【24020円ゲット】Teclast2026年強化版Android16タブレット『T65 256GB』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(3/3から3/9まで)

モデル：Teclast T65 256GB

リンク：https://geni.us/prT65sj(https://geni.us/prT65sj)

通常価格：29900円

割引：20%

イベント価格：24020円

セール期間：3月3日（火）-3月9日（月）

【広大で滑らかなディスプレイが没入感を誘う、エンターテイメントの主役】13.4インチの大画面IPSディスプレイを採用したT65 タブレット 120hzは、視界を遮るものの少ない広々とした表示領域が特徴です。1920×1200の2K高解像度により、文字の輪郭から映像の細部まで、くっきりと精細に表示。お気に入りのドラマや映画を鑑賞する際、臨場感あふれる映像美を味わえます。

【バッテリー容量のアップグレード：超大容量バッテリーと多彩な接続オプションで、外出先でも安心して使用できる】内蔵された10000mAhの大容量バッテリーを搭載する大型画面13インチタブレットandroidは、1回の満充電で、長時間の使用を可能にします。通勤・通学の電車内での動画視聴や、カフェでの作業、自宅でのくつろぎタイムのネットサーフィンなど、一日を通して様々なシーンで活用しても、電池切れの心配を大幅に軽減。

MicroSDカード（TFカード）を用いることで、最大2TBまでストレージを拡張可能です 。これなら、高画質の動画ファイルや大容量のゲームアプリ、思い出の写真やビデオも、保存容量を気にせず蓄積できます。この Android 16 タブレットの柔軟なストレージ構成は、ユーザーの多様なニーズに応えます。出張や旅行の際に、機内で視聴するための動画をたっぷりダウンロードしたり、プロジェクトごとの資料を整理して保存したりするのにも最適。

【Android 16 & 高性能プロセッサーで、スマートで快適な体験を】T65タブレット13 インチは、最新OSであるアンドロイド 16を搭載。より直感的で使いやすいインターフェースと、強化されたプライバシー保護機能により、日常使用における安全性と利便性が格段に向上しています。

【多彩接続性：モバイル生活を強力にサポートする持続力】BT 5.0を搭載し、ワイヤレスイヤホンやキーボードなどとの接続も容易です。GPSやGLONASSなどの衛測位システムにも対応しており、車内でのナビゲーション端末としても活用できるこのタブレット端末 13インチは、まさにモバイルライフの強力な相棒。どこにいても、情報やエンターテイメントにつながる、信頼できるこの高性能タブレット 13インチ以上 大画面の実力を実感してください。

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



「Teclast 公式サイト」

https://en.teclast.com/ja/

「Amazon.co.jpストアリンク」

https://geni.us/Fo8pyTB

「Facebook」

https://www.facebook.com/teclast1999

「Twitter]

https://x.com/TeclastJapan

「Youtube」

https://www.youtube.com/c/TeclastOfficial