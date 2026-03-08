1999年に13歳で芸能活動をスタートし、「NEWS」「関ジャニ∞」のメンバーとして活動、2006年からはソロとして活動を開始し数々のドラマや舞台に出演してきた内博貴が、ソロとして遂に音楽活動をスタートさせる！まずは、3月13日(金)に初の楽曲リリースとなる、未発表の新曲「Go Your Way」を配信リリース。この曲は元Aqua Timezのギタリストとして活躍した長谷川大介によって制作された1曲で、夢や栄光に向かい諦めない姿を歌う、まさに音楽活動始動にふさわしい楽曲に仕上がっている。また、ジュニア時代を含めた芸歴27年の中で披露してきた楽曲達を収録した、まさに“ベストアルバム”とも言える15曲を収録したアルバム「0」（ヨミ：ゼロ）を7月8日（水）に配信リリースする。さらにはアルバム発売日を先行して、各ストリーミングサービスにおいては、4/1(水)より毎週1曲ずつ先行ストリーミング配信し、7月8日に全15曲が揃うという、ファンにとっては長く楽しめる企画を実施。各ストリーミングサービスではシングル「Go Your Way」の Pre-Save、Pre-Addの受付もスタートとなったので、是非チェックして欲しい。リリースに先駆け、本人コメントも到着！

■ 内博貴コメント

かつてお世話になったテイチクエンタテインメント様と、この度再びご縁をいただく事になり、多くの皆さんにサポートいただきながら念願の音楽活動をはじめる事になりました。感謝の気持ちを忘れず、大好きな音楽と真摯に向き合い、応援してくださる皆さんと一緒に素敵な時間を共有していけるよう頑張っていきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。

◆ 内博貴 シングル「Go Your Way」

2026年3月13日(金)配信リリース▽Pre-Save / Pre-Addhttps://uchi-hiroki.lnk.to/Go-Your-Way_paps

◆ 内博貴 アルバム「0」

2026年7月8日（水）配信リリース

＊4月1日より毎週水曜１曲ずつストリーミング配信開始＊ダウンロードは7月8日より開始M1：Believe my story 《＊4/1(wed) ストリーミング配信開始》M2：愛って？ 《＊4/8(wed) ストリーミング配信開始》M3：Master key 《＊4/15(wed) ストリーミング配信開始》M4：今、此処に 《＊4/22(wed) ストリーミング配信開始》M5：Crave It 《＊4/29(wed) ストリーミング配信開始》M6：Hi! Hi! HIROCKY!!! 《＊5/6(wed) ストリーミング配信開始》M7：Share our heart 《＊5/13(wed) ストリーミング配信開始》M8：0の誓い 《＊5/20(wed) ストリーミング配信開始》M9：PASSWORD 《＊5/27(wed) ストリーミング配信開始》M10：満月－ムーンライト－ 《＊6/3(wed) ストリーミング配信開始》 M11：Our Story 《＊6/10(wed) ストリーミング配信開始》M12：Buddy 《＊6/17(wed) ストリーミング配信開始》M13：Never say good-bye 《＊6/24(wed) ストリーミング配信開始》M14：単純すぎるラブソング 《＊7/1(wed) ストリーミング配信開始》 M15：虹色の空へ 《＊7/8(wed) ストリーミング配信開始》

■ 内博貴プロフィール

内博貴 / Hiroki Uchi1986年9月10日生まれ大阪府出身AB型1999年に芸能活動をスタート。2003年から「NEWS」、2004年から「関ジャニ∞」のメンバーとして活動。2006年にソロ活動をスタートさせ、現在までに数多くのテレビドラマや舞台にて活動をしている。