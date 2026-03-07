【紀ノ国屋】新コンセプトショップ「紀ノ国屋Outlet 」を埼玉県越谷市の「レイクタウンアウトレット」にオープン！
株式会社紀ノ國屋（本社：東京都新宿区市谷砂土原町3丁目5番地 代表取締役社長：富田 勝己）は、2026年4月15日（水）、埼玉県越谷市の大型商業施設「レイクタウンアウトレット」内に、当社初となるアウトレット業態の1号店「レイクタウンアウトレット店」をオープンいたします。
紀ノ国屋ならではの上質な商品を“より手に取りやすい価格”でお楽しみいただけます。
新店舗コンセプト
“アウトレットで出会う、少し贅沢な日常の食卓”
紀ノ国屋のプライベートブランド（PB）を中心に、菓子、加工食品、雑貨、エコバッグなど、日常を豊かにする商品を厳選して展開します。 フードロス削減に向けた取り組みを進めながら、品質はそのままに、お求めやすい価格の商品を中心にご提供します（一部商品は通常価格で販売いたします）。
【 店舗概要 】
● 店名 ：紀ノ国屋Outlet レイクタウンアウトレット店
● 開業日 ：2026年4月15日（水）
● 営業時間：10:00～20:00
● 住所 ：埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1
● 出店場所：レイクタウンアウトレット 3119区画
● 取扱商品カテゴリー：デザート（焼菓子）、菓子、加工食品、雑貨、エコバッグ
※詳細につきましては、2026年4月上旬改めてご案内いたします。
