[PRTIMES]【結果発表】「（金融庁共催）第４回金融データ活用チャレンジ」表彰式の開催

一般社団法人金融データ活用推進協会

2026年3月6日(金)、一般社団法人金融データ活用推進協会（代表理事：岡田 拓郎、以下「FDUA」）は、金融業界最大のデータ分析コンペティション「（金融庁共催）第４回金融データ活用チャレンジ」（以下「本コンペ」）の表彰式を開催いたしました。本コンペは907名（うち金融機関勤務者524名）（投稿回数898件）にご参加いただきました。

「金融データ活用チャレンジ」は、金融業界の魅力を発信し、金融業界振興へつなげ、金融業界内外問わず人材を育成・発掘することを目的として、当協会が主催するデータ分析コンペティションで、今回が４回目の開催となります。金融機関での実務経験に近いデータを提供し、実務的・社会的に意義のある課題設定などが特徴です。第４回（2026年1月～2月）を迎える今回は、「生成AIで実現する経営支援～提案書作成チャレンジ～」をテーマに、地域金融の進化と次世代人材の発掘に貢献すべく開催いたしました。

本コンペでは多くの協賛・後援団体にご協力をいただき、113社もの金融機関にご参加いただきました。中でも地域金融機関は地方銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫を合わせて56行庫、327名もの方にご参加いただき、地域金融機関における次世代人材の育成・発掘に貢献いたしました。

■第４回金融データ活用チャレンジ 審査委員会

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103937/table/38_1_1ec6c425cfc9a5b54dc5fc12b30ad8ea.jpg?v=202603070351 ]

表彰式では、堀本善雄 氏（金融庁 総合政策局長）、岡田拓郎 氏（FDUA 代表理事）、藤咲 雄司 氏（三菱UFJフィナンシャル・グループ デジタル戦略統括部 副部長・FDUA 理事）による挨拶に加え、審査委員長を務めていただいた大庫直樹 氏（ルートエフデータム 代表取締役社長・金融庁 金融研究センター 顧問・金融審議会「地域金融力の強化に関するワーキング・グループ」 委員）によるビデオメッセージを頂戴いたしました。

また、江見盛人 氏（三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 グループCDO 兼 デジタル戦略統括部長）、小早川究 氏（みずほフィナンシャルグループ データマネジメント部・部長 執行役員）、青木伸夫 氏（三井住友フィナンシャルグループ データマネジメント部長）、二木聡 氏（JPX総研 代表取締役社長）らがプレゼンターを務め、優秀な成績を収めた上位表彰者の発表を行いました。

表彰式の最後には、受賞者の皆さまと写真撮影を実施いたしました。

表彰者の一覧は以下の通りです。

■総合部門

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103937/table/38_2_a8a41e41b114e72d0bb6d99bd68327de.jpg?v=202603070351 ]

■金融機関部門

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103937/table/38_3_3cd6a66e822862d3660a5832dc47b5aa.jpg?v=202603070351 ]

■地域金融機関部門

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/103937/table/38_4_7268fb9ff564e5abccf6db535aedde58.jpg?v=202603070351 ]

■協賛企業部門

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/103937/table/38_5_5ac9347f2f42a13ca1a72753afc1cd77.jpg?v=202603070351 ]

■運営体制

事務局 ：一般社団法人金融データ活用推進協会（https://www.fdua.org/）

データコンペ委員会：株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（委員長）、株式会社みずほフィナンシャルグループ（委員長代行）、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、Japan Digital Design株式会社



協賛（順不同）：株式会社SIGNATE、株式会社JPX総研、DataRobot Japan株式会社、Dataiku Japan株式会社、合同会社Snowflake、Databricks Japan株式会社、日本マイクロソフト株式会社

データ提供：株式会社JPX総研



後援：デジタル庁、日本銀行、一般社団法人全国銀行協会、一般社団法人全国地方銀行協会、SARBLAB（一般社団法人第二地方銀行協会）、一般社団法人全国信用金庫協会、一般社団法人全国信用組合中央協会、一般社団法人全国労働金庫協会

■関連URL

「（金融庁共催）第４回金融データ活用チャレンジ」（SIGNATE）

https://user.competition.signate.jp/ja/competition/detail/?competition=8fd1916845984ca1ae2d620731deae19

「データコンペ委員会」（金融データ活用推進協会）（FDUA)

https://www.fdua.org/activities/competition