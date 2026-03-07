『東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026』日テレプラスでは、３月から５月、３か月連続で全公演放送決定！

株式会社ＣＳ日本(C)notte stellata

ＣＳチャンネル「日テレプラス」では、東日本大震災から15年、4回目の開催となる、羽生結弦と仲間のスケーターたちが被災地・宮城から”希望”を発信するアイスショーを３月～５月に全公演放送する。

あわせて、2025年公演のアンコール放送もお楽しみください。

「notte stellata」は、羽生結弦が平昌五輪のエキシビジョンで滑ったプログラムであり、イタリア語で「満天の星」や「星月夜」を意味します。地元仙台で震災にあった羽生が、停電のため暗闇に包まれた仙台の町で、恐怖と絶望の中、見上げた空に美しく輝いていた「満天の星」に希望を感じたことから名付けられました。

◆放送情報

【日テレプラス 番組ページ】

東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026

https://www.nitteleplus.com/program/nottestellata_2026/

【放送日時】

（3/9公演） 3月29日(日)10:30

（3/7公演） 4月4日(土)18:00

（3/８公演） 5月2日(土)11:00

【出演者】羽生結弦

ハビエル・フェルナンデス ジェイソン・ブラウン シェーリーン・ボーン・トゥロック

宮原知子 鈴木明子 田中刑事

無良崇人 本郷理華 ビオレッタ・アファナシバ

スペシャル・ゲスト：東北ユースオーケストラ

東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2025

https://www.nitteleplus.com/program/nottestellata_2025/

【放送日時】

（3/9公演） 3月29日(日)8:00

（3/７公演） 4月4日(土)16:00

（3/８公演） 5月2日(土)9:00

【出演者】羽生結弦

ハビエル・フェルナンデス ジェイソン・ブラウン シェーリーン・ボーン・トゥロック

宮原知子 鈴木明子 田中刑事

無良崇人 本郷理華 ビオレッタ・アファナシバ

スペシャル・ゲスト：野村萬斎

※放送スケジュールは変更になる場合があります

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆番組画像クレジット：(C)notte stellata

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階