ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ぎふ～ＪＡめぐみのマルシェ～」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。「ぎふ～ＪＡめぐみのマルシェ～」は岐阜県の中央に位置するＪＡめぐみのが運営しており、名産品の「堂上蜂屋柿」や「明方ハム」、飛騨牛などを取り揃えております。キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c4205/

対象商品（おすすめ商品抜粋）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4205-571923/

「堂上蜂屋柿」とは、岐阜県美濃加茂市が誇る堂上蜂屋という品種の柿を、伝統の技によって干柿に加工したものです。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4205-572103/

国産豚肉のみを使用した高級プレスハムと本格的なフランクをセットにしました。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4205-572112/

薄いスライス肉を焼肉のように焼いて食べる「焼きしゃぶ」がおすすめです。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4205-571145/

直売所（とれったひろば関店）の店長が厳選した野菜を盛り込んでお届けします。

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＹ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown

お問い合わせは、ＪＡ全農 フードマーケット事業部 eコマース事業課 伊藤までＴＥＬ：０３－６２７１－８３４８