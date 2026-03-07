【京都から15分の秘境】オーバーツーリズムを回避。人混みを離れ、静寂の山寺を独占する「和装ロケーションフォト」を高槻で始動

株式会社World map

婚礼和装専門スタジオ「INAI WEDDING WASOU（イナイウェディング和装）大阪店(https://inaiwedding-wasou.jp/osaka/)」は、深刻化する京都のオーバーツーリズムを回避し、静寂の中で撮影に没頭できる「高槻・隠れ寺ロケーションフォトプラン」を本格開始いたしました。

INAI WEDDING WASOU大阪店にて撮影

大阪・京都から電車で約15分という都市部に隣接しながら、一歩足を踏み入れれば別世界のような自然と静寂が広がる山寺を舞台に設定。他の観光客に邪魔されることなく、日本の伝統美を独占する特別な体験を提供します。

【このプランが「穴場」として選ばれる理由】

1. 観光客のいない「静寂の聖域」を独占

京都の有名寺院では困難となった「背景に誰も写り込まない撮影」を、高槻の山間に佇む名刹で実現。豊かな緑と歴史を感じさせる建築美に包まれ、プライベートな空間でリラックスして撮影に臨めます。この「独占感」が、本物志向の海外ゲストから高く評価されています。

INAI WEDDING WASOU大阪店にて撮影

2. 四季折々の自然と、時を止めたような建築美

撮影舞台となるのは、地元の人々に守られてきた歴史ある寺院です。春の桜、夏の深緑、秋の紅葉、冬の静寂。どの季節に訪れても、加工の必要がないほど美しい日本の原風景が広がっています。プロカメラマンの視点により、その場の空気感ごと写真に収めます。

INAI WEDDING WASOU大阪店にて撮影

3. インバウンドにも最適化されたスマートなサービス

利便性とタイパ： 大阪・京都から15分の高槻エリア。移動時間を最小限に抑え、観光スケジュールを圧迫しません。

即日データ納品： 撮影した全データは当日中に納品。旅の感動が冷めないうちにSNSへのシェアや家族への報告が可能です。

WhatsApp対応： 海外で主流の連絡手段により、英語での事前相談や予約をスムーズに行えます。

INAI WEDDING WASOU大阪店にて撮影

有名観光地の混雑は、撮影の質だけでなく、体験そのものの満足度を下げてしまいます。「もっと静かな場所で、日本を感じたい」という多くの海外ゲストの声に応えるため、私たちはこの隠れた名刹を舞台に選びました。 伝統的な和装を纏い、鳥のさえずりや風の音だけが聞こえる場所で、自分たちだけの物語を残す。これこそが、私たちが提案する「新しいラグジュアリー」な写真体験です。

【サービス概要】

プラン名：Osaka Bridal photography 129,800円

特徴： 混雑回避、専属カメラマン同行、ヘアメイク同行

ロケーション： 大阪府茨木市の寺院

特徴： 混雑回避、専属カメラマン同行、和装スタイリング、全データ即日納品

公式WEB（English）： https://inaiwedding.jp/en

WhatsApp： https://wa.me/message/UZARX53WIZ57K1

E-Mail：info@inaiwedding-wasou.jp

LINE公式：https://lin.ee/TXo7Qmk

【スタジオ情報】

INAI WEDDING WASOU 大阪店

スタジオ住所：大阪府高槻市高槻町9-17 第3吉廣ビル2階

公式サイト：https://inai-weddingwasou.com/osaka

LINE予約：https://lin.ee/4mFGas6

【会社概要】

会社名：株式会社World map

所在地：東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル3F

代表者：代表取締役 新里 和樹

設立：2016年2月

事業内容：フォトスタジオ運営、ブライダル関連サービス、Web制作事業 他

運営会社サイト: https://worldmap.jp

【関連スタジオ】

＜関東エリア＞

INAI WEDDING 東京本店 東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル4F

INAI WEDDING WASOU 浅草本店 東京都台東区雷門1-1-10 1F

INAI WEDDING 横浜店 神奈川県横浜市神奈川区反町3-19-4 Omc大島ビル 5階

＜東海エリア＞

INAI WEDDING 名古屋新栄店 愛知県名古屋市東区葵1-6-3 ジョイン明和 4F

＜関西エリア＞

INAI WEDDING WASOU 大阪高槻店 大阪府高槻市高槻町9-17 第3吉廣ビル 2階

＜九州エリア＞

INAI WEDDING 福岡福津店 福岡県福津市宮司浜2-35-25 EVO MATERIA E号

【関連スタジオURL】

INAI WEDDING（洋装）: https://inaiwedding.jp

INAI WEDDING WASOU（和装）: https://inaiwedding-wasou.jp