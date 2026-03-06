海洋プラスチックがアートに。福井「waku terrace」が貸別荘初のアップサイクル体験プランを開始！

株式会社カズチャンネル

福井県福井市浜北山町にて、1日1組限定の貸別荘「waku terrace（ワクテラス）」を運営する株式会社カズチャンネル（本社：福井県坂井市、以下当社）は、施設眼前の海岸に漂着する海洋プラスチックごみを回収し、アート作品として再生させる宿泊者限定アクティビティ「海ごみについて学べる！プラスチックアート体験」の提供を開始いたしました。

本プログラムは、単なる清掃活動にとどまらず、回収した廃棄物を「アート素材」として活用することで、参加者が楽しみながら海洋汚染問題について学び、地域の環境浄化に直接貢献できる「再生型観光」のモデルケースを目指します。

■ 背景：日本海沿岸の漂着ごみ問題と「プラスチック類70％の現実」

福井県の海岸線は、地形や海流の影響を受けやすく、多くの漂着ごみが流れ着きます。福井県の調査（※1）によると、県内の漂着ごみの組成において、重量換算すると約70%がプラスチック類に該当します。 美しい越前海岸の景観を守ることは地域の課題ですが、waku terraceでは、この大量の色鮮やかなプラスチックゴミを教育・アート資源として再定義しました。

■ プログラムの特徴：拾う・学ぶ・創るの3ステップ

1. フィールドワーク（現状を知る）

参加者は施設スタッフのアテンドのもと、越前海岸にてビーチクリーン（漂着物収集）を行います。実際に足元の砂に混じるプラスチック片を拾い集めることで、海洋汚染の現状を肌で感じます。

2. 学習（探究する）

拾ったゴミを色や形ごとに選別します。漁具、海外製のボトル、生活用品の破片など、ゴミの由来を想像することで、海が世界と繋がっていることや、自分たちの生活との関連性を学ぶ「探究学習」の機会を提供します。これは、教育トレンドとしても注目される「自ら問いを立てて学ぶ」プロセスです。

3. アート・クリエイション（再生する）

洗浄・消毒済みのプラスチック片（マイクロプラスチック予備軍）を、色とりどりの「絵の具」として使用します。グラスの中に層を描くように流し込み、貝殻やアクセサリーと共に封じ込めることで、世界に一つだけのインテリア・オブジェを制作します。 「ゴミ」が「美しい作品」に変わる体験は、参加者の環境意識にポジティブな変化をもたらします。

■ サービス概要

名称： 海ごみについて学べる！プラスチックアート体験

提供開始日： 2025年12月1日

（オンライン予約受付日：2026年3月6日）

場所： waku terrace（福井県福井市浜北山町18-8）

対象： 宿泊者（1日1組限定）

体験料金（宿泊プランのオプション）： 1組 10,000円（税込） ※人数制限なし。道具一式レンタル、材料費、ガイド料込み。

所要時間： 約2時間（ビーチクリーン体験＋工作体験）

※詳細は下記リンクのオプションより

https://waku-terrace.com/

■ 今後の展望：地域課題解決のハブとして

waku terraceは、単なる宿泊の場ではなく、福井県の海が直面する現状や課題を県内外へ発信する「地域課題解決のハブ」としての機能を強化します。 私たちは、美しい景観を楽しむだけでなく、その背景にある環境問題に触れ、考えるきっかけを提供することで、「この体験があるからこそ福井に行きたい」と言われるような、旅の目的そのものとなる「宿泊施設」を目指します。

【アドバイザー】

・株式会社ソリッドラボ／トンカンテラス

3Dプリンターや大工道具などを使いものづくりを通して人が集い、交流する地域の拠点。海ゴミプラスチックを使ったものづくりを行う活動「プレシャスプラスチック福井」の拠点で、本体験のアドバイザーです。

【協賛企業】

・福井ブローウィンズ

2022年に誕生した福井県初のプロバスケットボールチーム。B1リーグ昇格を目指し熱い試合と華やかな演出で地域を盛り上げる。“BLOW THE BLUE PROJECT”来場者×1円の寄付を越前海岸のビーチクリーンにあてるプロジェクトを協賛。

【施設概要】

施設名：waku terrace（ワクテラス）

所在地：〒910-3554 福井県福井市浜北山町18-8

アクセス：JR福井駅から車で約40分（越前海岸沿い）

URL：https://waku-terrace.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社カズチャンネル

担当：橘 克弥

Email：waku_terrace@kazuch.com

Tel：070-8518-5662

※1 出典：福井県「海岸漂着物対策推進計画」

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/kaigan-keikaku2022_d/fil/kaigankeikaku.pdf