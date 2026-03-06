【マイナビ TGC 2026 S/S】国宝級イケメン・岩瀬洋志、杢代和人、WATWINGの高橋颯、福澤希空のゲスト出演が決定！メインアーティスト第7弾は…Da-iCEのSOTA HANAMURAに！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）を開催します。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

■来週末開催！『マイナビ TGC 2026 S/S』を彩る大注目の豪華出演者追加発表(ハート)

写真、左から：【ゲスト】石川愛大、岩瀬洋志、高橋颯（WATWING）、福澤希空（WATWING）、杢代和人 ※50音順 【メインアーティスト】SOTA HANAMURA

総得票数80万票超え！ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期 NEXT部門1位の岩瀬洋志と2位の杢代和人に加えて、先月2026年2月に約2年半ぶりとなる待望のニューアルバム『honest』をリリースしたばかりのダンス＆ボーカルグループ・WATWINGから高橋颯と福澤希空、そして、身長185cmの圧倒的なスタイルとフォトジェニックな佇まいを武器に、トップモデル・人気俳優への登竜門となっている『第39回メンズノンノモデルオーディション』にて応募総数2,007通、総投票数148,982票の中から準グランプリに！同誌の専属モデルとして活躍しながら、昨年2025年に放送されたドラマ『恋愛禁止』ではメインキャストを務め、その他、日曜劇場『キャスター』や映画『パリピ孔明 THE MOVIE』など話題作への出演も重ね、モデル、俳優として表現のフィールドを広げ続ける石川愛大のゲスト出演が決定しました！

さらに、メインアーティスト第7弾に…4オクターブの高音ボイスを持つ、5人組男性アーティスト・Da-iCEのボーカル兼パフォーマーで、楽曲制作も多数手がけ、作詞を担当した『CITRUS』では第63回 日本レコード大賞を受賞！先月2026年2月には初のソロ楽曲『Me.exe』を発表し、2026年6月には、初アルバムの発売を皮切りにライブツアー『SOTA HANAMURA Live Tour 2026』をスタートさせるSOTA HANAMURAが決定！（ソロアーティストとしてはTGC初出演）

『マイナビ TGC 2026 S/S』のテーマは“OUR CANVAS”。

さあ、みんなでTGCという、最高のアートピースを共に創り上げよう！

■『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』とアパレルブランド・ecmile.がスペシャルコラボレーション！

この日のために制作されたサステナブルな特別な1着を、TGCのランウェイでお披露目します。

西野亮廣・製作総指揮！日本アカデミー賞受賞、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』の最新作、『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』と、SNS総フォロワー数約40,000人！キャリアを一貫して衣服に関する社会問題をテーマに活動を行う北村風優が手がけるブランド・ecmile.がスペシャルコラボレーションし、ecmile.の商品が完成するまでの過程で出てしまう端材を使用した、サステナブルな、特別な1着の制作が決定しました。お披露目は『マイナビ TGC 2026 S/S』。TGCのランウェイでなければならない、こだわりのステージをお届けします。

2015年の国連総会にて採択された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標「SDGs」。その達成期限である2030年まで後5年-- 異端が共生する今の時代にこそ届けたい、異なる端材が織りなす“異端な奇跡の1着”。この1着が世界が変わるきっかけになれば、世界はきっと、もっと愛にあふれるはず。私たちはそう信じています。

紳士淑女の皆々様、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。どうかみんなで迎えよう。この1着がきっかけとなる、未来の産声を。

■TGC公式Xでは、TGCをより楽しむための企画が目白押し！

TGC公式X（＠TGCnews）では、来場者はもちろん、配信を観ながら参加することができる特別企画がスタート！各種TGC公式SNSでは、今後も、TGCをより楽しむための企画を続々と発表予定なのでお見逃しなく！

