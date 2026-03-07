ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 3月7日開催 日本ペイントマレッツ vs 京都カグヤライズ 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ

日本ペイントマレッツと京都カグヤライズの試合は、4-0 で 日本ペイントマレッツが勝利しました。