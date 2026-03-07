『東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026』日テレプラスでは、３月から５月、３か月連続で全公演放送決定！

ＣＳチャンネル「日テレプラス」では、東日本大震災から15年、4回目の開催となる、羽生結弦と仲間のスケーターたちが被災地・宮城から”希望”を発信するアイスショーを３月～５月に全公演放送する。


あわせて、2025年公演のアンコール放送もお楽しみください。


「notte stellata」は、羽生結弦が平昌五輪のエキシビジョンで滑ったプログラムであり、イタリア語で「満天の星」や「星月夜」を意味します。地元仙台で震災にあった羽生が、停電のため暗闇に包まれた仙台の町で、恐怖と絶望の中、見上げた空に美しく輝いていた「満天の星」に希望を感じたことから名付けられました。


◆放送情報


【日テレプラス　番組ページ】


東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026　


https://www.nitteleplus.com/program/nottestellata_2026/


【放送日時】


（3/9公演） 3月29日(日)10:30


（3/7公演）　 4月4日(土)18:00


（3/８公演）　 5月2日(土)11:00


【出演者】羽生結弦


ハビエル・フェルナンデス　ジェイソン・ブラウン　シェーリーン・ボーン・トゥロック


宮原知子　鈴木明子　田中刑事


無良崇人　本郷理華　ビオレッタ・アファナシバ




スペシャル・ゲスト：東北ユースオーケストラ




東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2025　


https://www.nitteleplus.com/program/nottestellata_2025/


【放送日時】


（3/9公演） 3月29日(日)8:00


（3/７公演）　 4月4日(土)16:00


（3/８公演）　 5月2日(土)9:00


【出演者】羽生結弦


ハビエル・フェルナンデス　ジェイソン・ブラウン　シェーリーン・ボーン・トゥロック


宮原知子　鈴木明子　田中刑事


無良崇人　本郷理華　ビオレッタ・アファナシバ




スペシャル・ゲスト：野村萬斎




※放送スケジュールは変更になる場合があります




◆チャンネル情報　※視聴にはご契約が必要です


日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/


スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）


J:COM（Ch.757）ほか全国CATV　ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり




