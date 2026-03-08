月額8,980円（税込9,878円）でピラティスもジムもスタジオも。VERUS宇都宮店が「VERUSピラティス」を開始
宇都宮で、月額8,980円（税込9,878円）でマシンピラティスもジムもスタジオも。VERUS宇都宮店が新サービス「VERUSピラティス」を開始
月額5,980円（税込6,578円）の使い放題プランに、月額3,000円（税込3,300円）のマシンピラティスオプションを追加することで、マシンピラティスに加えて24時間ジム・スタジオも利用可能。運動初心者でも無理なく始めやすい新サービス。
VERUS宇都宮店は、2026年3月1日より、新サービス「VERUSピラティス」を開始いたしました。
VERUSピラティスは、呼吸や姿勢を整えながら、無理なく運動習慣づくりを始めたい方に向けたマシンピラティスサービスです。
月額5,980円（税込6,578円）の使い放題プランに、月額3,000円（税込3,300円）のマシンピラティスオプションを追加することで、マシンピラティスに加えて、24時間ジムやスタジオもご利用いただけます。
近年、ピラティスへの関心が高まる一方で、
・ 「できれば費用を抑えて始めたい」
・ 「でも、安いだけではなく、ちゃんと続けられる環境がほしい」
・ 「せっかく始めるなら、体を整えるだけでなく、その先の見た目の変化にもつなげたい」
といったニーズも高まっています。
VERUSピラティスは、こうしたニーズに応えるためにスタートした新サービスです。
サービス開始の背景
VERUS宇都宮店ではこれまで、初めてジムに通う方や、運動に苦手意識のある方でも無理なく続けられる環境づくりを大切にしてきました。
その中で、
・ 「いきなりトレーニングから始めるのは不安」
・ 「まずは体を整えるところから始めたい」
・ 「運動習慣をつくりたいけれど、何から始めればいいか分からない」
といった声をいただく機会も多くありました。
そこで今回、呼吸や姿勢を整えながら、心と体を少しずつラクにし、無理なく運動習慣へ戻っていける選択肢として、VERUSピラティスを導入いたしました。
VERUSピラティスの特長
月額8,980円（税込9,878円）で、マシンピラティスもジムもスタジオも利用可能
VERUSピラティスは、マシンピラティス単体のサービスではなく、24時間ジムやスタジオ利用まで含めて、ひとつの場所で運動習慣づくりを進めやすい設計です。
【料金】
・ 使い放題プラン：月額5,980円（税込6,578円）
・ マシンピラティスオプション：月額3,000円（税込3,300円）
・ 合計：月額8,980円（税込9,878円）
・ 女性専用ジムエリア（追加）：月額500円（税込550円）
・ 女性専用エリア追加後合計：月額9,480円（税込10,428円）
サポート付き有人レッスンと映像レッスンの組み合わせで、初心者でも始めやすい
マシンピラティスオプションには、以下の2つの利用形態が含まれます。
・ サポート付き有人レッスン：月4回
・ 映像レッスン：回数無制限
有人レッスンは、映像を見ながら進行し、スタッフが補足・サポートを行う形式です。そのため、初めての方でも参加しやすく、動きやマシン操作に不安がある方でも取り組みやすい仕組みとなっています。
また、映像レッスンは回数無制限で利用できるため、自分の生活リズムに合わせて“整える習慣”をつくりやすい点も特長です。
「整える」だけで終わらず、その先の変化までつなげやすい
ピラティスの魅力は、呼吸や姿勢を整えながら、無理なく運動習慣を作りやすいことにあります。一方で、見た目の変化や体組成の変化まで目指すには、その先の運動や継続設計も重要です。
ピラティスで呼吸や姿勢を整え、体が動かしやすくなった後に、
・トレーニングで見た目の変化を目指す
・スタジオで楽しく運動量を増やす
・測定やサポートを活用しながら継続する
という流れまで、自然につなげやすいことがVERUSの特徴です。
「ピラティスで整えて終わり」ではなく、
「整えた体を、無理なく変えていく」
VERUSでは、ピラティスで整えた体を、ジムやスタジオ利用につなげることで、「整える → 変える → 続ける」までを、ひとつの場所で進めやすい環境を整えています。
こんな方におすすめ
・ 運動に自信がなく、まずは体を整えるところから始めたい方
・ ジムに入会しても、何をすればいいか分からず続かなかった方
・ できるだけ費用を抑えながらピラティスを始めたい方
・ 女性専用エリアのある環境で、自分のペースで通いたい方
・ ピラティスだけでなく、その先の見た目の変化までつなげたい方
無料体験について
VERUSピラティスでは、無料体験もご案内しております。実際に体験いただくことで、レッスンの雰囲気や流れ、自分に合うかどうかをご確認いただけます。
HPをご確認の上、公式LINEよりお問い合わせ・ご予約ください。
今後について
VERUS宇都宮店では今後も、会員様・地域の皆様が無理なく運動習慣をつくり、心と体の両面からより前向きな毎日を送れるよう、新たなサービスづくりに取り組んでまいります。