外国人出店支援を本格化

日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（愛知県名古屋市、代表：鬼頭克明氏・大田富啓氏）は、2026年1月30日、同社が展開するペットホテル＆トリミングサロン「ONE LUKE」において、外国人による出店支援を本格的に開始すると発表した。すでに香港人3名が日本でのワンルーク開業に向けて準備を進めており、国際的な視点を取り入れたペット関連サービスの展開が期待される。

近年、日本のペット市場は継続的な成長を見せており、特にペットホテルやペットケア関連サービスへの需要が高まっている。こうした市場環境の中で、外国人事業者の参入は、これまでにない新しいサービス形態や国際的な視点を持ったペットケアの提供を可能にすると考えられる。香港をはじめとするアジア圏では、ペットに対する意識や文化が日本と共通する部分も多く、質の高いサービス提供が期待できる。

ワンルーク事業における外国人出店者の受け入れは、日本のペット業界に多様性をもたらすだけでなく、国際的なペットケア技術やサービス手法の導入にもつながる。特に20代から40代のビジネスパーソンを中心とした利用者層にとって、多様な選択肢の提供は大きなメリットとなる。これらの利用者は、仕事の都合でペットの世話に時間を割けない場合が多く、信頼できるペットホテルサービスへのニーズが高い。

同社では、提携会社が外国人事業者に対して開業支援から運営指導まで包括的なサポートを提供し、日本の法規制や文化に適応したサービス展開を支援している。この取り組みにより、ペット業界全体のサービス品質向上と、より多様なニーズに対応できる業界環境の構築を目指している。今後も外国人事業者の参入を積極的に支援し、国際的な視点を持ったペット関連サービスの発展に貢献していく方針である。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com