「カゴメ野菜生活ファーム富士見」 3月7日（土）今季の営業をスタート！　大きく育ったトマトの樹とリニューアルした施設を公開

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（代表取締役社長：奥谷晴信 本社：愛知県名古屋市）が運営する「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、本日2026年3月7日(土)、2026年度の営業を開始いたしました。初日は、多くのご家族連れが訪れ、大きく育ったトマトの樹やリニューアルした施設を楽しまれました。

今年は、「野菜と生きる一日を体験する 『農と食のテーマパーク』」という新コンセプトを掲げ、ショップを中心とする施設のリニューアルを行いました。今後は体験コンテンツの拡充も図ります。

「カゴメ野菜生活ファーム富士見」での時間を通じて、自然と人のつながりを体感できる施設を目指してまいります。

■ 初日は多くのご家族連れが来場

大きく育ったトマトの樹リニューアルしたショップ

オープン初日の今日は、多くのご家族連れが訪れました。温室の中で頭上を覆うほど大きく成長した名物の「トマトの樹」を見上げて写真を撮る方や、リニューアルしたショップでの買い物を楽しむ方が見られました。また、生物多様性を学ぶことができる「畑の生きものクイズラリー」では、お子様達がクイズを楽しんでいました。

野菜を使用したイタリアンメニューを提供するレストランでは、窯で焼き上げるナポリピッツァなど、春の食材を使った料理を楽しまれました。

■ 大きく育ったトマトの樹

温室の天井いっぱいに広がる巨大なトマトの樹は、「カゴメ野菜生活ファーム富士見」の名物です。水耕栽培で育てることで、1粒の種から、通常では見られない規模に成長します。3月13日(金)からは温室内でトマトの収穫が可能になります。トマトの樹は5月中旬までが一番見頃の時期です。

■ リニューアルしたショップをお披露目

今年は、来場者が「思い出を持ち帰れるショッピング」をテーマに、ショップエリアを全面リニューアルしました。売り場面積を1.2倍に拡張し、野菜生活ファームオリジナルのグッズや、地域の特産品など、約250点を販売します。今後は野菜の苗や敷地内の畑でとれた野菜、スムージーの販売も行います。

■ 環境省「自然共生サイト」に認定された生物多様性保全の取組み

「野菜生活ファーム富士見」は、生物多様性の保全に向けた農地生態系における動植物の保全・復元活動や、環境教育の機会提供などが評価され、2025年9月に、「自然共生サイト」として認定されました。「自然共生サイト」とは、環境省が「民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域」を認定する制度です。

園内では、生きものや生物多様性に親しんでもらう「畑の生きものクイズラリー」や、在来植物の見本園を楽しんでいただくことができます。

■ カゴメ野菜生活ファーム株式会社 代表取締役 川口詞正 コメント

「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、野菜の収穫や生物多様性に触れるコンテンツ、地域との交流など、カゴメグループが目指す未来の姿を体感いただける施設です。今後も、野菜生活ファームでの時間を通じて、自然と人のつながりを体感できる施設を目指してまいります。

■ 来場されたお客さまの声

来場されたお客さまからは、「はじめてトマトの樹を見て、トマトが1つの種からこんなにたくさんの実をつけることにびっくりした。」「温室では色々なトマトの品種が栽培されていて、勉強になった。トマトがどうやって日本に来たか、歴史を知ることができた。」「新鮮な野菜をたっぷり使ったピザを食べられて嬉しい。トマトのソフトクリームが美味しかった」という声がありました。

＜参考＞

■カゴメ野菜生活ファーム富士見について

「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、2019年4月、遊休地を活用し、八ヶ岳の雄大な自然に囲まれた富士見町に開業しました。2025年度は年間約4万人のお客さまに来場いただき、野菜の収穫や工場見学を通じて農業・工業への興味・関心を培うとともに、野菜を通じて地域活性の拠点としての役割を担っています。

