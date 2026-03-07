【期間限定・早割】AI文字盤・ChatGPT・健康分析の3大搭載スマートウォッチ「QS40 第三世代」、通常10,980円が今だけ7,382円！

HHYU TRADING CO., LIMITED

「健康データは見るだけ」「文字盤は決まったデザインから選ぶだけ」――実は、そんな時代はもう終わりました。FOSMETの最新モデル「QS40 第三世代」は、AIが文字盤を自動生成するだけでなく、ChatGPTと連携して疑問に答え、あなたの健康データを深く理解してアドバイスまでくれる。

通常価格は10,980円ですが、今だけの特別な早割キャンペーンを実施中です。

2,500円クーポンと10%オフコードを併用することで、最終的なお支払い金額は7,382円になります。この価格でお求めいただけるのは、2026年3月5日から3月22日（23:59まで）の期間限定。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6Z1CBK8

公式：https://fosmet.jp/products/2026-fosmet-qs40

10%OFFコード：FOSMETQS403

3つの「AI機能」

ChatGPTとの連携

腕時計に話しかけるだけで、調べものやアイデア出し、ちょっとした相談まで。まるで優秀なアシスタントがそばにいるような感覚で、日常のあらゆるシーンで活躍します。

AI文字盤

AIがその日のあなたにぴったりの文字盤を自動で生成してくれること。毎朝、気分や服装に合わせて「世界にひとつだけの文字盤」が生まれます。同じデザインが二度と現れないのも、AIならではの面白さです。

健康分析

心拍、睡眠、ストレス、そして178種類のスポーツモードで取得したデータを、ただの数字で終わらせません。CYWEEアルゴリズムが深く分析し、「もっと質のいい睡眠をとるには？」「効率的に運動するには？」といった気づきを与えてくれます。

他のアップグレード特長

前世代より約1mm薄く

前世代より約1mm薄くなった洗練されたデザイン、美しい1.43インチAMOLEDディスプレイ

3ATM/IP68防水

3ATM防水（日常生活防水）を備えながら、プール水泳とローイングマシンの詳細なデータ計測に対応。汗や水しぶきを気にせず使えて、かつ専用モードではプロ並みの分析が可能です。

もちろん、基本性能も妥協していません。最大7日間もバッテリーが持つので、忙しい毎日でもストレスフリーです。腕元でそのまま通話ができるので、料理中や家事をしているとき、手が離せないシーンでもスマートフォンを取り出す必要がありません。1日の歩数や移動距離、消費カロリーを自動で記録。目標設定もできるので、ダイエットや健康管理のモチベーション維持に役立ちます。

仕様

QS40 第三世代は、AIによる最先端機能だけでなく、「毎日のちょっとした不便」を解決する機能がぎっしり詰まっています。

「わざわざスマホを取り出すのが面倒」「手が離せないときに確認したい」「うっかり忘れを防ぎたい」などそんな日常の“あるある”を、腕元一つでスマートに解決します。

健康管理も、運動も、そして何気ない毎日も。QS40 第三世代が、あなたの生活をワンランク上の快適さへ導きます。

●FOSMETについて：

インテリジェンスの出現により、スマートウェアは人々に広く使用され、スマートウォッチも急速に発展しました。FOSMETは2016年に活動歩数計の開発から、豊富な機能を備えたスマートウォッチに発展しました。そして、テクノロジーの継続的な革新と進化の過程で、ユーザーの声に応えて、綿密な調査や研究を行いました。機能やページデザインを常に最適化し、伝統的な時計の美しさとデジタル時代の健康管理の利便性を考慮し、ユーザーをスマート時代に導くことを使命としております。

