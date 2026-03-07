～3月14日県ジンカーニバル2026 by agataJapan開催～

スターマーク株式会社公式ページ [ticket]県ジンカーニバル https://shinisetsuhan.net/products/kengincarnival2026

スターマーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林正勝）は、日本各都道府県の魅力を発信する「県ジンプロジェクト by agataJapan」主催で、各県ジンを楽しみながら、各地の物産を体験、各県ジンゆかりのアーティストを集めたライブエンターテインメントイベントを開催いたします。チケットは老舗通販.net内のオフィシャルサイトから購入することができます。

◆イベント詳細「2026県ジンカーニバル」

日時：3/14(土)14:00-18:00

会場：渋谷Garret Udagawa

2,500円/ドリンク代別 https://bit.ly/2026carnival_kengin_T

◆開会宣言 弥栄(乾杯発声) ：山口謡司

◆ライブ T-STONE(徳島県ジン）、PONEY(山梨県ジン）、スサノヲダイナー

県ジンバンド(徳島県ジン・香川県ジン・高知県ジン・埼玉県ジン）

◆DJ SELECTOR-TATSURU(山梨県ジン)、DJゴルゴ(山梨県ジン)

DJ TOHGO(山梨県ジン)

◆アート 蒲優祐(岐阜県ジン)、安楽雅志(広島県ジン)、LaLa/Sonyeo

◆県ジンプロジェクトとは ”日本をつなぐクラフトジン”

スターマーク株式会社が展開する、日本のよいもの宣伝・販売事業agataJapanのプライベートブランドagataJapan ORIGINALの一貫として、全国47都道府県に1商品ずつ、オリジナルのクラフトジン「県ジン」をブランド企画・開発し、展開する取り組みです。

ご当地ならではの特産品をボタニカルに使用し、美味しさにこだわるのはもちろん、地域の魅力やお酒を片手に集まる場での楽しいコミュニケーションのツールとして”県人も、そうじゃない人もみんな、笑顔にしたい。”をモットーとして、「県ジン」をきっかけに、都道府県ごとの魅力の発信や地域活性化、生産者や販売者をつなぐネットワークづくりを行っていきます。

各地の「県ジン」づくりに一緒に取り組んで頂けるパートナーも募集中です。

ご興味がおありの方は、お問合せ下さい。

◆商品の販売について

弊社のECサイト「老舗通販. net」や楽天市場 でのオンライン販売のほか、東京都内をはじめとする飲食店や、弊社が運営するホーチミン高島屋内の「agataJapan.cafe YUKIMURA」を含むベトナムをはじめ世界各国の販売も展開いたします。飲食店様向けの業務用のお取り扱いも承っております。

県ジン公開資料 https://bit.ly/kengin

公式サイト https://shinisetsuhan.net/collections/kenjinproject

楽天商品販売ページ https://bit.ly/rakuten_kengin

◆スターマーク株式会社

日本のよいものを世界へ 世界のよいものを日本へ

伝統のよいものを現代へ 現代のよいものを伝統へ



【Webサイト】https://starmark.co.jp

【会社概要】http://bit.ly/STARMARK_PROFILE_SLIDE

【老舗通販.net】https://shinisetsuhan.net

【agataJapan.tokyo】https://agatajapan.com/tokyo/

東京都港区虎ノ門1丁目17－1虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

代表取締役 林 正勝

事業内容 事業開発、輸出入業務全般、グローバルでのマーケティング、企業・サービス・

プロダクトのブランディング ほか

スターマーク株式会社では、日本全国47都道府県と世界195ヶ国をつなぎ、文化交流することで相互理解を深め、平和な世界実現への貢献を会社のミッションとしています。