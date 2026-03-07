「学び方は、ひとつじゃない！」読み書き困難な子の体験型イベント『学びのビュッフェ見本市2026』3/27・28港区で開催。新学期を前に、デジタルからアナログまで「自分に合う学習法」を無料で一斉体験！

特定非営利活動法人エッジ

認定NPO法人エッジ（東京都港区、会長：藤堂栄子）は、2026年3月27日（金）・28日（土）の2日間、読み書きに困難をみせるこどもたちが自分に合った学習方法を見つけるための体験型イベント「学びのビュッフェ見本市2026」を、さくらインターナショナルスクール初等部（港区南麻布）にて開催いたします。

■ 「勉強＝読み書き」だけではない。こどもにぴったりの「できる」を選ぶ

日本の教育現場では「教科書を読み、漢字を書く」ことが学習の基本とされています。しかし、知的な遅れはないものの読み書きに困難をみせる「ディスレクシア」のこどもたちにとって、それは非常に高い壁となります。

本イベントのテーマは「学び方はひとつじゃない！」。ビュッフェでおいしい料理を取り分けるように、自分にぴったりの便利な道具や、楽しい学び方を自由に見つけられる場を提供します。

■ 開催の背景：個性を尊重する「学びの多様性」を当たり前に

ディスレクシアは、40人学級に２～３人の割合でいます※。適切な支援があれば、その能力を十分に発揮できます。デジタル教材や音声教材などのテクノロジーの活用をはじめ、自分に合った方法をみつけていくことで、学習のつまずきを防ぎ、「できた！」という自信を育むことが可能です。

見本市では、デジタル教材からアナロググッズまで、多様な選択肢を一堂に集めました。

※日本語では8％が読み書き困難と報告されている（Uno et. al. 2009. Reading and Writing. ）

■ 「できる！」を実感する、多彩な出展・体験プログラム

本イベントでは、ディスレクシア（読み書き困難）当事者の視点を起点に、デジタルからアナログなグッズまで、こどもの「学びの選択肢」を広げるブースを用意しています。

1. 【学び・体験】自分にぴったりの学習スタイルを発見

「勉強のやり方を変えれば、もっと『できる』が増える」ことを実感できる体験コーナー

デジタル支援： 国語のデジタル教科書や、無料で活用できるICT教材の操作体験

テスト音声体験： 「聴く」ことで理解が進む。4教科のテストデモ体験で、点数アップの可能性を体感

唱えて覚える学習：漢字の意味や成り立ちから楽しく学ぶ方法をワークショップで体験

多感覚漢字学習： 「書かずに漢字を学ぶ？！」など、五感を使ったユニークな自作教材の紹介

視覚支援・文具： 「読む」「書く」の負担を軽減するリーディングトラッカーや便利グッズ

VR当事者体験： 「もしも自分が読み書き困難な小学生だったら？」周囲の理解と支援の必要性を実感

英単語アプリ： 暗記に頼らず、スッと頭に入る新しい英単語学習アプリを体験

2. 【作ろう・遊ぼう】ロールモデルと触れ合うワークショップ

ディスレクシアの先輩（お兄さん・お姉さん）と一緒に、楽しみながら「将来の自分」をイメージできる交流プログラム

スタンプラリー：ブースでシールを集めるとお菓子がもらえるスタンプラリー

プロフィールカード集め： 会場を回りながら先輩たちのカードを集め、楽しく交流

AIでオリジナルシール作成： 最新のAI技術を使って、自分だけのシールをデザイン

春色☆ビーズアクセサリー作り： 手を動かす楽しさを共有するワークショップ（※要事前予約）

世界的建築家＆陶芸家によるティータイムトーク：タイの大学教授かつ建築家、陶芸家として活躍するディスレクシアの先輩の話

3. 【相談】専門家と「おしゃべり」して悩みを解消

専門的な知識を持つスタッフや、現場経験豊富な先生に直接相談できるコーナー

読み書きQ&A： 藤堂 栄子（認定NPO法人エッジ 会長）

学校の困りごと相談： 西尾 琢郎（横浜市立小学校 元校長）

学習・心理相談： 田中 美知子（スクールカウンセラー）

音声教材BEAM個別相談： 申請方法や使い方の具体的なアドバイス

■ 開催概要

イベント名： 学びのビュッフェ見本市2026

日程： 2026年3月27日（金）13:00-16:00 ／ 28日（土）11:00-15:30

会場： さくらインターナショナルスクール 初等部（東京都港区南麻布2-4-2）

入場料： 無料（事前予約制）

詳細・申込： https://manabi2026.peatix.com

来場特典： 先着300名（一家族1冊）に「学びのヒントBOOK」をプレゼント

【認定NPO法人エッジ】

2001年設立。ディスレクシア（知的な発達に遅れはないが読み書きに困難をみせる学習障害）の正しい認識の普及と支援を目的とする当事者団体です。会長の藤堂栄子は、文部科学省や厚生労働省の政府委員を歴任し、「発達障害者支援法」「教科書バリアフリー法」「読書バリアフリー法」などの立法プロセスにも深く携わっています。当事者がいきいきと暮らせる社会を目指し、啓発活動や支援者養成、ネットワーク作りを行っています。



所在地： 〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階

公式サイト： https://www.npo-edge.jp/

お問い合わせ：https://npo-edge.jp/contact/