ユク・ソンジェ（BTOB）×キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）主演、ファンタジーロマンス時代劇『鬼宮（ききゅう）』を、「ABEMA」にて期間限定で全話無料配信中！

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ユク・ソンジェ（BTOB）、キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）が主演を務める韓国ドラマ『鬼宮（ききゅう）』を、2026年4月1日（水）までの期間限定で全話無料配信中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=epLEFwccrL0 ]

「ABEMA（アベマ）」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンス、時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ、K-POP作品を、1000作品以上を配信しております。そしてこのたび、2025年4月に韓国で放送され、国内外で高い支持を集めたファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』を、2026年4月1日（水）までの期間限定で全話無料配信を開始いたしました。

＜あらすじ＞

幼い頃から、悪神カンチョリに付きまとわれてきた霊力の持ち主・ヨリ。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人・ユン・ガプが、検書官（コムソグァン）となって彼女の前に現れます。再会を喜び、共に漢陽へと向かうヨリでしたが、旅の途中、ガプは何者かに殺され、その身体に悪神カンチョリが憑依してしまいます。

愛する人の身体を取り戻すため、ガプの魂を探すヨリは、王宮に“悪鬼”が潜んでいることを知り、命がけで立ち向かうことに。やがてヨリは、憎むべき存在だったはずのカンチョリに、次第に心惹かれていき――。

初恋、宿命、そして許されぬ恋。切なさと緊張感が交錯する物語が、壮大なスケールで描かれます。

本作で、霊力を持つヒロイン・ヨリを演じるのは、宇宙少女のボナとして人気を集めるキム・ジヨン。ヨリの初恋の相手・ユン・ガプ役には、BTOBのユク・ソンジェが出演し、さらにキム・ヨングァンが悪神カンチョリ役を熱演します。ユク・ソンジェとキム・ジヨンは、本作での演技が高く評価され、「2025 SBS演技大賞」最優秀賞を受賞しました。

また全話無料配信スタート記念として、2026年3月7日（土）夜9時から「ABEMA」の韓国ドラマチャンネルにて、『鬼宮』の第1話から第8話までを一挙放送することを決定いたしました。放送中には、ユク・ソンジェ&キム・ジヨンのサイン入りプレスシートが当たる、ABEMA公式Xと連動したプレゼントキャンペーンも実施いたします。詳細は以下をご確認ください。

★ABEMA公式Xプレゼントキャンペーン詳細は【こちら(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2030116228694691961)】をチェック！

ユク・ソンジェとキム・ジヨンが紡ぐ、切なくも美しい運命の物語。王宮を舞台に描かれる壮大なファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』の世界観を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA『鬼宮（ききゅう）』配信概要

『鬼宮』ABEMA作品ページ：https://abema.tv/video/title/472-246(https://abema.tv/video/title/472-246)

＜一挙放送＞

放送タイトル：鬼宮（ききゅう） 第1～8話【国内初！全話無料配信スタート記念】

放送チャンネル：ABEMA 韓国ドラマチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/asia-drama/slots/Cbty96phQy9ppX

キャスト：

キム・ジヨン：ヨリ

ユク・ソンジェ：ユン・ガプ

キム・ジフン：イ・ジョン

キム・ヨングァン：カンチョリ

キル・へヨン：ノプトク

イ・ウォンジョン：カソプ

チョ・ハンギョル：ピビ

チャ・チョンファ：ヨングム

シン・スルギ：チェ・インソン

アン・ネサン：チェ・ウォヌ

ハン・ソウン：中殿パク氏

ユン・スン：クァク・サンチュン

キム・イングォン：キム・ウンスン

ソ・ドヨン：八尺鬼

