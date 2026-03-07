【東京・北千住】北千住にこんなワイン酒場が欲しかった！日々に寄り添うワイン酒場『HiBi』がオープン。本格的な洋食と共に、ワインや自家製サワーを楽しむ。素敵な空間と気持ちのいい接客で、楽しい時間を！

株式会社トーヤーマン

旬の食材を使用した前菜をギュッと！「HiBiの前菜12種盛合せ」

素敵な空間とこだわりの音響、スタッフの明るい接客が心地よい空間を演出します。

株式会社トーヤーマン（本社：東京都台東区、代表：當山鯉一）は2026年3月10日、北千住にて同社初となる洋食業態のワイン酒場『HiBi』をオープンします｡ 美味しいワインや自家製サワーを片手に、洋食前菜や生ハム、ステーキやパスタをカジュアルに楽しめる。「北千住にこんなワイン酒場が欲しかった！」を形にした、楽しい時間を過ごせる酒場です。

定番の洋惣菜をはじめ、季節の食材も盛り込んだ「HiBiの前菜12種盛」と、極薄の生ハムとイタリアの揚げパンを一緒に楽しむ「薄切り生ハムとニョッコフリット」が名物。その他にも「牛ホホ肉赤ワイン煮込みとクリームリゾット」「和牛赤身肉のレアステーキ」といったお肉のメインや、「苺とブッラータチーズ」「和牛のタルタルと卵黄」など見栄えのするお料理、「トマトソースのピチ」「綱島大葉のジェノベーゼ」などのパスタまで。ツボを押さえたラインナップをご用意しました。

▼「HiBi」インスタグラム： https://www.instagram.com/hibi.kitasenju/(https://www.instagram.com/hibi.kitasenju/)

■「北千住にこんなワイン酒場が欲しかった！」街の声を読み取り、初の洋食業態をオープンするまで

東京都足立区、下町エリアのターミナル駅として存在感を放つ街、北千住。駅の西口に位置する呑み屋横丁は、数多くの酒呑が集う都内屈指の飲み屋通りです。

株式会社トーヤーマンは北千住を中心に、東京下町エリアで居酒屋をはじめとした飲食店を運営している会社です。

私たちはかねてより「北千住に、感度の高い洋食をつまみながら、カジュアルにワインを楽しめるお店が欲しい！」と思っていました。

そして弊社店舗「ジャンソーアタル」上階の物件情報が出た際、ずっとやりたかった洋食業態にチャレンジしようと決意。

初の洋食ワイン酒場「HiBi」をオープンする運びとなりました。

「HiBi」の名物は２つ。

「HiBiの前菜12種盛合せ」と「薄切り生ハムとニョッコフリット」をご用意しました。

入口のショーケースには、前菜料理がずらりと並びます。「HiBiの前菜12種盛合せ」。その日オススメの12種類を厳選。

HiBiでは入口すぐのショーケースに、常時18種類の前菜料理をご用意しています。「HiBiの前菜12種盛合せ」は、その中からおすすめのお料理を12種類、お皿に目一杯ギュギュッと盛合せてご用意させていただきます。

キャロットラペやキノコのマリネなど定番の洋惣菜や、旬の野菜をシンプルに調理したもの。お肉や魚もちょっとずつ味わえるのが嬉しいポイントです。その時期によって食材や調理法も変えながら、いつ来ても飽きないように工夫してラインナップしています。

「薄切り生ハムとニョッコフリット」。ニョッコフリットの旨味と食感が、生ハムと相性抜群！

HiBiではイタリアの老舗メーカー・BERKEL社のスライサーを使用しています。透けるほど薄くスライスした生ハムは、ふわりと軽やかで、口の中で脂がとろけて絶品です！

生ハムと一緒にぜひ召し上がって頂きたいのが、イタリアの伝統的な揚げパン「ニョッコフリット」。さくふわ食感で熱々のニョッコフリットは薄切り生ハムと相性抜群！ぜひおひとり一つずつ召し上がって頂きたい名物となっております。

