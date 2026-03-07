**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト） は、3rdシングル『100万分の1』のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにて2026年2月27日（金）20:00に公開します。****本作は、バーチャルアイドルとして初の試みとなる“本人不在の実写ミュージックビデオ”です。キャラクターが出演しない実写作品という新たな表現手法に挑戦し、楽曲が持つメッセージ性を最大限に引き出す映像作品として制作しています。**

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=zOx651uc8n0

FouRTe Project『100万分の1』MUSIC VIDEO

バーチャルアイドルとしての新たな表現に挑戦

FouRTe Projectはこれまで、パフォーマンス力を強みに、キャラクターを活かしたミュージックビデオや配信活動を展開してまいりました。本作ではあえてメンバーを登場させず、実写映像のみで物語を構築しました。これは、卒業という誰もが経験する普遍的なテーマを、より現実の質感と温度感で描くための挑戦です。“100万分の1以下の奇跡”ともいえる出会いと、避けることのできない別れ。教室の静寂や夕暮れの校庭といったリアルな情景の中で、卒業という特別な瞬間の儚さと、その先に続く未来への希望を映像化しました。

榊原樹里を主演に起用

ミュージックビデオの主演には、人気恋愛リアリティーショーに出演し若い世代の支持を集める榊原樹里を起用。等身大の存在感と繊細な表現力により、“今この瞬間しかない青春”と“それぞれの道へ進む決意”をリアルに体現しています。本作品を通じて、FouRTe Projectの従来のファン層のみならず、幅広い世代へ楽曲の魅力を届けることを目指しております。

卒業シーズン連動TikTokキャンペーンを実施

卒業ソング『100万分の1』ミュージックビデオ公開を記念して、“卒業・学校生活の思い出”をテーマとしたTikTok投稿キャンペーンを実施します。以下①②両方の条件を満たした投稿の中から抽選で10名様に、総額10万円のAmazonギフトカードをプレゼントします。【参加方法】① TikTokにてFouRTe Project『100万分の1』音源を使用② ハッシュタグ「#100万分の1」を付けて投稿【開催期間】2026年2月27日（金）20:00～3月26日（木）23:59本キャンペーンを通じて、楽曲とともに多くの“100万分の1の思い出”が広がっていくことを目指します。

3rdシングル『100万分の1』について

3rdシングル『100万分の1』は、FouRTe Projectにとって初のバラード挑戦となるミディアムバラード。仲間や片想い、何気ない日常で出会ったすべての時間を「100万分の1以下の奇跡」として描き、別れの切なさを抱えながらも、それでも続いていく日々と“つながっていく軌跡”を静かに肯定する――次の一歩をそっと後押しする卒業ソングです。☆Taku Takahashi（m-flo）プロデュース、JUVENILEによるアレンジで紡がれる緻密で透明感のあるサウンドに、http://MEG.MEが綴るまっすぐで前向きな言葉が重なり、仲間と乗り越えた日々への「ありがとう」と、未来へ踏み出す決意をあたたかく歌い上げます。卒業の日はもちろん、1人で悩む夜にも寄り添い、聴く人の背中を優しく押してくれる一曲です。

リリース情報

楽曲名：100万分の1アーティスト：FouRTe Project配信開始日：2026年2月9日（月）配信先：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほか主要音楽配信サービス配信URL：https://fourte.lnk.to/a_onemillionth

『100万分の1』クレジット情報

Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)Produced by Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）Words: http://MEG.MEMusic: ☆Taku Takahashi(m-flo)Arranged by:☆Taku Takahashi(m-flo), JUVENILEChorus & Chorus Arranged by 岩越涼大Recorded by SHIMI from BUZZER BEATS (D.O.C.)Recorded at NEW WORLD STUDIO,ShibuyaMixed by: D.O.I. (Daimonion Recordings) at Daimonion RecordingsMastered by Manabu Matsumura at Universal Music Studios Harajuku

ミュージックビデオ情報

**■制作クレジット**エグゼクティブプロデューサー：大井 基行（ClaN Entertainment）プロデューサー：島田想平監督：オカダトウイチロウ出演：榊原樹里／中川響／妃奈／安藤光輝撮影：永尾優実撮影助手：當銘風花照明：渡邉幸朔照明助手：村上岳／塚本ひなのヘアメイク：奈良麻由子ヘアメイク助手：榎本美海プロダクションマネージャー：渡邉ひかるプロダクションアシスタント：鈴木伸勇／屋代望佑／滝口陽菜／地主健人

**■出演者情報**榊原樹里2007年2月12日生まれ、愛知県出身。ABEMA「今日、好きになりました。」シリーズへの出演をはじめ、CM・広告、ファッションイベント、MVなど幅広く活動。JCミスコン2020グランプリを受賞し、モデル・インフルエンサーとして、TGCをはじめとする大型イベントにも多数出演。