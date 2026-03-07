【スケートボード】上村葵と新規スポンサー契約を締結

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するストリートブランド「X-girl（エックスガール）」は、プロスケートボーダーの上村葵（ムラサキスポーツ）と新規スポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

契約の背景と目的

1994年のブランド創設以来、「REAL GIRL’S CLOTHING」をテーマに、音楽・カルチャー・スポーツなどストリートシーンと密接に関わってきたX-girl。今回、若干15歳にして「UPRISING TOKYO」優勝、2025年10 月にはスケートボード・ストリートの世界最高峰プロツアー、ストリートリーグ（SLS）パリ大会で初優勝を飾るなど、国内外で目覚ましい活躍を続ける上村葵選手の「自分らしく、かつストイックに高みを目指す姿勢」に共感し、契約に至りました。

今後X-girlは、ウェアの提供や、スケートボードライン「X-girl Skateboards」のプロモーションを通じて、上村選手の競技活動をサポートしてまいります。

上村葵選手 コメント

この度、歴史あるストリートブランドであるX-girlにサポートしていただけることになりとても嬉しく光栄に思っています。X-girlのウェアは動きやすさはもちろんデザインも魅力的で、着ることで自分のライディングをより引き立ててくれると感じています。これからも大会とストリート両方で自分らしさを大切にしながら笑顔を忘れず周りも照らしながら世界で活躍できるよう全力で頑張っていきます！

今後の活動予定

「国際女性デー」に合わせ、2026年3月8日（日）に、X-girlとPANCAKE SKATEBOARD MAGAZINE（パンケーキ スケートボード マガジン）が共催するガールズスケーターイベント『WOMEN'S SESSION by X-girl × MIMOSA』への招待ライダーとしての出演が決定いたしました。本イベントを皮切りに、ブランドのアイコンとしてさまざまなプロジェクトに登場する予定です。

上村葵（うえむらあおい）

プロフィール

2008年12月29日生まれ 大阪府出身

小学3年生の時に初めてスケートボードに乗ったことをきっかけに父親が自宅に練習場を設置するなど本格的にスケートボードに取り組み始める。

2023年、2024年、ワールドスケートジャパン（WSL）強化指定選手。2025年10月に、フランス・パリ開催された世界最高峰のスケートボードコンテスト・ストリートリーグ（SLS）にてSLS初優勝。

Instagram：https://www.instagram.com/aoi_uemura1229/

経歴

2023年 UPRISING TOKYO 優勝

2024年 ROCKSTAR ENERGY OPEN 優勝

2024年 SLS APEX inラスベガス 2位

2025年 SLS takeover in サンタモニカ 2位

2025年 SLS takeover in ラスベガス 3位

2025年 SLS パリ 優勝

ビーズインターナショナルはアパレルのみならず、スポーツを含め、さまざまな分野においてストリートカルチャーを発信しています。今後も、アスリートが自己の実力を発揮できる環境づくりをしてまいりたいと思います。

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2026年2月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業