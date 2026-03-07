# 公共交通の空白地帯を解消する統合型モビリティシステム「MoTY!」クラウドファンディングを開始合同会社エス・トラン（所在地：神奈川県横浜市都筑区中川中央1-29-2-1002、代表：須田光郎）は、地域の移動課題を解決する統合型モビリティマネージメントシステム「MoTY!(モティ)」の開発・普及を目指し、クラウドファンディングによる資金調達をスタートしました。目標金額は100万円で、システム改良および早期実証運用に充てる予定です。## 公共交通の衰退が招く地域社会の危機日本全国で公共交通機関の不足が深刻な課題となっています。高齢化による運転手不足と人口減少に伴う乗客減少により、鉄道・バス・タクシー事業者は路線廃止に追い込まれているのが現状です。こうした交通空白化は、高齢者や学生といった移動手段に限られた層にとって深刻な影響をもたらしています。移動の自由が失われることで、地域内での経済活動が減少し、人々が顔を合わせる機会が激減。結果として地域コミュニティそのものが衰退していく悪循環が生まれています。同時に、観光地や地域資源が豊富であっても、アクセス手段の欠如により観光客の流入が滞る事態も発生しています。さらに政府の交通政策が事業者視点に偏り、利用者視点が不足していたため、公共交通はさらに不便化。これが自家用車への依存を深め、渋滞や環境汚染といった新たな課題を引き起こしている構図です。## 複数の移動手段をワンプラットフォームで統合する新型システムエス・トランが開発した「MoTY!」は、従来の単一交通事業者の視点を超えた革新的なアプローチを実現しています。バス・タクシー・オンデマンド交通・ライドシェアなど多種多様な移動手段を、タクシー配車アプリのような直感的なインターフェースで統合利用できる仕組みです。MoTY!の大きな特長として、ウェブベースのシステムであるため追加のアプリインストールが不要な点が挙げられます。スマートフォン・タブレット・パソコンといった既存デバイスから、ネット接続があれば即日利用を開始できます。位置情報入力の手間を省く自動候補表示機能により、高齢者でも迷わず操作できるよう工夫されています。料金面でも他社配車システムより低価格設定とし、家族や知人間の無償ライドシェアに対応。待ち合わせの手段としても機能します。もし相手が見つからない場合でも、ボランティアやタクシーなど他の移動手段と並行して検索できる仕様になっています。クラウドベースのインフラにより、複数の事業者・自治体・第三者団体の連携がシームレスに実現。災害発生時やシステム障害時もデータ損失の心配がなく、継続的なサービス提供が可能です。## 安全管理と信頼構築を最優先とした設計ユーザーの信頼を獲得するため、セキュリティと安全管理に重点を置いています。登録時に厳格な本人確認を実施し、身元の確実な利用者のみがシステムに参加できる体制です。位置情報をリアルタイムで把握するため、トラブル発生時には適切な対応が可能に。ドライバーと乗客による相互評価機能により、悪質な利用者をシステムから排除し、安全な利用環境を構築しています。## 移動を通じた地域コミュニティの再生を目指すエス・トランが描く最終的なビジョンは、単なる移動手段の提供にとどまりません。MoTY!を通じた日常的な移動が、これまで交流機会のなかった世代やコミュニティ間の新たなつながりを生み出すきっかけになると考えています。乗り合いや待ち合わせの中から顔見知りが増え、互いに助け合う人間関係が育成されていく過程で、地域社会に本質的な活気がよみがえると期待しています。こうした強固な「つながり」と「支え合い」こそが、地域住民の「楽しさ」や「幸せ」を生み出す源泉になるという信念です。## 資金調達と事業推進のロードマップこれまで事業は代表の私財と銀行融資で支えられてきました。しかし地域交通システムは基本的に無償提供のため営業利益が限定的であり、需要の少ない地域では赤字に陥りやすく、安定経営を求める銀行からの継続融資が難しい状況にあります。今回のクラウドファンディングで集まる100万円は、システム改良に50万円、早期実証運用と広報宣伝に33万円、プラットフォーム手数料に17万円を充当予定です。これにより地域実装の加速とMoTY!の認知拡大が実現します。## 概要MoTY!事業への参加を検討する自治体・交通事業者・個人の募集も同時に進行中です。ご関心をお持ちの方は、電話（045-532-9798、平日9時～17時）またはメール（m.suda@stranllc.com）でお気軽にお問い合わせください。ホームページ（https://www.stranllc.com/）にも詳細情報を掲載しています。## 会社概要合同会社エス・トラン所在地：神奈川県横浜市都筑区中川中央1-29-2-1002代表者名：須田光郎事業内容：統合型モビリティマネージメントシステム「MoTY!」の開発・運営、地域交通課題の解決支援電話：045-532-9798（平日9時～17時）メール：m.suda@stranllc.comホームページ：https://www.stranllc.com/