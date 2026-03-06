『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』×アパレルブランド「ecmile.」がスペシャルコラボ！デザイナー北村風優、廃材100%衣装を「マイナビ TGC 2026 S/S」でお披露目！

株式会社tashidelek.

ファッションブランド「ecmile.（エクミール）」代表・デザイナー北村 風優は、2026年3月14日（土）に開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）にて、『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』とのスペシャルコラボレーションを発表。この日のために制作されたサステナブルな特別衣装を、TGCのランウェイでお披露目します。

■制作の背景

本プロジェクトは、昨年11月に開催された、鈴木おさむ氏が代表を務めるto C向けファンド「スタートアップファクトリー」が主催の「渋谷スタートアップ文化祭」において行われた、1社のスタートアップに対し、3人のエンタメ・IT・広告など各分野のトップランナーである経営者やクリエイターが公開コンサルテーションする企画「3対1コンサル」での議論をきっかけに始動しました。

同セッションでは、スタートアップ各社に対して公開形式で事業戦略についての議論が行われ、ecmile.北村風優からは「ブランドをより強く、より“ブランドとして成立”させるには何が必要か」という問いが投げかけられました。

その中で、キングコング西野亮廣氏から提示されたのが、「中途半端に“エシカル”と言うのではなく、“すべて廃材のみで服をつくる”という思想に振り切った方がいい」

という象徴的なアドバイスでした。

この議論を受け、ecmile.はブランドの方向性を変えるのではなく、これまで掲げてきた「可愛いを起点に社会課題を解決する」という思想を、より明確に実装する方法を再検討しました。

その一つの挑戦として、“廃材のみで制作する”という条件を設けた本プロジェクトが始動しました。

渋谷スタートアップ文化祭にて、「3対1コンサル」終了後。 (前列左から) 株式会社tashidelek. ecmile.デザイナー北村風優、concon株式会社 高橋史好氏 (後列左から) キングコング西野亮廣氏、アル株式会社 代表取締役 古川 健介氏、株式会社W TOKYO代表取締役 村上 範義氏

■ 廃材100%で制作された特別衣装

本プロジェクトでは、ecmile.の生産工程や工場で発生した端材のみを使用し、新規生地を一切用いず衣装を制作しています。

糸やファスナーなどの副資材までも廃材を使用し、素材に合わせてデザインを妥協するのではなく、目指すデザインを先に定め、その実現方法を廃材の中から導き出すアプローチで制作しました。

異なる端材が織りなす、“異端な奇跡の1着”。

その特別衣装を、マイナビ TGC 2026 S/Sのランウェイでお披露目します。

■ イベント概要

イベント名：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER

開催日：2026年3月14日 (土)

会場：国立代々木競技場 第一体育館

■ ecmile.について

ecmile.（エクミール）は、

「可愛いと思って手に取ったものが、たまたま人や社会にやさしい選択だった」

というコンセプトのもと展開するファッションブランドです。

通常のコレクション制作と並行して、端材や未活用素材を新しいデザインへと生まれ変わらせるプロジェクトなどを通じて、デザインと社会性の両立に挑戦しています。

ー

会社概要と問い合わせ先

会社名 株式会社tashidelek.

代表取締役社長 北村 風優

設立 2024年12月10日

ホームページ https://ecmile.shop/