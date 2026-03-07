3/11（水）開催セミナー「 GYM DX(R)を活用した公共スポーツ施設のDXー理想的なプロポーザルと開発・運営のカギは？」

株式会社クラブビジネスジャパン

フィットネスクラブや24時間ジム、ブティックスタジオだけでなく、スポーツ施設をはじめとする公共施設においても、DX推進が盛んになってきています。

指定管理者選定における公募要項には、「行政のDX方針との整合性」や「地域課題の解決に資する技術の活用」という視点が明記されるケースが、以前と比較し増加の傾向へと変化しています。

従来の価格重視の提案が選ばれにくくなっているなか、指定管理者を目指す事業者は、どんな視点を持ち、差別化をどこに置くことが大切なのか。

スポーツ施設を運営する全国の自治体は、利用者へ安心・安全な環境を提供するため、どうやってDX化を図っていくべきか。また、どのような基準でソリューションを選定すべきか。

今回のセミナーは、「AIカメラで人に依存しないビジネスモデルを再構築し、持続可能な社会インフラを築く」を自社のミッションに掲げる株式会社Opt Fitセールス部の柏氏、岐阜県山県市教育委員会 生活学習課 スポーツ推進課の臼井氏・瀧野氏を講師に招き、オンラインにて開催します。

フィットネスと公共施設に関わる全ての人にとって、新たな気付きと有益な学びを得られる時間となる無料オンラインセミナーへ、お気軽にお申し込みください。

セミナーの詳細・お申し込みは、こちら :https://business.fitnessclub.jp/articles/-/2670

【セミナー要項】

●開催日時／2026年3月11日（水）18:00～19:00

●開催手法／Zoom※セミナー視聴URLは、セミナー当日2026年3月11日（水）までに、複数回メールにてお伝えいたします。

●参加費／無料

●対象

・スポーツをはじめとする、公共施設運営に携わる自治体のご担当者様

・公共施設を利用される方へ、さらに安心で安全な環境を提供したい自治体のご担当者様

・コスト削減や省人化、無人化を検討しているフィットネス事業者様

・新規オープン、リニューアルを控えているフィットネス事業者様

・スポーツ施設や公共施設の指定管理入札を控えているご担当者様

・自治体のDX方針に沿った提案書のつくり方に悩んでいる方

・競合他社との差別化につながる具体的な提案事例を探している方

●セミナー講師

・株式会社Opt Fit セールス部 セールスマーケ課 柏 将貴氏

・岐阜県山県市教育委員会 生涯学習課 スポーツ推進係 係長 臼井 規浩氏

・岐阜県山県市教育委員会 生涯学習課 スポーツ推進係 主任 瀧野 遼氏

・（ファシリテーター）株式会社クラブビジネスジャパン 代表取締役社長／Fitness Business編集発行人 古屋 武範

主催・お問い合わせ先

株式会社クラブビジネスジャパン Fitness Business編集部

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町20-25 神泉QSビル8階

TEL：03-5459-2841 MAIL：fb.customer＠fitnessclub.jp