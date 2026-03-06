初音ミク×葛飾北斎　葛飾北斎の歴史的な名画と世界の「バーチャルシンガー」初音ミクと歴史的コラボレーション

株式会社Presence

株式会社Presence（所在地：東京都渋谷区）は、第二弾となる「初音ミク×葛飾北斎」オリジナルグッズを販売します。

日本のアートシーンを象徴する浮世絵師、葛飾北斎。そして、世界を魅了するバーチャル・シンガー、初音ミク。江戸時代の巨匠と現代のアイコンが融合するスペシャルコラボレーション「初音ミク×葛飾北斎」をリリースいたします。

本プロジェクトでは北斎の代表作を背景に、iXima 氏による描き下ろしの初音ミクを配置。伝統的な木版画の技法をリスペクトしつつ、現代の色彩を融合させた新しいビジュアルを展開します。

グッズ販売や展示など、全世界へこのスペシャルコラボレーションをお届けします。日本の美学が凝縮された、かつてないコラボレーションにご注目ください。

※本件に関する画像をご掲載の際は、以下のクレジットを記載いただくようお願いいたします。

作品名：初音ミク×葛飾北斎

著作権表記： Art by iXima (C)Crypton Future media,INC.

画像提供：東京都江戸東京博物館 / DNPartcom

第二弾【初音ミク×葛飾北斎 グッズ販売 実施概要】

・発売日：2026年5月16日（土)より順次

・POPUP開催日程：2026年5月16日(土)～5月24日(日)

POPUP in アキバCOギャラリー 「初音ミク×葛飾北斎 iXima POP UP STORE」

〒101-0021 東京都千代田区外神田３丁目１６－１２

・実施内容：iXima氏描き下ろしのイラストをギャラリー内にて展示と販売

・特設サイト：グッドスマイルカンパニー公式サイトにて随時更新

オリジナルコラボグッズ（例）

「初音ミク×葛飾北斎」 iXima氏 描き下ろしイラストを使用した各種グッズ一覧となります。

デスクマット

全2種

税込各4,500円

※サイズ：約60×35cm

ステッカー

全8種

税込各600円

サイズ：約H70mm×W70mm

ビッグ缶バッジ

全2種

税込各1,100円

サイズ：直径約150φ

ミニ色紙

全8種【トレーディング仕様】

税込各600円

サイズ：約W120×H135mm

バスタオル

全2種

税込各6,000円

サイズ：約H600×W1,200mm

ポーチ

全2種

税込各2,000円

サイズ：約W250×H160mm

トートバッグ

全2種

税込各3,000円

サイズ：本体／約360×370×110（mm）

持ち手／約25×560（mm）

Tシャツ

全2種

税込各3,300円

サイズ：フリーXL 約 身丈78×身巾58×肩幅53×袖丈24cm

扇子

全2種

税込各2,300円

サイズ：全長約22.5cm

ダイカットアクリルスタンド

全8種

税込各2,000円

本体：約H100×W100×D3mm

台座：約60×60×3mm

ポストカード

全8種

税込各350円

サイズ：約W100×H148mm

ハンドタオル

全2種

税込各1,000円

サイズ：約200×200mm

チェキカード

全8種【トレーディング仕様】

税込各600円

サイズ：約86mm×54mm

ぬいぐるみ

全2種

税込各8,000円

サイズ：約25cm

この2種イラストをデフォルメした

ぬいぐるみを現在制作中です。

※画像・イラストはイメージです。※店舗によって取扱いのない商品や発売時期が変更になる場合がございます。

発売元 株式会社 Presence 発売についてのお問い合わせ先 info@presence-lp.com

販売元 株式会社グッドスマイルカンパニー

販売についてのお問い合わせ先 TEL 03(5209)3113

https://www.goodsmile.com/ja/search?search_maker=237

著作権表記 Art by iXima (C)Crypton Future media,INC.

画像提供：東京都江戸東京博物館 / DNPartcom

プロフィール「iXima」 イラストレーター／デザイナー 大阪府出身、京都精華大学芸術学部卒。 2013 年の「KAITO V3」以降、「初音ミク」等のキャラクター・ボーカルシリーズのパッケージ イラストを担当。絵の他、立体造形や洋裁など様々な表現を探究しています。iXima 氏からのコメント

キャラクターイラストを描く上で、線画の存在と物体や空間を平面に落とし込むこと は自分にとって最も意識している要素であり、それらのルーツにして一つの完成形が 浮世絵であると感じています。多大な影響を受けた偉大な作品群及び文化とコラボ レーション作品を発表できる機会をいただけてとても光栄です。 北斎の絵には「神 奈川沖浪裏」の波であったり「東海道品川御殿山ノ不二」の桜であったりと、一枚一 枚に要素だけでその絵と解るようなアイコニックな表現があります。これらと、色々 なものと融合して様々な姿に変容できる「初音ミク」との相性がとてもよく、非常に 楽しく描かせていただきました。この絵が見る人にとって北斎とミクそれぞれの世界 を知るきっかけになれればうれしいです。

「初音ミク」とは https://piapro.net

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる 「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメント となりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど 多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです

Vintage・Joint とは 株式会社 Presence が提案する新しい文化の発信スタイルです。