【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　シットビクストレーナー・白井ヨシさんの英語学習をサポート

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、シットビクストレーナー・白井ヨシさんの英語学習サポートを開始いたしました。あわせて、この度の英語学習サポートを記念し、白井ヨシさんのインタビュー特設ページを公開したことをお知らせいたします。

■世界に挑戦する方々を応援する「Going Global プロジェクト」

近年、世界に挑戦する日本人は増えており、世界共通語である英語でのコミュニケーション力の重要性が高まっています。一方で、「英語が不安で挑戦に踏み出せない」「海外の人と話す機会があっても、言葉の壁を感じる」といった声も少なくありません。

ネイティブキャンプは、「英語が挑戦の壁にならない世界」を目指し、世界に挑む日本人を支援する「Going Global プロジェクト」を推進しています。今回、「イス1つで世界を健康にする」というビジョンを掲げ、活動の場を海外にも広げている白井ヨシさんの想いに共感し、本サポートの実施に至りました。「予約不要・回数無制限」というネイティブキャンプの強みを活かし、多忙なトレーナー活動の合間でも即座に英語のアウトプットができる環境を提供することで、その挑戦を強力にバックアップします。

■シットビクストレーナー・白井ヨシさん 特設ページ公開

この度の英語学習サポート開始を記念し、白井ヨシさんのインタビュー特設ページを公開いたしました。インタビューでは、シットビクストレーナーに至るまでの経緯や、ネイティブキャンプでの学習、英語が話せるようになって変化したことなどについて語っていただきました。

本特設ページを通じて、英語学習がもたらす変化や、挑戦の広がりを感じていただけます。

特設ページURL :https://nativecamp.net/going-global/yoshi-shirai

■白井ヨシさんについて

白井ヨシさんは、世田谷の移動型ジム「SHIRO GYM」の代表として活動するシットビクストレーナーです。20代はCM制作の現場で働いたのち、身体づくりの道へ転身し、ジム運営と指導を行っています。

イス1つで「どこでも・誰でも」取り組めることをコンセプトにした「シットビクス(R)︎」トレーニングを考案し、イベント等での登壇を通じて、多くの方へ身体づくりの魅力を伝えています。

シットビクスについて :https://youtube.com/@sitbics.-tv

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

*

調査概要：日本のオンライン英会話サービスに関する調査

調査日：2025/3/14

調査対象：「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社（日本企業）

調査方法：デスクリサーチ

調査会社：株式会社セイシン総研

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

