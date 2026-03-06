外国人目線で“ディープな日本の居酒屋”をひとり飲みで巡るYouTube番組「女神の酒場」がスタート
YouTube番組「女神の酒場」は、ウクライナ出身のモデル・ミンスがホストとなり、ディープな日本の居酒屋を“ひとり飲み”で巡り、訪日外国人の目線でローカルな居酒屋文化を発信する。
「女神の酒場」がリニューアル始動。ウクライナ出身のモデル ミンスが、英語と日本語を織り交ぜながら、初めての来日旅行者でも「行ってみたい」と思える日本の居酒屋・横丁文化を分かりやすく紹介。観光地だけでは出会えない“日本の夜のリアル”を、ディープな居酒屋でのソロ飲み（ひとり飲み）体験を通じてお届けする。
初回は東京・銀座にある創業から50年を超える老舗酒場「大衆割烹 三州屋 銀座本店」を訪問。マグロや牡蠣などの新鮮な海の幸を堪能したり、どじょうの入った柳川鍋に挑戦したりと見どころが満載の内容になっている。
初回放送[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BidcMrLITxk ]
YouTube チャンネル概要
It’s a show about solo drinking at deep Japanese izakayas.
https://www.youtube.com/@deepjapanizakaya
毎週金曜日20:00公開予定
出演者：Minsu(ミンス）
https://www.instagram.com/11.03m__/
https://www.instagram.com/m.minsu_/