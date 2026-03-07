【mizuiro ind】フランス・パリで開催されるファッションウィーク最大の展示会「Premiere Classe 2026」に出展

Mother's Industry株式会社

Motherʼs Industry 株式会社（本社:大阪府大阪市西区、代表:笹野 信明）が運営するブランド 「mizuiro ind（ミズイロインド）」では、3月6日(金) ～3月9日(月)の期間中、フランス・パリにて展示会「Premiere Classe 2026」に出展いたします。

mizuiro ind Free People コレクションは、現在パリ展示会での卸と、国内では限られた直営店舗・百貨店のPOPUPでのみ展開しております。ブランドが長年大切にしてきた、エイジレス・シーンレス・ジェンダーレスという哲学を体現したコレクションは、メンズ・レディースの枠を超え、誰もが自由に着られるユニセックスラインです。

■日時：※現地時間

3月6日(金) 9:30am - 7pm

3月7日(土) 9:30am - 7pm

3月8日(日) 9:30am - 7pm

3月9日(月) 9:30am - 6pm

■場所：Paris, Jardin des Tuileries 75001 Paris, France

■ブース：No.401

■Premiere Classe web site : https://whosnext.com/en/events/premiere-classe

■BRAND CONCEPT

飾らない人(Simple)、自分らしく服を楽しむ人(Ageing)、 こだわりのある人(Personal)に シンプルでコーディネイトしやすい Japanese Trad を提案。

デザイナーが子供の頃より好きな色“ミズイロ”と理屈なしに好きでいられる服を作り続けたい という想いから、mizuiro ind と名付けました。

【SHOP LIST】https://mothers-ind.com/shop/#shop

【HP】mizuiroind.jp (https://mizuiroind.jp)

【Instagram】https://www.instagram.com/mizuiroind_official/

■Mother's Industry 株式会社について

【会社概要】

会社名：Mother’s Industry株式会社

代表：代表取締役 笹野 信明

設立：2003年9月

本社所在地：大阪府大阪市西区北堀江1‐12‐10 山田ビル5階

事業内容：婦人服・紳士服、および服飾雑貨などの企画・仕入れ及び販売

展開ブランド：mizuiro ind、MidiUmi、MIDIUMISOLID、MARMARMAR

会社HP：https://mothers-ind.com/