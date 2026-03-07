第3期瞬速コーチングコミュニケーション講座　受講生募集開始

株式会社インサイトハウス

★講座概要

近年コーチングを学ぶ経営者や管理職は増えましたが、実際にそれを使いこなせている 人がどれだけいるでしょうか?

講師の太田が本格的にコーチングを学んだのが 2018 年。1 対 1 のセッションでだけで使うのではあまりにもったいない！そう思い、夫婦での会話、子どもとの会話、会社での業務、会議、プレゼンや講義、さらにはコンビニでの店員さんとの会話でさえ使い続けました。コミュニケーションの取り方が変われば、相手との関係性が変わる。相手との関係性が変わればチームや組織の生産性が変わる。使えば使うほど、それを実感してきました。

学ぶだけでは使えない「コーチング」を、簡単に実践できるメソッドに落とし込んだのが、『瞬速コーチングコミュニケーション術』です。このメソッドはアドラー心理学をベースにしており、自分自身の在り方、他者との向き合い方、日常生活や仕事上で使う言葉が変われば、人間関係が良好になり、組織改革、生産性向上にも繋がる、という明確なロジックとロードマップです。

しかも、瞬速コーチングコミュニケーション術は、わざわざ面談の時間を作らなくても、エレベーターに乗っている間にできるくらい簡単!

そんな今日から使えて、明日から変わるコミュニケーション術を伝授します!

★講座の特徴

マネジメント、会議、プレゼン、研修、セミナー、独立開業から夫婦関係、子育てまで、

あらゆる場面でコーチングスキルを使いこなす！

１．アドラー心理学ベースのコーチングセッションができるようになる！

２．普段の仕事や家庭のコミュニケーションにコーチング的要素を取り入れることができ、対人関係を良くすることができる！

３．コーチング要素を取り入れた独自のマーケティングメソッドを習得できる！

４．動画で何度でも復習できる!講座の様子は動画で記録を取り、Facebook の参加者グループにて共有します。そのため、半永久的に動画復習ができます。勇気づけし合える仲間とのつながりができる!

５．講座の中で徹底的に「訓練」する時間を確保しているので、確実に身につく！

★こんな方におすすめ

●コーチングができるようになりたい人

●コーチングを普段の仕事や生活で使いこなしたい人

●部下指導や面談の機会がある人

●コーチや講師業を仕事にしたい人（現に仕事にしている人を含む）

●アドラー心理学を実践したい人

★講師紹介

1972 年 大阪市出身。介護業界 30 年。

26 歳で 10 名のチームリーダー、29 歳でメンバー30 名の複合施設でセンター長を経験。34 歳で転職し、オリックスが運営する有料老人ホームの営業マンに。３年後に新人営業の指導とコールセンター運営を任される。39 歳で独立し、介護事業コンサルと講師業を生業とするようになる。

45 歳で、アドラーコーチングの第一人者である平本あきお氏に師事。

平本氏からの学びに、自身の知識、経験を加えてアレンジしたアプローチを『瞬速コーチングコミュニケーション術』として体系化。

5 年で 30 以上の法人の人材育成を請け負い、管理職・一般社員の意識改革と行動変容を実現する。

現在は、京都・大阪・滋賀・岡山・和歌山・愛知などのさまざまな業種の法人企業と顧問契約を結び、アドラーベースのコーチングコミュニケーション術で組織の課題解決するための継続的な研修指導や、大手企業のシニアビジネス参入コンサルティングを行いながら、これまでの幅広い知見を伝えるべく講演活動に全国各地を走り回っている。

★カリキュラム

◆１日目

令和 8 年 5 月 23 日(土) 9時30分～17時30分

アドラー心理学とコーチングコミュニケーション術の全体像

Well-being（よりよい関係を築くために）

◆２日目

令和 8 年 5 月 24 日(日) 9時30分～17時30分

アドラー心理学とコーチング理論・実践

エレベーターコーチング、実践練習

◆３日目

令和 8 年 6 月 13 日(土)9時30分～17時30分

聴く達人になるためのトレーニング、自己受容ワーク

◆４日目

令和 8 年 6 月 14 日(日)9時30分～17時30分

傾聴スキルチェック

カウンセリング領域の扱い方

◆５日目

令和 8 年 7 月 4 日(土)9時30分～17時30分

伝えるトレーニング（1 対 1）、部下指導コーチング

マネジメントに生かすコーチングスキル、効果的な 1on1 の進め方

◆６日目

令和 8 年 7 月 5 日(日)9時30分～17時30分

1on1 の実践練習

伝えるトレーニング(1 対複数)、ビフォーアフターの感情設計

◆７日目

令和 8 年 7 月 25 日(土)9時30分～17時30分

さらに良い関係を築くコミュニケーション

実践通し稽古

◆８日目

令和 8 年 7 月 26 日(日)9時30分～17時30分

【コーチング思考の応用】 会議の達人（ファシリテーション）

ソシオメトリーの理論と実践

◆９日目

令和 8 年 8 月 22 日(土)9時30分～17時30分

【コーチング思考の応用】 成果を出すマーケティング

コーチングを使うにあたって

◆10日目

令和 8 年 8 月 23 日（日)9時30分～17時30分

振返り、卒業プレゼン、認定証書授与式

★受講者の声

O氏：日常ですぐに実践できる学びが満載！コミュニケーションの大切さを再確認

今回の講座を通してコミュニケーションの大切さを再確認できました。自分が出す空気感を良いものに変える、通りすがり承認など、すぐに実践できる事ばかりでしたので、日々の生活の中でもすぐに活躍していきます。

S氏：実践中心の講座で楽しく深い学びとご縁を実感

実践時間を多く取って頂けたお陰で、とても楽しく受講出来ました。また、平本式の復習のみならず、ヒデさんならではの講座の作り方、進め方、もっと言うなら受講生さんとの向き合い方を学べて良かったです。そして、新たな仲間ともご縁頂けました。同期の仲間の輝かしい未来が共有出来、自分も沢山の勇気付け頂きました。ありがとうございました。

M氏：本気で相手に向き合う姿勢と確かな技術を学べた3ヶ月

本気で相手の状態を知ろうとする。相手の立場に本気で立つ。という事を改めて学び、その上で、ポジションチェンジ、椅子の位置、座る方向など、技術を得られました。

ワークで多くの時間をとって頂いた事が良かったです。

3ヶ月ありがとうございます。

F氏：感情設計の学びが、現場での家族対応にすぐ役立ちました」

感情設計、コミュニケーションなどを活用できます。

実際に仕事で活かすことができていて、利用者さんや家族様とのコミュニケーションがスムーズになりました。

