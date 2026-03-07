【紀ノ国屋】新コンセプトショップ「紀ノ国屋Outlet 」を埼玉県越谷市の「レイクタウンアウトレット」にオープン！

写真拡大

株式会社紀ノ國屋

株式会社紀ノ國屋（本社：東京都新宿区市谷砂土原町3丁目5番地 代表取締役社長：富田 勝己）は、2026年4月15日（水）、埼玉県越谷市の大型商業施設「レイクタウンアウトレット」内に、当社初となるアウトレット業態の1号店「レイクタウンアウトレット店」をオープンいたします。


紀ノ国屋ならではの上質な商品を“より手に取りやすい価格”でお楽しみいただけます。





新店舗コンセプト

“アウトレットで出会う、少し贅沢な日常の食卓”


紀ノ国屋のプライベートブランド（PB）を中心に、菓子、加工食品、雑貨、エコバッグなど、日常を豊かにする商品を厳選して展開します。 フードロス削減に向けた取り組みを進めながら、品質はそのままに、お求めやすい価格の商品を中心にご提供します（一部商品は通常価格で販売いたします）。



【 店舗概要 】


● 店名　　：紀ノ国屋Outlet レイクタウンアウトレット店


● 開業日　：2026年4月15日（水）


● 営業時間：10:00～20:00


● 住所　　：埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1


● 出店場所：レイクタウンアウトレット 3119区画　


● 取扱商品カテゴリー：デザート（焼菓子）、菓子、加工食品、雑貨、エコバッグ



※詳細につきましては、2026年4月上旬改めてご案内いたします。




■紀ノ国屋店舗情報


https://www.e-kinokuniya.com/store/(https://www.e-kinokuniya.com/store/)


■紀ノ国屋公式オンラインストア


https://www.super-kinokuniya.jp/


■紀ノ国屋公式SNS


Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya(https://www.facebook.com/superkinokuniya)


Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/(https://www.instagram.com/kinokuniya_super/)


■各店舗Instagram


◎紀ノ国屋　インターナショナル（青山店）


https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/(https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/)