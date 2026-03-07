『東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026』日テレプラスでは、３月から５月、３か月連続で全公演放送決定！
ＣＳチャンネル「日テレプラス」では、東日本大震災から15年、4回目の開催となる、羽生結弦と仲間のスケーターたちが被災地・宮城から”希望”を発信するアイスショーを３月～５月に全公演放送する。
あわせて、2025年公演のアンコール放送もお楽しみください。
「notte stellata」は、羽生結弦が平昌五輪のエキシビジョンで滑ったプログラムであり、イタリア語で「満天の星」や「星月夜」を意味します。地元仙台で震災にあった羽生が、停電のため暗闇に包まれた仙台の町で、恐怖と絶望の中、見上げた空に美しく輝いていた「満天の星」に希望を感じたことから名付けられました。
◆放送情報
【日テレプラス 番組ページ】
東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026
https://www.nitteleplus.com/program/nottestellata_2026/
【放送日時】
（3/9公演） 3月29日(日)10:30
（3/7公演） 4月4日(土)18:00
（3/８公演） 5月2日(土)11:00
【出演者】羽生結弦
ハビエル・フェルナンデス ジェイソン・ブラウン シェーリーン・ボーン・トゥロック
宮原知子 鈴木明子 田中刑事
無良崇人 本郷理華 ビオレッタ・アファナシバ
スペシャル・ゲスト：東北ユースオーケストラ
東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2025
https://www.nitteleplus.com/program/nottestellata_2025/
【放送日時】
（3/9公演） 3月29日(日)8:00
（3/７公演） 4月4日(土)16:00
（3/８公演） 5月2日(土)9:00
【出演者】羽生結弦
ハビエル・フェルナンデス ジェイソン・ブラウン シェーリーン・ボーン・トゥロック
宮原知子 鈴木明子 田中刑事
無良崇人 本郷理華 ビオレッタ・アファナシバ
スペシャル・ゲスト：野村萬斎
※放送スケジュールは変更になる場合があります
◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/
スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）
J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり
