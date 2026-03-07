「なぜ現場判断は熟練者に集中するのか？」建設・設備・医療・BtoB営業などで起きる熟練者依存を解消する「判断デザイン導入講習シリーズ」を公開

リクエスト株式会社

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は、現場判断が熟練者に集中する構造的な問題を整理し、熟練者依存を解消する人材開発プログラム「判断デザイン導入講習シリーズ」を開始しました。

この講習は、

- 建設・設備・保守- BtoB営業- 医療・介護

など、現場ごとに条件が異なる業務を持つ企業向けに設計されています。

次のような状態はありませんか？

- 現場判断が熟練者に集中している- 若手は判断できず、確認が増える- 担当者によって対応品質が変わる

もし当てはまる場合、その原因は「個人の能力」ではなく組織の判断構造にある可能性があります。

多くの企業の現場では、次のような状態が起きています

- 現場判断が熟練者に集中している- 若手は判断できず、確認が増える- 担当者によって対応品質が変わる

このような問題は、特定の業界だけの問題ではありません。

例えば次のような業務です。

- 建設施工・改修工事：建物ごとに条件が違う- 設備点検・修繕対応：設備ごとに状態が違う- 医療・介護対応：人ごとに状態が違う- 技術設計・仕様判断：案件ごとに条件が違う- BtoB営業・提案業務：顧客ごとに課題が違う- 業務企画・運用設計：現場ごとに制約が違う- 現場管理・責任者判断：状況ごとに優先が変わる

そのため、前例だけでは対応できない個別判断が日常的に発生します。このような業務は、「ストック型業務」と呼ばれます。ストック型業務とは、「対象ごとに条件差が存在するため、個別判断が日常的に発生する業務」を指します。

この業務構造では、判断が体系化されていない場合、判断は次第に熟練者に集中していきます。

その結果、

- 若手は判断できない- 確認が増える- 対応品質が担当者で変わる

という状態が生まれます。そして組織の対応能力や事業成長は、「判断できる人の数」によって制約されることになります。

判断には２種類ある

組織行動科学(R)研究では、判断には次の２種類が存在することが明らかになっています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68315/table/172_1_a1666c68e310e0ec0f221e1a234c8725.jpg?v=202603070351 ]

※ 詳細：「経験を必要とする知識」を、なぜ組織は"学ばせよう"としてしまうのか？

しかし多くの企業では

- どこが知識で理解できる部分なのか- どこが経験によって習得される部分なのか

が整理されていません。

その結果、「経験が必要な判断を知識教育で教えようとしてしまう」という問題が起きます。

そして判断は体系化されず、熟練者の経験に依存する構造が生まれます。

つまり、熟練者が増えない限り、組織の対応能力も拡大しません。この問題を解決するために必要なのが、判断を構造として整理し、経験の積み方を設計する「判断デザイン」です。

熟練者依存を解消するために必要な取り組み

熟練者依存を解消するためには、次の２つの取り組みが必要になります。

判断デザイン導入講習シリーズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68315/table/172_2_db94b50a5e61b0e305bfec196ee23753.jpg?v=202603070351 ]

リクエスト株式会社では、33.8万人・980社の行動分析を基にした組織行動科学(R)研究をもとに、ストック型業務に必要な判断処理能力を体系的に理解・実装する「判断デザイン導入講習シリーズ」を公開しました。

本講習では、熟練者に集中している判断を構造として整理し、個人依存の判断を「組織で再現可能な判断処理能力へ転換する方法」を体系的に学ぶことができます。

次のような企業に適しています

講習シリーズ構成

- 建設・設備・保守業務を持つ企業- BtoB営業や技術提案が中心の企業- 医療・介護など個別判断が多い業務- 現場判断が熟練者に集中している企業- 若手が判断できず、確認業務が増えている企業

第1講習｜概念理解：ストック型業務に必要な判断デザイン

第2講習｜学習転換：アンラーニング・リラーニングの進め方

第3講習｜実務実装：判断デザインを現場に実装する実務設計

第4講習｜組織展開：判断デザインを組織に展開する役割設計と運用

リクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は「より善くを目的に」を掲げ、33.8万人の働く人のデータに基づいた 組織行動科学(R) を基盤に、7つの研究機関が980社を支援している企業です。

組織行動科学(R)は組織で働く私達の思考と行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を事業環境と経験から解明し、より善く再現する手段です。