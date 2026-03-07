バカラ「名古屋ウィメンズマラソン 2026」にトロフィー・メダル・タンブラーを提供

バカラ パシフィック株式会社

バカラは、2026年3月に開催される「名古屋ウィメンズマラソン 2026」において、入賞者に贈られるトロフィーおよびメダル、そして完走者に贈られる記念タンブラーを提供いたします。

トロフィーとタンブラーには大会オリジナルロゴが施され、人生の大きな挑戦を乗り越えた証として、特別な一日の記憶を永遠に刻みます。

ダリア タンブラー完走者に贈られる記念タンブラー

栄光の瞬間を刻む「ダリア タンブラー」

2026年大会で完走者に贈られるのは、「ダリア タンブラー」。ダリアの花をモチーフにした華やかなカットは、クリスタルの中に咲く一瞬の美を表現しています。繊細でありながら力強い輝きは、それぞれの想いを胸にゴールへと駆け抜けたランナーの姿と重なります。

グラスの底面には記念すべき2026大会のオリジナルロゴが刻まれ、この特別な瞬間を永遠に刻みます。完走の歓びと新たな挑戦の始まりを祝福する、象徴的な一客です。

伝統と格式を誇る「アルクール」のトロフィー＆メダル

入賞者に贈られるトロフィーとメダルには、1841年の発表以来、時代を超えて愛され続けるバカラのアイコン「アルクール」シリーズを採用。

260年以上の歴史を誇るメゾンの中でも最も正統的なデザインとして知られ、重厚なフォルムと精緻なフラットカットがアスリートの輝かしい勝利をより一層引き立てます。

「挑戦」と「進化」への共鳴

名古屋ウィメンズマラソンは、多様な背景を持つ女性たちが自らの限界に挑戦する特別な舞台です。その姿勢は、1764年の創設以来、挑戦と革新を続けてきたバカラの精神と深く共鳴します。困難を乗り越えた先に生まれる歓びと輝き――それこそが、バカラがクリスタルを通じて届け続けてきた価値です。

バカラとは

1764年の創設以来、バカラはフレンチ・アール・ドゥ・ヴィーヴルの真髄を体現し続けています。比類なきサヴォアフェールを受け継ぎ、常にその時代のエレガンスの代名詞とされてきました。クリスタルに命を吹き込む職人たちの大胆な精神に導かれ、自由で揺るぎない創造性を礎にしています。

ライティング、ホームデコレーション、バーウェア、人々の歓びを演出する作品にいたるまで、グローバルな視点を持ち、新たな表現やカテゴリーを次々と切り拓き、そのクリエイションは、伝統と革新の対話を映し出します。

バカラは革新のビジョンに導かれ、時代を象徴するデザイナーたちとのコラボレーションを重ねてきました。パリ、東京、ニューヨーク、ソウルに至るまで、世界80か国以上でブティックやメゾン、バー、ホテル、レストランを展開し、その輝きを放ち続けています。バカラの魅惑的な世界は、公式ウェブサイト www.baccarat.com(https://www.baccarat.com/ja_jp/)および Instagram公式アカウント@baccarat(https://www.instagram.com/baccarat/) にてご覧いただけます。