和牛赤身肉のレアステーキ。トスカーナフライドポテトとご一緒に。

お肉料理のメインも、

「牛ホホ肉赤ワイン煮込みとクリームリゾット」

「和牛赤身肉のレアステーキ」

「ポルケッタ 綱島大葉のピクルスと金柑ジャム」

「骨付き鶏もも肉のコンフィ」など本格的なラインアップ。

にんにくの効いたふわふわ食感「トマトソースのピチ」

パスタはピチという太麺の生パスタを使用した「トマトソースのピチ」「チーズと胡椒のパスタ」や、

ブランド大葉の綱島大葉を使用した「綱島大葉のジェノベーゼ」もご用意。

数量限定のパスタや、季節感のある食材を使用したパスタもご用意しております。

「和牛タルタルと卵黄」

もうひと皿の一品も、

「和牛タルタルと卵黄」

「苺とブッラータチーズ」

「ミナミマグロのカルパッチョ トンナートソース」

「黒トリュフのフリッタータ」など、

ワインに合うお料理を様々にご用意しました。

クラシック、ナチュラルワイン問わず、美味しいワインをラインナップ自家製サワーやハーブ酒を使用したカクテルも豊富

ワインはクラシック、ナチュラルワインにこだわらずセレクト。特にオススメなのが、生ハムと相性抜群の「ロックde!!ランブルスコ」。程よい甘さの果実味と、微発泡の飲み口がグイグイ進みます。ボトルワインも種類豊富に取り揃えました。

自家製サワーとカクテルにもこだわり、飲み比べが楽しいラインナップになっております。

自家製トニックシロップの「HiBiのジントニック」ハーブとフレッシュレモンを漬け込んだ「ハーブレモンサワー」ウイスキーにコーヒー豆を漬け込んだ「珈琲ハイボール」など。その他国産のジンやリキュール、ハーブ酒も取り揃えましたので、お料理と気分に合わせて、様々なお酒をお楽しみください。

■フードメニュー・ドリンクメニュー（3/10現在）

◆フードメニュー

【HiBi の前菜 12 種盛合せ】1,300円(1,430) / 1人前(2人前～)

（HiBiの前菜18種の例。内容は時期によって変動します）ゆで卵のおつまみ／焼きズッキーニのクミンオイルがけ／ミックスオリーブ／かぼちゃのミントマリネ／しらすのマリネ／キャロットラペ／揚げカブのマリネ／アンチョビポテト／きのこのマリネ／柳沢農園さんのフルーツトマト／カポナータ／砂肝とマッシュルームのコンフィ／自家製ツナと豆のサラダ／ムール貝のガーリックバター焼き／桜海老のゼッポリーニ／鶏のインボルティーニ／鶏レバーのクロスティーニ／イワシの香草パン粉焼き（3月10日付）

（前菜単品も300円(330)からご用意しております。スタッフにお申し付けください。）

【生ハム・サラミ】

・名物!薄切り生ハムとニョッコフリット 1p 320円(352)

・薄切り生ハム 1,000円(1,100)

・フランスの唐辛子サラミ 700円(770)

・スペインのハーブサラミ 730円(803)

・《生ハム・サラミ盛り合わせ》 1,680円(1,848)

・ニョッコフリット 1p 150円(165) ・フランスの胡桃パン 1p 150円(165)

薄切り生ハムとニョッコフリットは相性抜群！さっぱりとした旨味の「綱島大葉のジェノベーゼ」モチモチ食感の「チーズと胡椒のパスタ」

【パスタ】

・綱島大葉のジェノベーゼ 1,800円（1,980）

・トマトソースのピチ 900円（990）

・チーズと胡椒のパスタ 1,200円（1320）

・北海アサリと芽キャベツのボンゴレロッソ 1,580円（1,738）

【メイン】

・牛ホホ肉赤ワイン煮込みとクリームリゾット 3,000円（3,300）

・和牛赤身肉のレアステーキ 2,800円（3,080）

・骨付き国産鶏もも肉コンフィ 2,600円（2,860）

・ポルケッタ 綱島大葉のピクルスと金柑ジャム 2,500円（2,750）

とろける柔らかさ「牛ホホ肉赤ワイン煮込みとクリームリゾット」皮目をパリッと焼いた「骨付き鶏もも肉のコンフィ」クリーミーな「ミナミマグロのカルパッチョ トンナートソース」

