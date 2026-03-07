英国王立造幣局ロイヤルミント新作・2026ブリタニアのプルーフ版がついに発売！

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 ブリタニア プルーフ金/銀貨」を、2026年3月7日（土）に発売いたしました。

『ブリタニア』とは

ブリタニアは、英国を象徴する存在であり、海を守る守護者として知られています。

その起源は約2,000年前のローマ時代にさかのぼり、当時、遠く離れた島であったブリテンを象徴する存在として誕生しました。

ブリタニアは外敵から国を守る海の守護者として知られ、三叉槍（トライデント）とユニオンジャックの盾を携えた姿で英国文化の中に描かれてきました。

コインへの初登場はローマ皇帝ハドリアヌスの時代に確認され、その後17世紀後半、チャールズ2世の治世に復活して以来、今日に至るまで英国コインを代表するデザインとして受け継がれています。

プルーフ版のブリタニアコインは、ロイヤルミントを代表する人気シリーズのひとつであり、毎年新たなデザインで発行されています。

今回の2026年版では、アメリカ出身のコインデザイナー、エミリー・ダムストラ（Emily Damstra）氏がデザインを手がけました。

現代の社会情勢や文化的背景を反映した、新たなブリタニア像が印象的な仕上がりとなっています。

力強く横向きに立つブリタニアの姿が描かれ、兜の装飾には彼女を囲む荒波を思わせる意匠が施されています。右側には英国南東部の灯台が配され、荒れる海は現代世界の不安定な状況を象徴しています。

また、「MAJESTY, JUSTICE, AND PEACE（威厳・正義・平和）」の銘文が刻まれており、これは第二次世界大戦中の1941年、ウィンストン・チャーチル首相による米国議会演説に由来する言葉で、英米同盟の結束を象徴するものです。

今回は、さまざまなサイズでの発行に加え、金貨・銀貨それぞれに特別セットもご用意されています。

ご希望の方は、ぜひお早めにお問い合わせくださいませ。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=535

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

＜公式SNS＞

YouTubeをはじめとしたSNSを通じ、コインの持つ2つの魅力「資産的な魅力」「情緒的な魅力」を発信しております。



・YouTubeチャンネル「Coin Palace」：https://www.youtube.com/channel/UCC37n9SmLq09_q_F6BYV7lg

・X(Twitter)：https://twitter.com/coinpalace

・Instagram：https://www.instagram.com/coinpalace/

・Facebook：https://www.facebook.com/coinpalace.jp/

・LINE：https://line.me/R/ti/p/%40002kqqgx





＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業