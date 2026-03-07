一級・二級建築士3.18(水)開催！学習経験者、短期受験生を対象とした無料オンラインセミナー「今から3か月で合格できるのか」

▼一級建築士 学科試験を受験される方へ（特に学習経験のある方）

セミナータイトル：文系大屋の暗記科目攻略法

実施日時：3月18日（水）19:30~

TACの大人気講師・大屋が登壇します！

合格まであと一歩！という方のための受験経験者ホームルーム

目安として本試験で80点前後の方向けの専用コース「上級学科本科生」がいよいよ４月からはじまります。上級クラスの開講に先駆けて、これまでの学習の振り返りと今後の学習計画の見直しをしていただく場をご用意しました。

あともう１歩！のところで苦戦している方に伝えたいことや、受験経験者が苦慮しがちなポイントについて、今回は暗記科目にフォーカスして解説していきます。

ちょっとした意識改革や学習方法の転換で点数は伸ばせます。上級クラスの受講を検討されている方はもちろん、独学で行き詰っている方やこれまでの総仕上げをしたい方にとっても大変有益な内容ですのでぜひ参考にしてください。

そしてなんといっても熱血講師の大屋が担当！学習のモチベーションアップもお約束します！

実施概要

●日時:3.18 (水)19:30～

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 令和8年度 一級建築士学科試験を受験される方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0318A

登壇講師

TAC 一級建築士講座 講師大屋 喜嗣 （おおや よしつぐ）講師

文系出身の一級建築士。文系で有るが故、みなさんが苦労しているポイントに精通し、分かりやすく、面白い説明で多くの幅広い支持を得ている。ゼネコンと設計事務所で20年以上のキャリアを持ち、実務に即した説明が好評。趣味は釣りと料理。魚をさばかせたら、TACナンバーワン。

▼二級建築士 学科試験を受験される方へ

セミナータイトル：今から３ヶ月で合格する方法

実施日時：3月18日（水）19:30~

3か月で合格できるのか？その答えはこのセミナーで！

今から始めて間に合うの？をなんとかするためのスタートセミナー

気付いたらこんな時期になっていた、なんとなく始められずにいた、急に思い立った！TACはそんな方の強力な味方です。ここから闇雲に勉強しても合格は厳しいでしょう。そこで、当セミナーでは、3ヶ月で短期合格を目指す方のために、学習スケジュールや科目別の学習方法についてわかりやすく解説します。

短期間で確実に仕上げるには、合格までのスケジュールとやるべきことを、できるだけ具体的にイメージすることです。道筋が見えればあとはその通り手を動かすだけ！短期集中型のみなさんに向けて、その道筋をお教えいたします。

実施概要

●日時:3.18 (水)19:30～

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 令和8年度 二級建築士学科試験を受験される方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0318B

登壇講師

TAC専任講師 二級建築士 講座主任岡部 正昭 （おかべ まさあき）講師

一級建築士。ハウスメーカーで設計・工事・営業・商品開発をひととおり経験後、講師業へ転職。建築士試験の指導歴は１０年以上になる。確かな知識と実務経験に基づいた的確な指導に定評あり。優しさと厳しさを兼ね備えた人柄には受講生からの信頼も厚い。

