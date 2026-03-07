カラオケは「個室」から「オープンな場で自分を発信する」スタイルへ。若者カルチャーの新潮流“歌う自己表現”の場を創出するWEGO × JOYSOUND『WEGO JOYSOUND NIGHT』始動!

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー（本社：東京都港区 代表取締役社長：園田恭輔）は、「JOYSOUND」ブランドでカラオケ事業を展開する株式会社エクシング（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：水谷 靖）との協業プロジェクトとして、カラオケ文化と若者カルチャーを融合した体験参加型イベント『WEGO JOYSOUND NIGHT』を始動し、2026年3月19日（木）にWEGO 1.3.5... 原宿店にて第一回を開催いたします。

コロナ禍以降、カラオケ市場は急速に回復し、2024年度には市場規模が3,200億円に達する見込みとなっています（帝国データバンク「全国『カラオケ市場』動向調査（2024年度）」）。特に20代では「2人に1人が定期利用」するなど、若年層の利用率が最も高く、カラオケは再び若者文化の中心へと返り咲いています。

テレビ番組やリアルイベントでも歌を軸にしたエンターテインメントが盛り上がりを見せ、カラオケは

「個室で歌う」から「オープンな場で自分を発信する」スタイルへと進化しています。

カラオケが再び若者の自己表現の中心に戻ってきた今、WEGOとJOYSOUNDは、歌うことを“ただの娯楽”ではなく、ファッションと同様に自分を表現する行為として捉え、若者が主役になれる体験をリアルの場から発信していくために『WEGO JOYSOUND NIGHT』プロジェクトを立ち上げました。

カラオケは「個室で歌う」から「みんなの前で自分を解放する」エンターテインメントへと進化し、 ファッションは「着る」から「自分を語る」コミュニケーションへと広がっています。この二つが交わることで、若者の“今”を象徴するまったく新しい遊び場が生まれると確信しています。

『WEGO JOYSOUND NIGHT』を通じて、仲間と楽しみ、自分を発信し、カルチャーをつくっていく。私たちは新しい自己表現の文化を育てていきます。

第一回目となる『WEGO JOYSOUND NIGHT』では、世界一激しいダンス「KRUMP(クランプ)」を軸とする LDH所属のダンスグループ『RAG POUND』がゲスト出演決定！その他DJタイムやカラオケタイムなど、来場者が参加しながら楽しめるコンテンツを多数ご用意しています。

詳細は別紙をご確認ください。

WEGOはこれまでも、若者の“リアルな遊び場”として店舗を進化させてきました。リアル店舗を“体験のハブ”として活用することで、若者のライフスタイルにより深く寄り添い、ブランドとの関係性を強化していきます。

■イベント概要

・イベント名：『WEGO JOYSOUND NIGHT』

・開催日：2026年3月19日(木) 19:00 door open

・会場：WEGO 1.3.5... 原宿店（東京都渋谷区神宮前1丁目8-2 Solado 竹下通り 地下1階 原宿）

・出演アーティスト：RAG POUND(アーティスト)／KISHIN from RAG POUND(DJ) ／のんべえず(DJ)

・入場料：\1,000-（1ドリンク付）

・カラオケ参加費：無料

RAG POUND(読み: ラグパウンド)

EXILE / 三代目J SOUL BROTHERS が所属する芸能事務所である

LDH 発 世界一激しいパフォーマンス集団。2005 年に結成された伝説的なチームで、

日本のKRUMP シーンの先駆けとなった

Japanese creator of krump crew 「RAG POUND( ラグパウンド)」。

当時のメンバーにはEXILE AKIRA、EXILE TETSUYA、

小林直己（三代目J SOUL BROTHERS）、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、

佐野玲於（GENERATIONS） も在籍。オリジナルメンバーから継承した

新生RAG POUND は、メンバー員が世界大会でのチャンピオンタイトル保持者として

アーティストの振り付けやD.LEAGUE、俳優、モデルなど幅広く活躍中。

KTR & SHOOT を中心とした熱いラップと 全員によるKRUMP ならではの

ダンスパフォーマンスは必見！

KRUMP とは ?

KRUMP （クランプ） は、2000 年代初頭に LA で生まれたストリートダンス。

「Kingdom /Radically / Uplifted / Mighty / Praise」の頭文字をとったもので、

感情やエネルギーを激しく力強い動きで表現します。 足を踏み鳴らす「ストンプ」、

胸を突き出す「チェストポップ」、腕を振り下ろす 「アームスイング」 といった

特徴的な動きがベースとなり全身を大きく使い、 アグレッシブでパワフルな動きが特徴。

バトルやセッションがメインとなり、仲間との高め合いが大切とされています。

■Follow “RAG POUND”

【ホームページ】 https://www.ldh.co.jp/management/rag_pound/(https://www.ldh.co.jp/management/rag_pound/)

【Tik Tok】 https://www.tiktok.com/@ragpound_official(https://www.tiktok.com/@ragpound_official)

【Instagram】 https://www.instagram.com/ragpound_official/(https://www.instagram.com/ragpound_official/)

【X】https://x.com/_ragpound_

■【株式会社エクシング】とは

曲数No.1(※1)を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」を展開。歌う楽しさを追求し続けるだけでなく、カラオケルームで観て楽しめるコンテンツを満載したサービス「みるハコ」や、カラオケが持つ「つながる」価値を拡張すべく誕生したエンターテインメント・プラットフォーム「X PARK」の取り組みを通じて、新たなエンタテインメント空間としての価値創造を目指しています。

※1：2026年1月時点、(株)エクシング調べ。ご利用されるお部屋の環境や設定によっては、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

対象機種：JOYSOUND X1(JS-FX10)/JOYSOUND MAX GO

JOYSOUND公式Instagram：https://www.instagram.com/joysound_pr/

JOYSOUND公式TikTok：https://www.tiktok.com/@joysound_pr

JOYSOUND公式X：https://x.com/JOYSOUND_PR

JOYSOUND公式サイト：https://www.joysound.com/web/

■株式会社ウィゴーとは

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

Corporate Site ： https://wego.jp

Official Instagram： https://www.instagram.com/wego_official (https://www.instagram.com/wego_official)

Official X (旧Twitter)： https://twitter.com/WEGO_press

Official TikTok： https://www.tiktok.com/@wego_official