**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下 ClaN）は、オリジナルIPアパレルブランド『TOKYO MADNESS CLUB』シリーズ(※)から、2026年2月16日(月)17:00～2026年3月15日(日)23:59までの期間で、TVアニメ「らんま1/2」の新作グッズの受注販売を開始します。** **『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプトにしたアパレルシリーズ。コンセプトに合わせ、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に展開する新感覚IPアパレルブランドです。** **今回のテーマは「呪泉郷ツアー」。呪泉郷に落ち、呪いにかかった4名のキャラクターたちが一挙登場します。撮り下ろしのビジュアルイメージにもご注目ください。**

販売情報

【予約期間】 2026年2月16日(月)17:00～2026年3月15日(日)23:59【発売日】2026年4月下旬予定 ▼受注サイト：ClaN MARKET（クランマーケット） https://clan-market.com/collections/sp-tmc

『TOKYO MADNESS CLUB』とは？

『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプトにしたアパレルラインナップシリーズ。アパレルデザイナー監修によるこだわりの一枚を再現しました。 Tシャツは、ピグメント加工を施しヴィンテージ感が伝わるボディを採用。古着感を想起させるオリジナルカラーでボディを染めたほか、しっかりした生地感と着心地で、「日常でも着こなせる」仕上がりに。 コンセプトに沿った、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に、今後さまざまな作品やキャラクターで商品展開を予定しています。

商品詳細

■メタルTシャツ(全8種) 各種5,500円(税込) 【種類】全8種/個別 ＜早乙女乱馬／らんま／シャンプー／シャンプー(猫)／響良牙／Pちゃん／ムース／ムース(アヒル)＞ 【サイズ】各種M、L、XLサイズ 【素材】綿100％

■フェイスタオル(全4種) 各種2,750円(税込) 【種類】全4種/個別 ＜らんま／シャンプー／Pちゃん／玄馬(パンダ)＞ 【サイズ】約W800×H330mm 【素材】綿100％

■アクリルロゴキーホルダー(全2種) 各種1,650円(税込) 【種類】全2種/個別＜らんま／シャンプー＞ 【サイズ】ロゴ部分:約W70×H32mm以内/チャーム部分: 約W40×H45mm以内【素材】アクリル

■レコード風ラバーコースター(全4種) 各種1,650円(税込) 【種類】全4種/個別＜早乙女乱馬／らんま／シャンプー／天道あかね＞ 【サイズ】約Φ80mm 【素材】ラバー

【コピーライト表記】 ©高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会