【もうひと皿】

・苺とブッラータチーズ 2,000円（2,200）

・ミナミマグロのカルパッチョ トンナートソース 1,300円（1,430）

・和牛のタルタルと卵黄 1,700円（1,870）

・日の出町農園の無農薬野菜サラダ 750円（825）

・ちょっとえ～椎茸のブルーチーズ焼き 800円（880）

・ハチノスのおつまみフリット 680円（748）

・黒トリュフのフリッタータ 1,680円（1,848）

・ムール貝とイイダコのトマト煮 980円（1,078）

・菜花、そら豆、スナップエンドウのフリットミスト 1,300円（1,430）

・日の出町農園のケールとヤリイカのソテー からすみがけ 1,200円（1,320）

【デザート】

・クレームブリュレ 600円（660）

・ティラミス 650円（715）

・ゴルゴンゾーラのアイス 600円（660）

◆ドリンクメニュー

【ボトルワイン】

※ボトルワインリストをお渡しします。

【グラスワイン】

《スパークリングワイン》

・ロックde!ランブルスコ〈赤〉 600円（660）

・ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ブリュット〈白〉 750円（825）

《白ワイン》

・ファブリツィオ・ヴェッラ ビアンコ（イタリア） 600円（660）

・マール・デ・リスボア（ポルトガル） 800円（880）

・カサ・ベナサル（スペイン） 930円（1,023）

・1924ダブル・ゴールドバタリー（アメリカ） 1100円（1,210）

《赤ワイン》

・グラーティ キャンティ（イタリア） 800円（880）

・286ピノ・ノワール（ニュージーランド） 1,050円（1,155）

・コレッツィオーネ・チンクアンタ +7（イタリア） 1,200円（1,320）

《オレンジワイン》

・フォルクローレ ナランハ（ウルグアイ） 1,000円（1,100）

ハーブ酒を使用したオリジナルカクテルも充実個性的なサワーも気兼ねなく楽しめます

【ビール】

・サッポロ黒ラベル 生ビール 650円（715）

・スカーレットエール 750円（825）

・ハートランド 中瓶 700円（770）

【サワー】

・HiBiのジントニック 700円（770）

・チナールスプリット 650円（715）

・スーズレモネード 730円（803）

・フェルネット・コン・コカ 730円（803）

・バジルモヒート 750円（825）

・チリトマトサワー 700円（770）

・伊良コーラサワー 650円（715）

・ココファームぶどうサワー 750円（825）

【レモンサワー】

・生レモンサワー 580円（638）

・塩レモンサワー 630円（693）

・ハーブレモンサワー 680円（748）

【ハイボール】

・Dewer`s ハイボール 580円（638）

・珈琲ハイボール 650円（715）

【茶割り】

・ジャワティー割り 580円（638）

・黒烏龍茶割り 630円（693）

・濃い珈琲割り 680円（748）

【果実酒】

・シャノワール（桃・ラフランス・柚子） 700円（770）

・プルシア（フランス産プラムリキュール） 730円（803）

【国産スピリッツ】

・KOMASA GIN（桜島小みかん・苺・ほうじ茶） 700円（770）

・AKAYANE（山椒・生姜） 750円（825）

・カルダモンTAKE７（スパイス焼酎） 680円（748）

・スカーレット アマーロ（薬草酒） 780円（858）

【ソフトドリンク】

・ノンアルコールビール 630円（693）

・ココファームぶどうジュース 700円（770）

・柳沢農園産のクリアトマトジュース 850円（935）

・ブラッドオレンジジュース 680円（748）

・クラフトジンジャーエール 600円（660）

・伊良コーラ 600円（660）

・黒烏龍茶 550円（605）

・ジャワティー 530円（583）

・アイスコーヒー 580円（638）

・ホットコーヒー 580円（638）

※記事の公開時点では、ラインナップが変わっている場合がございます。最新情報はInstagramをご覧ください。

■『HiBi』が大切にしていること

★『北千住にこんなワイン酒場が欲しかった』北千住の皆さんの声に寄り添い、おしゃれな店内で気軽にワインと美味しい料理を楽しんでいただけるように。

「目配り・気配り・心配り」を実践し、「いつ来ても気持ちがいい、居心地がいいお店にしよう」と取り組んでいるワイン酒場です。

★「HiBiの前菜12種盛合せ」は、常時18種類の前菜をご用意している中から、おすすめのお料理を12種類、お皿に目一杯ギュギュッと盛合せてご用意させていただきます。

