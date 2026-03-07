学習塾・予備校の事業承継を推進する株式会社トキツカゼ、株式会社パラリアを完全子会社化

株式会社トキツカゼ

塾業界に特化した事業承継・連続M&Aを推進する教育スタートアップ株式会社トキツカゼ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：谷津凜勇）は、学習環境の空間設計に専門性を有する株式会社パラリア（本社：埼玉県春日部市、代表取締役：浅見貴則）の発行済株式を100%取得し、完全子会社としてグループ化したことをお知らせいたします。この度の子会社化により、民間教育業界のアップデートに向けて、トキツカゼグループ傘下の学習塾・予備校の運営改善のほか教育業界向けの幅広いサービス提供を加速してまいります。

◼️(株)トキツカゼの事業概要と子会社化の背景

株式会社トキツカゼ 代表取締役CEO 谷津凜勇（左）と株式会社パラリア 代表取締役 浅見貴則（右）

株式会社トキツカゼは、約3兆円の市場規模を誇る民間教育業界のアップデートを目指して、日本全国に約5万校が存在する学習塾・予備校を対象とする事業承継・連続M&Aに取り組む教育スタートアップです。

現在、少子化による集客難や生成AIの台頭によるニーズの変化などに伴って、2024年・2025年には倒産件数が過去最多を更新するなど、経営に苦戦する学習塾・予備校は増え続けています。そこで、良き教育者である塾オーナーの皆様が長年大切にしてきた想いを受け継ぐことで、地域に根ざした教育インフラを次世代に残し続けるために、あたたかな教育理念を掲げる中小塾の連続的な事業承継・M&Aに取り組み、一都三県で複数の学習塾・予備校を運営しています。

学習塾・予備校を承継後は、永久保有を前提に教育と経営の両面からアプローチすることで改善を行いますが、特に、塾それぞれの価値を最大化するにあたり、教室空間の再設計・活用も重要です。そこで、株式会社パラリアの子会社化により、トキツカゼグループ傘下の塾の環境改善を強化するだけでなく、民間教育業界全体のアップデートのために専門知を提供していくことも可能になります。

◼️(株)パラリアの事業概要と今後のシナジー展望

株式会社パラリアは、脳科学・教育学・経営工学・建築学・認知心理学などの学術理論を基盤として、過去10年間にわたり東京・埼玉で自習型の学習サロン「パラリア」を運営してきました。

居心地よく集中できるよう教室の空間設計にこだわり、教材選び・学習計画・進捗確認・質問対応など生徒1人1人に合わせた指導オペレーションを強みとすることで、「その子らしい学び」に寄り添うのが特徴です。現在は、自習空間をテーマとする経営工学研究に基づく学術知見と、長年蓄積された独自ノウハウに基づく実践知見とを活用して、上場企業から中小塾まで教育業界向けにコンサルティング・BPOサービスを展開しています。

この度の子会社化を機に、株式会社パラリアが強みとする教育現場に寄り添う伴走支援を活用して、グループ傘下の塾における教室環境の改善に取り組むとともに、教育業界向けのコンサルティングサービスの強化・デジタルソリューションの新規展開などを予定しています。

◼️両社代表のコメント

株式会社パラリア 代表取締役 浅見貴則

東京科学大学（旧 東京工業大学）工学部経営システム工学科卒業後、同大学大学院に進学。

河合塾での数学講師をはじめ集団塾・個別指導塾・映像塾・家庭教師・採点添削など10年以上の大学受験指導歴を持つ。

修士1年次に(株)パラリアを起業し、現在は、博士課程（経営工学）で学習空間と自習をテーマに研究しながら、オフィスレイアウトの学術知見を塾に応用。

また、業界誌「月刊私塾界」で連載を持つほか、公教育の改革を目指す(一社)lightfulで理事を務めるなど、教育業界のアップデートに多角的に貢献している。

学習塾という仕事は地域に根差す尊いものだと信じていますが、一教室の運営に心血を注ぐほど、どうしてもスモールビジネスとしての枠に留まりがちです。私自身、現場に10年コミットする中で理論と実践の限界と可能性を同時に実感し、どこかで「大きな挑戦」を諦めていた部分もありました。しかし、「もっと広い視野で教育に貢献してほしい」と背中を押していただけたことで、新たな一歩を踏み出す勇気を持つことができました。

トキツカゼ様の「塾経営者に寄り添う」姿勢は、まさに私のような葛藤を抱える者に寄り添ったものだと感じます。今回のグループインにより、個別の塾運営の枠を超え、より広域な社会課題の解決に挑めることを嬉しく感じています。株式会社パラリアは今後も私が代表として、現場で培った知見を活かしながら、教育業界のさらなるアップデートに尽力してまいります。

株式会社トキツカゼ 代表取締役CEO 谷津凜勇

21歳。東大寺学園中高を卒業後、東京大学を経てカリフォルニア大学バークレー校で教育科学を学び、起業に専念するため中退。

高校時代より、子育て支援の情報発信と研究開発に取り組む。東大在学中に、大手教育NPOで中高生の伴走メンタリングや教育プログラムの企画運営などに従事。渡米後はSchooなど教育・人材系スタートアップに複数参画し、新規事業立ち上げを牽引。

UCバークレー在学中に(一社)52Hzを共同創業し、日本最大のオンライン海外大進学支援コミュニティに成長させ、探究支援プログラムの事業開発・収益化を主導。

自社を黒字化に導いた一方で、同業他社が休廃業していく現実に直面し、民間教育業界のアップデートを志して2025年に(株)トキツカゼを起業。メディア掲載・講演・受賞歴など多数。

パラリア様は、大学受験指導の実践知見もさることながら、教室の空間デザインをはじめとする学術的な専門性がユニークな強みです。教室での生徒との対面でのコミュニケーションが価値の源泉となる塾の店舗運営において、パラリア様に当社グループにご参画いただき、ともにより良い教室空間のあり方を模索できることを非常に心強く思います。当社の持つリソースとパラリア様のアセットを掛け合わせることにより、ミッションに掲げる「民間教育業界のアップデート」に向けて、日本全国の中小塾の皆様により良いサービスを展開できると確信しております。

◼️会社概要

会社名：株式会社トキツカゼ

代表者：代表取締役CEO 谷津 凜勇

設立日：2025年10月24日

資本金：100万円（2026年1月20日現在）

所在地：東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル8F

事業概要：学習塾・予備校のM&A・運営および教育業界特化の総合コンサルティング

URL：https://www.tokitsukaze-edu.jp/