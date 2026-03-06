「MUJI HOTEL GINZA」内のレストラン「Japanese Restaurant WA」で、千葉県産食材をふんだんに使用した「千葉おぜん」を3月9日より提供開始

UDS株式会社

「MUJI HOTEL GINZA」では3月9日（月）からレストラン「Japanese Restaurant WA」にて、南房総エリアを中心とした千葉県産の食材をふんだんに使用した「千葉おぜん」の提供を開始いたします。

MUJI HOTEL GINZA内のレストラン「Japanese Restaurant WA」は、豊かな日本の風土に育まれた素材を料理人の手で丁寧に調理した、地域性豊かな食に出会える和食店です。

ご宿泊以外のお客様もご利用が可能で、「無印良品 銀座」をはじめとした銀座でのお買い物の際にもお立ち寄りいただけます。

■WA Discover Foodとは

「Japanese Restaurant WA」では、料理人が日本各地に赴き、現地で目利きした豊かな食材を使用したメニューを「おぜん」としてランチタイムに提供する企画「WA Discover Food」を2025年秋より始めました。

第一弾は高知県の新鮮なお刺身や特産の柑橘を使用した「高知おぜん」、第二弾ではGAP認証を取得したシャモやお野菜を使用した「福島おぜん」を提供いたしました。第三弾となる今回の「千葉おぜん」では、千葉県南房総の豊かな食材が楽しめるメニューをご用意します。

■千葉おぜん魅力紹介房総地魚のお造り

房総沖の漁師や館山市の野菜農家のもとへ足を運び、作り手のみなさんから教えていただいた素材の魅力を最大限に活かしてお届けする今回のメニュー。その目玉のひとつが、日替わりの房総地魚のお造りです。波が荒く温暖な外房と、穏やかな砂浜や干潟が広がる内房の異なる環境を併せ持つ房総沖では、多種多様な魚が水揚げされます。お造りとして提供する地魚はその時々のおすすめを、魚種ごとの仕立てで、素材本来の味わいを引き出して提供します。

千葉県産アジのフライ

漁獲量が全国トップクラスで、南房総エリアで親しまれている鯵。身がふっくらとした鯵を、生パン粉で揚げた揚げたてのサクサクとしたアジフライに仕立てました。あおさ入りの自家製タルタルソースを添え、たてやまかおり菜園の新鮮で色鮮やかなお野菜と共に提供いたします。

里見伏姫牛のロースト

南房総のブランド牛である里見伏姫牛の、きめ細かく柔らかいもも肉を使用し、赤身本来の旨味を存分に味わっていただけるローストに仕上げました。ソースにはコク深い麦味噌を使用。葉と玉に分けて異なる調理法でマリネにすることで、素材の瑞々しさを引き出した葉つき玉ねぎをアクセントとして添えています。

安納芋とマッシュルームの茶碗蒸し

蒸して甘味を引き出した安納芋と、芳醇な香りと旨味を閉じ込めるため、べっ甲餡仕立てにしたマッシュルームを合わせた、ひと手間かけた一品です。使用するマッシュルームは、旭市高生の高梨農園で、自家製堆肥と伝統製法により育てられたもの。引き締まった身が特徴です。マッシュルーム餡の奥行きのある味わいと、安納芋のやさしい甘さの調和をお楽しみいただけます。

佐藤商店のバナナ最中

食後のデザートには、千葉県館山市で90年以上バナナを専門に扱う老舗のバナナ専門店・佐藤商店で熟成されたバナナを使用した自家製の最中を提供いたします。独自の技術で追熟されたエクアドル産バナナとキャラメリゼしたくるみと白あんを一口サイズの最中でサンド。バナナのやさしい甘みとくるみのほろ苦さ、白あんのまろやかさが味わえるデザートです。

■メニュー構成

◆一の膳

・房総地魚のお造り

・千葉県産アジのフライ

・里見伏姫牛モモ肉のローストと葉付き玉ねぎ

・安納芋とマッシュルームの茶碗蒸し

◆二の膳（デザート）

・佐藤商店のバナナ最中

■販売期間

2025年3月9日(月)～5月末予定

■価格

3,500円(税込) *日替わりのおばんざいを含むサラダバーとドリンクバー付き

《Japanese Restaurant WAについて》

豊かな日本の風土ではぐくまれ、受け継がれてきたふるさとの味をお楽しみいただける和食店。定期的に日本各地を訪れ、その土地のくらしとともにある食をお届けしています。

・場所：MUJI HOTEL GINZA 6階

・営業時間：朝食7:30～10:00（最終入場:9:30）、ランチ11:30～15:00(L.O.14:30)

・電話番号：03-3538-6102 (レストラン直通)

・席数：36席

《MUJI HOTEL GINZAについて》

日本初の無印良品の思想を体現するホテルとして、2019年4月東京銀座にオープン。ちょうど良い価格で良く眠れ、旅先であってもいつもの生活の延長の感覚で心地よく過ごせる体と心を整える空間と、宿泊客と土地をつなげるサービスを提供しています。

コンセプト提供と内装デザイン監修を株式会社良品計画が、企画、内装設計、運営及び経営を、 国内外でまちづくりにつながる場を手がける UDS株式会社が手がけています。

・名称：MUJI HOTEL GINZA

・所在地：東京都中央区銀座3-3-5 6F

・開業日：2019年4月4日

・客室構成：全79室、14平方メートル ～52平方メートル

・フロア構成：6階：フロント、レストラン

7階-10階：客室

・WEBサイト：https://www.uds-hotels.com/mujihotel/ginza/

・宿泊予約サイト：

https://hotel.muji.com/ginza/ja/