定番の洋惣菜や、旬の野菜をシンプルに調理したもの。お肉や魚もちょっとずつ味わえるのが嬉しいポイントです。その時期によって食材や調理法も変えながら、いつ来ても飽きないように工夫してラインナップしています。

★「名物！薄切り生ハムとニョッコフリット」極薄にスライスした生ハムとさくふわ食感で熱々のニョッコフリットは相性抜群！ぜひおひとり一つずつ召し上がって頂きたい名物となっております。

★ワインはクラシック、ナチュラルワインにこだわらず美味しいものをセレクト。自家製サワーとカクテルにもこだわり、飲み比べが楽しいラインナップになっております。

その他国産のジンやリキュール、ハーブ酒も取り揃えましたので、お料理と気分に合わせて、様々なお酒をお楽しみください。

★HiBiは雑居ビルの3階に位置しており、わかりづらい立地のお店です。ぜひお気軽に立ち寄って欲しいのですが、早めの事前予約をおすすめしております。

お電話いただくと状況次第でご案内可能な場合があるので、お気軽にお電話いただければと思います。

最新情報はInstagramから発信しておりますので、詳しくはInstagramをご利用ください。

■店舗情報

店舗名 ：HiBi

住所 ：東京都足立区千住1-33-11 3F

アクセス ：JR北千住駅、地下鉄日比谷線北千住駅、つくばエクスプレス北千住駅、東武線北千住駅から 徒歩3分 地下鉄千代田線北千住駅・千住警察署方面出口から徒歩30秒

電話番号 ：03-5284-8667

営業時間 ：平日 17:00~23:30 土日祝 16:00~23:30

定休日 ：不定休

オープン日 ：2026年 3月10日

HP：https://tymn.co.jp

Instagram： https://www.instagram.com/hibi.kitasenju/

■「株式会社トーヤーマン」代表者コメント

株式会社トーヤーマン代表 當山鯉一

この度株式会社トーヤーマンでは、初の洋食ワイン業態となる『HiBi』をオープンいたしました。

ずっとチャレンジしたかった洋食ワイン業態。実現することができたのも、ホームである北千住の地でたくさんの酒呑の皆さんに愛され、育てていただいたおかげだと思っています。

「北千住にこんなワイン酒場が欲しかった！」という皆さんの声に寄り添いながら、美味しいお酒とお料理を、素敵な空間で楽しんでいただけるお店でいられるように。

「目配り・気配り・心配り」を実践し、「いつ来ても気持ちがいい、居心地がいいお店」であるように。

老若男女問わず、多種多様な『酒呑』の皆さんが楽しんでいただける『酒場』を目指して、僕たちは進化し続けています。

これを機に北千住という素敵な街に、『HiBi』に是非遊びに来ていただけたらと思います。

私たち株式会社トーヤーマンは、【みんなで笑おう】を合言葉に、様々な飲食事業を展開しています。

毎日の生活に、ワクワク、沁みる、楽しい、癒し、刺激的、活力、かっこいい、、、

人々の日々の生活を少し幸せにする、そんな企業を目指しています。

『常にサービス目線で考え続ける』

いつ来ても、誰と来ても楽しめる、

トーヤーマングループの飲食サービスにご期待ください。

株式会社トーヤーマン 代表 當山鯉一

■会社情報

【会社概要】

会社名 株式会社トーヤーマン

代表 當山鯉一

本社 東京都台東区下谷2-21-8 河野ビル1階

電話 03-4291-7771

問合せ先 https://tymn.co.jp/contact/