【営業関連情報】

営業開始日：2026年3月7日（土）

住所：長野県諏訪郡富士見町富士見9275-1

営業期間：3月7日(土) ～ 12月18日(金) （12月19日～3月上旬は冬季休業予定）

営業時間：10時～ 16時

休館日：毎週火曜日 ※その他に臨時休館日がありますので、詳細はHPをご覧ください。

入場料：無料

駐車場：普通車 80台、大型バス 4台、駐輪場 8台

HPアドレス：https://www.kagome.co.jp/ysfarm/ （体験コンテンツ、レストランの予約サイト有り）

インスタグラム：https://www.instagram.com/ysfarm/

問い合わせ先：ysf@kagome.co.jp （営業期間内）

■「カゴメ野菜生活ファーム」新コンセプト ： 野菜と生きる一日を体験する「農と食のテーマパーク」

野菜を「育てる・食べる・分かち合う」という営みの中に、人と自然が寄り添いながら生きる喜びを感じられる場所を目指します。見学だけではなく、実際に野菜の命に触れ、学び、味わうことで、すべての人が、“野菜とともに生きる”つながりを紡いでいく拠点として、新たな歩みをスタートします。

■ 野菜生活ファームで楽しむことができるコンテンツ

カゴメファクトリーツアー ※5月の連休後は平日のみ開催予定

「野菜生活100」の工場見学ができるツアーです。製造工程だけでなく、畑から店頭まで、商品に携わる従業員が登場するARの映像や楽しい展示を体験いただけます。

※HPより、事前予約が必要です。

※参加費は、おひとり様300円（税込）です。当日受付でお支払い頂きます。

収穫体験

野菜生活ファーム内の農場では、春から初冬まで様々な野菜の収穫を体験することができます。収穫した野菜はお持ち帰りが可能で、採れたて野菜のおいしさをご自宅でお楽しみいただけます。

（体験メニュー例 ： ミニトマト、とうもろこし、かぼちゃ、にんじん）

レストラン

南イタリアを中心としたメニューを提供するフルサービスのレストランです。主に地元の旬の野菜・食材やイタリア産の食材を使用しています。薪窯で焼いたナポリピッツアは、薪燃料ならではの焼き上がり、香り、食感をお楽しみいただけます。トマトソフトクリームも人気のメニューです。

ワークショップ

野菜を使ったワークショップは、“野菜と親しむ時間を過ごして頂きたい”と想う野菜生活ファームならではの企画です。小さなお子様から大人まで、自分だけのオリジナルな作品が30分ほどで完成できるのも魅力です。（例：ハロウィンかぼちゃデコレーション、クリスマスリース作り、焼き芋大会など）

ショップ ※今年度リニューアル

オリジナルデザインの「野菜生活１００」や、野菜生活ファームオリジナルかや織ふきんなど、ここでしか買えないオリジナル商品のほか、今後はマルシェでの収穫野菜の販売や、野菜の苗の販売も行います。

ベジチェック(R)

センサーに手のひらを約30秒押し当てることで、推定野菜摂取量を表示する機器「ベジチェック(R)」を常設しています。

生きものと共生する農場

ファームに隣接する「生きものと共生する農場」では、「畑の生きものクイズラリー」を通じて、生物多様性や生きものの大切さについて楽しく学ぶことができます。2025年には、農地生態系における動植物の保 全・復元活動や、環境教育の機会提供などが評価され、環境省の「自然共生サイト」に認定されました。

ひまわり迷路

夏には、地元の小学生と一緒に作るひまわり畑の迷路をお楽しみいただけます。

■「カゴメ野菜生活ファーム富士見」アクセス

■「カゴメ野菜生活ファーム富士見」が体現するカゴメグループの「ミッション・ビジョン・バリューズ」

（車） 中央道諏訪南ＩＣより約7分（電車） 中央本線 富士見駅より車で約6分

カゴメグループは、2026年にこれからの未来に向けた新たな「ミッション・ビジョン・バリューズ」を策定しました。使命であるミッションは「カゴメグループは、人が自然を、自然が人を豊かにする循環を生み出し続けます」、目指す姿であるビジョンは「農から食にわたる技術革新をリードし、自然の可能性を共に拓く会社」と定めました。「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、このカゴメグループの「ミッション・ビジョン・バリューズ」を体感いただける施設です。