Muture、アジャイルコミュニティの祭典「Scrum Fest Fukuoka 2026」をプラチナスポンサーとして応援

株式会社Muture

丸井グループとグッドパッチの合弁会社として企業変革を支援する株式会社Muture（本社：東京都中野区、代表取締役：莇 大介、以下「Muture」）は、2026年3月6日（金）・7日（土）に福岡およびオンラインで開催されたアジャイルコミュニティの祭典「Scrum Fest Fukuoka 2026」にプラチナスポンサーとして協賛しました。

併せて、代表取締役の莇 大介、執行役員の米永さら沙が登壇いたしました。Mutureは、アジャイルの実践者コミュニティが学び合うこのような場を継続的に応援しており、本イベントでも登壇と協賛を通じて実践知を共有しました。

概要

協賛の背景

- イベント名：Scrum Fest Fukuoka 2026（スクラムフェス福岡 2026）- 開催日時：2026年3月6日（金）～3月7日（土）- 会場：GROWTH 1（福岡）およびオンライン- Mutureの参加形態：プラチナスポンサー協賛・セッション登壇・LT登壇- 登壇者１.：莇 大介（株式会社Muture 代表取締役）──スポンサーLT登壇- 登壇者２.：米永さら沙（株式会社Muture 執行役員）──スポンサーセッション登壇- 公式サイト：https://www.scrumfestfukuoka.org/

Mutureは、大企業とソーシャルセクターの組織変革・DX推進を事業として手がけるなかで、アジャイルの考え方や実践が現場の変化を前に進める力になることを日々実感しています。一方で、組織変革の知見は個々の現場に閉じやすく、実践者同士が学び合える場の存在が重要だと考えています。

「Scrum Fest Fukuoka 2026」は、プロダクト開発における技術やプロセスだけでなく、そこで働く人やチーム、組織にも価値を置くアジャイルコミュニティの祭典です。エンジニア、デザイナー、QA、スクラムマスター、プロダクトオーナーなど、ロールを問わずアジャイルに関心を持つ実践者が集まります。

Mutureは、このような実践者が集い学び合う場を応援することが、組織変革の現場をより良くしていくことにつながると考え、プラチナスポンサーとして協賛しました。

スポンサーLT

「チームの"癖"は、直すよりまず観察を ～正反対の2つの組織で、両方うまくいった理由～」

莇 大介（株式会社Muture 代表取締役）

チームの日常の「当たり前」──使う言葉、会議の癖、意思決定の仕方、成功と失敗の記憶──これらをレンズとして観察すると、その奥にチームの気質が見えてきます。気質は生業にも根ざしていて、そのチームだけの原動力になります。癖を直す前に、まず観ることで力になる。本セッションでは、ケーススタディも紹介しながら、参加者のみなさんと理解を深めました。

スポンサーセッション

スクラムフェスから学んだ「コミュニティとしてのカンファレンス」のつくり方

米永さら沙（株式会社Muture 執行役員）

株式会社Mutureは、業界や産官学民といった立場を越えて多様な人々が集い、問いを持ち寄り語り合うカンファレンス「Muturelism Conference」をこれまでに2回開催してきました。

本セッションでは、その企画・総合プロデューサーである米永が、スクラムフェスから得た学びをもとに、カンファレンスを「コミュニティが生まれる場」として設計するための考え方や具体的な工夫について紹介しました。

株式会社Mutureについて

丸井グループとグッドパッチのジョイントベンチャーとして2022年に設立。日本を代表する大企業とソーシャルセクターの組織変革・DX推進を事業内容とし、「相利共生の未来を実現する」というビジョンのもとに活動しています。

ビジネスにおける二項対立や情報の非対称性をなくし、すべての個性が尊重され、多彩な価値観が共生する仕組みのデザインを目指しています。

社名のMuture（ミューチュア）は、mutualism（相利共生）とfuture（未来）をかけあわせた造語です。

お問い合わせ先

- 社名：株式会社Muture（ミューチュア）- 代表取締役：莇 大介- 所在地：東京都中野区中野4-3-2- 設立：2022年4月27日- 資本金：1億円（資本準備金を含む）- 事業内容：大企業・ソーシャルセクターの組織変革・DX推進- 公式サイト：https://muture.jp/

株式会社Muture 広報担当

お問い合わせフォーム：https://muture.jp/contact