特別企画１.：#TGC応援メッセージ

推しのTGC出演者への応援メッセージを大募集！抽選で出演者のサイン入りクリアファイルをプレゼント！

１.TGC公式Xをフォロー

２.出演者名と「#TGC応援メッセージ」、「#マイナビTGC」をつけて投稿

特別企画２.：#TGCセトリ予想

TGC出演アーティストがTGCで歌う楽曲を予想しよう！

１.TGC公式Xをフォロー

２.アーティスト名、楽曲名と「#TGCセトリ予想」、「#マイナビTGC」をつけて投稿

特別企画３.：#TGCシークレット予想

今回もシークレット出演者が多数登場！あなたの予想をシェアしよう！

１.TGC公式Xをフォロー

２.シークレット出演者を予想して「#TGCシークレット予想」、「#マイナビTGC」をつけて投稿

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

開催日時 ：2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

会場 ：国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/26ss/

チケット ：完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しており、営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

配信先 ：ABEMA SPECIAL 1 チャンネル ※生中継

TGC公式LINE VOOM・X・YouTubeチャンネル ※生中継から30分ディレイ

ブランド：9090 girl、ANTEPRIMA、Darich、HTH、moment+、Outfitter lab、RE.、WEGO、YunG ※ｱﾙﾌｧﾍ゛ｯﾄ順

メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

モデル：きぃぃりぷ、chun、中村里砂、向井怜衣 他 ※50音順

ゲスト：石川愛大、岩瀬洋志、黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、高橋颯（WATWING）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、福澤希空（WATWING）、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） 他 ※50音順

メインアーティスト：ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、SOTA HANAMURA、MyM、ME:I 他 ※50音順

オープニングアクト：AtHeart、ONSENSE、瀬名ちひろ 他 ※50音順

MC：EXIT、鷲見玲奈 他 ※50音順

スタジオMC：柏木由紀、北原里英 他 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

特別協賛：株式会社マイナビ

パートナー：ラムダッシュ パームイン(パナソニック株式会社)、Soumei(株式会社Soumei Japan)、株式会社NTTドコモ、TGC CARD(イオンフィナンシャルサービス株式会社)、AEON Pay(イオンフィナンシャルサービス株式会社)、埼玉西武ライオンズ(株式会社西武ライオンズ)、宝石のまち甲府(甲府市)、ダイソー(株式会社大創産業)、XD Inc.(ハートピアスローライフ)、mini bestie(asobu)、Perfect Diary(Yatsen Beauty Japan株式会社)、Ririmew(株式会社コージー本舗)、ウエラ プロフェッショナル(ウエラ プロフェッショナル)、政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」(内閣府政府広報)、Calamee(ロート製薬株式会社)、とうきょう若者ヘルスサポート(東京都福祉局)、映画『ウィキッド 永遠の約束』、CENTI:U(フリュー株式会社)、日清食品株式会社、TGCでんき(株式会社U-POWER)、ドラマ「惡の華」(テレビ東京)、THE HYUNDAI×nugu、PAS(ヤマハ発動機販売株式会社)、ブレスト・アウェアネス(公益財団法人日本対がん協会)、アサイー本格濃厚ブレンド(スジャータめいらくグループ)、写ルンです(TM)(富士フイルム株式会社)、毎朝爽快(森永乳業株式会社)、アパガード(株式会社サンギ)、Kiera Beauty(Kiera Beauty Japan)、メイベリン フィットミー リキッド ファンデーション R(日本ロレアル株式会社)、ぎゅぎゅっと特濃蒟蒻畑ぶどう味(株式会社マンナンライフ)、WithGreen、泉佐野市、蒲郡市、幸田町、西尾市、WAKUKU / ClawZ(株式会社ハシートップイン)、guigui Single Pack(株式会社バンダイ)、oggi otto(テクノエイト株式会社) 他 ※ランク別、50音順

ビューティーパートナー：SBC湘南美容クリニック(SBCメディカルグループ)、KINUJO(株式会社KINUJO)、Nailie(株式会社ネイリー) 他 ※ランク別、50音順

後援：経済産業省、環境省、文化庁、観光庁、東京都、渋谷区、国連の友Asia-Pacific

公式メディア：girlswalker

演出：DRUMCAN、David J Production

企画/制作：株式会社W TOKYO



