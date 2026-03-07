franky株式会社

BLANK AND SEA

moxymill × WIND AND SEA Collaboration



2026.3.21(SAT) DROP

様々なトレンドシーンを切り抜き、常に新たな提案をし続けるアパレルブランド「WIND AND SEA」が手掛ける新レーベル「BLANK AND SEA」より、ガールズグループ「moxymill」とのコラボレーションコレクションを発表いたします。

BLANK AND SEAは、これまで数多くのブランドとのコラボレーションを重ねてきたWIND AND SEAが、新たに「人」と「事」にフォーカスして立ち上げたレーベルです。

「BLANK＝空白」をテーマに、真っ白なキャンバスに新たな色彩を描くように、双方のクリエイティビティを掛け合わせ、これまでにない価値の創造を目指します。

記念すべき第1弾コラボレーションには、新感覚オーディション番組「SEVEN COLORS」にて選ばれたメンバーによるガールズグループ・moxymillを起用。

本コレクションでは、メンバーそれぞれのアイデアを反映したZIP UP HOODIEとPANTSのセットアップをはじめ、各メンバーがデザインした個性あふれるオリジナルTシャツをラインナップ。

moxymillの世界観とBLANK AND SEAのコンセプトが融合した、特別なコレクションに仕上がっています。

本コレクションは、2026年3月21日（土）12時より「ZOZOTOWN」限定にて予約販売を開始いたします。

新たなクリエイションの第一歩となるBLANK AND SEAとmoxymillのコラボレーションに、ぜひご注目ください。

■発売日 (予約販売)

2026年3月21日（土）12:00 ～ 2026年4月3日（金）12:00

※商品のお届けは6月中旬～下旬頃を予定しております。



■販売先

ZOZOTOWN WIND AND SEAショップ

https://zozo.jp/shop/windandsea/



■アイテムラインナップ

・MOXYMILL HOODIE

・MOXYMILL SWEATPANTS

・MOXYMILL CAP

・オリジナルTシャツ（各メンバーデザイン）