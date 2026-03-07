BoRam BIRTHDAY FAN CONCERT 2026 開催決定！

株式会社 chocolate-box japan

(C)NEONMUSE

BoRam（元T-ARA）が、自身の誕生日を記念し、日本のファンの皆さまと2026年に初めて一緒に過ごす特別な時間として「BoRam BIRTHDAY FAN CONCERT 2026」を開催することが決定いたしました。



本公演では、いつも応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを込めて準備したライブパフォーマンスに加え、誕生日ならではの特別企画やトークコーナーなど、ファンの皆さまと一緒に誕生日をお祝いできるイベントを予定しております。





【公演詳細】

＜タイトル＞

BoRam BIRTHDAY FAN CONCERT 2026

＜日時＞

2026年4月25日（土）

1部 12:15開場 / 13:00開演

2部 17:15開場 / 18:00開演

＜会場＞

W:IKE329（ワイクサンニーキュー）

東京都豊島区西池袋3-29-4 ジェスト7ビル1F

＜チケット券種・特典＞

■VIP席（2列目以内） 25,000円

-お見送り会付き

-お見送り時、動画撮影OK (アーティストのみをご撮影いただけます）

■一般指定席（3列目以降）11,000円

全来場者特典

-後日発表予定(公式HPをご確認ください)

＜チケット販売スケジュール＞

■FC先行受付（抽選）

受付期間：2026年3月11日（水）12:00～3月17日（火）23:59

■一般販売（先着）

受付期間：2026年3月21日（土）12:00～4月4日（土）23:59

■チケット販売ページ

https://livepocket.jp/e/boram_birthdayfan-con

＜オフィシャルサイト＞

https://www.boram-official.jp/

＜主催・企画・制作＞

株式会社NEONMUSE

BoRamは2009年T-ARAのリーダーとしてデビューし楽曲「Roly-Poly」「Bo Peep Bo Peep」が日本で大ヒット。

T-ARA脱退後もその後演技活動などで活躍し、韓国のみならず日本やアジアを中心に人気を集めている。