモールとの協業における狙いである「スマートなくらしを、すべての人へ」というXiaomiのミッションの実現、スマートホームというコンセプトでお客様の生活をより豊かにできるような店舗づくりを目指していきます。

■オープニングセレモニーの様子

オープンセレモニーは、MCによる開会の挨拶で幕を開けました。会場には多くのメディア関係者やファンの皆様にお集まりいただき、関西エリア第１号店のXiaomi Storeのオープンを祝いました。

■イオンモール株式会社 イオンモール鶴見緑地 ゼネラルマネージャー 岡氏のご挨拶

イオンモール株式会社 イオンモール鶴見緑地 ゼネラルマネージャー 岡氏は、冒頭でXiaomi Storeイオンモール鶴見緑地店のオープンを祝福するコメントを寄せ、「Xiaomi様が提供される最先端のテクノロジーを、実際に見て、触れて、その驚きを体感できる場がここイオンモールで実現できたことを大変嬉しく思います。今年、当モールは開業20周年という節目を迎え、大規模リニューアルを進めていますが、今回の出店は地域の皆さまに新しい価値と体験をお届けする大きな一歩になると期待しています。」と述べました。

■小米技術日本株式会社 社長 呂からのご挨拶

続いて、小米技術日本株式会社 社長の呂からご挨拶しました。呂は、「Xiaomi Storeは昨年から日本での展開を開始し、関東エリアで5店舗を出店してきました。その間、関西エリアにも出店してほしいという多くの声をいただき、今回こうして関西初となるXiaomi Storeをオープンできたことを大変嬉しく思います。スマートフォンだけでなくスマート家電など幅広い製品を取り揃えていますので、ぜひ店内でXiaomiのエコシステムをご体験いただきたいと思います」と述べ、来場者への感謝と今後の展開への期待を語りました。

※店内の様子■ゲストの登壇とテープカットセレモニー

オープンセレモニーの締めくくりとして、イオンモール株式会社 イオンモール鶴見緑地 ゼネラルマネージャー 岡氏、小米技術日本株式会社 社長 呂、小米技術日本株式会社 プロダクトプランニング本部長 安達、小米技術日本株式会社 Xiaomi Store本部長 篠、そしてXiaomiファンが登壇し、盛大なテープカットが行われました。テープカットの瞬間、会場からは大きな拍手が沸き起こり、Xiaomi Storeイオンモール鶴見緑地店の正式オープンが宣言されました。

■オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、複数の特別キャンペーンが実施されています。

オープンキャンペーン１.：お買い物キャンペーン

対象期間中にお買い物いただいたお客様へ、購入金額に応じてXiaomiギフトをプレゼントいたします。

・3月7日：1つ以上の製品をご購入の方に「Xiaomiノート」をプレゼント

・3月7日～8日：5,000円以上のご購入で「ショルダーバッグ」、10,000円以上のご購入で「傘」をプレゼント

・3月7日～13日：Xiaomi Store公式LINEを友だち登録いただいた方に「エアクッションスマホスタンド」をプレゼント

※プレゼントの数量には限りがあります。無くなり次第終了となります。

■オープニングセレモニー概要

・イベント：イオンモール鶴見緑地店 オープンセレモニー

・開催日：2026年3月7日（土）

・開催場所：イオンモール鶴見緑地

・ゲスト／登壇者：

イオンモール株式会社 イオンモール鶴見緑地 ゼネラルマネージャー 岡 あゆみ氏

小米技術日本株式会社 社長 呂 暁露

小米技術日本株式会社 プロダクトプランニング本部長 安達 晃彦

小米技術日本株式会社 Xiaomi Store本部長 篠 里奈

※セール期間や対象製品は異なる場合があります。

Xiaomi Japanについて

小米技術日本株式会社（以下シャオミ・ジャパンと表記）は、Xiaomiの日本現地法人として、2019年12月に日本市場に参入して以来、グローバルで展開する最先端のスマートフォンやIoT製品を数多く販売しています。

シャオミ・ジャパンは、スマートフォンにおいては、SIMフリー市場に加え、2020年よりキャリア市場にも進出し、グローバルでの製品力に加え、ローカライズを推進。フラッグシップモデルからエントリーモデルまで幅広いラインナップにより、消費者のニーズに対応しています。

また、IoT製品においては、スマートバンドやスマートウォッチ、完全ワイヤレスイヤホンなどウエアラブル製品、Xiaomi TVなどAV製品、ロボット掃除機をはじめ、幅広いカテゴリーのスマートホーム製品を多数発売しています。

Xiaomi について

Xiaomi Corporation(以下Xiaomiと表記）は2010年4月に設立され、2018年7月9日（1810.HK）に香港証券取引所のメインボードに上場しました。Xiaomiは、IoTプラットフォームで接続されるスマートフォンとスマートハードウェアを核とした家電およびスマートデバイスを製造する企業です。Xiaomiは「ユーザーの友となり、最もクールだと"心から"思ってもらえる企業になる」というビジョンを掲げ、イノベーション、高品質なユーザーエクスペリエンス、効率的な運営を追求しています。当社は、世界中の誰もが革新的なテクノロジーを通じてより良い生活を楽しめるように、適正な価格で優れた製品を製造し続けています。Xiaomiは、世界をリードするスマートフォン関連企業の1つです。2025年9月、自社ファームウェアの月間アクティブユーザー数（MAU）は世界中で約7億4,170万に達しました。当社はまた、世界をリードするコンシューマIoT（AI＋IoT）プラットフォームを確立しており、2025年9月30日時点で、10億3,550万台以上のスマートデバイス（スマートフォン、ラップトップ、タブレットを除く）が自社のプラットフォームに接続されています。2023年10月、Xiaomiは「Human×Car×Home」というコンセプトで、パーソナルデバイス、スマートホーム製品、電気自動車をシームレスに融合させるよりスマートなエコシステムを目指し、戦略をアップグレードしました。そして、Xiaomiは常にユーザーを大切にし、より包括的でシームレスな製品体験を提供します。現在、Xiaomi製品は世界中の100を超える国と地域で販売されています。Xiaomiは2025年7月、7年連続で「Fortune Global 500」に入り、現在297位にランクインしています。