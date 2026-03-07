株式会社ZOT

『駄目な隣人 神戸元町店』ぼっかけまぜそば販売開始

神戸名物「ぼっかけ」を取り入れた、満足感のある一杯

飲食店の企画・運営を手がける株式会社ZOT（本社：東京都中央区、代表取締役：黒瀬 実寿希）は、兵庫県神戸市中央区の『駄目な隣人 神戸元町店』にて、新メニュー「ぼっかけまぜそば」の販売を開始いたしました。

神戸で親しまれている牛すじとこんにゃくの煮込み料理「ぼっかけ」を取り入れ、麺とともにしっかりと味わえる一杯に仕上げています。食べ応えのある内容でありながら、最後まで食べ進めやすいバランスを意識した、食事としての満足感を大切にしたメニューです。

- 神戸の味覚を取り入れたまぜそば

甘辛く煮込んだ牛すじとこんにゃくの旨味をベースに、麺と具材を混ぜて楽しむまぜそばとして提供します。コクのある味わいながら重たくなりすぎないよう調整し、最後まで心地よく食べられる仕上がりです。

具材それぞれの食感や風味が重なり合うことで、食べ進めるごとに味の変化が感じられる構成としています。

- 卓上薬味で広がる味の変化

卓上には海苔・生卵・ニラ胡椒・醤油・鰹節などを用意しており、好みに合わせて自由に組み合わせることができます。

そのままの味わいを楽しむだけでなく、薬味を加えることで印象が段階的に変化し、自分好みの一杯へと仕上げられる点も特徴です。

味の濃淡や香りの変化を楽しみながら食べ進められる、カスタマイズ性の高いメニューとなっています。

- “締めのご飯”まで楽しむ

麺を食べ終えた後にご飯を合わせることで、タレや具材の旨味を余すことなく味わうことができます。

一杯の中で食事として完結する満足感を意識し、最後まで楽しめる構成としています。

- 黒を基調とした店内空間

店内は黒を基調としたカウンター主体の空間で、壁面には龍のアートが描かれ、ネオンサインが印象的な演出となっています。

ラーメン店でありながら、バーのような雰囲気を感じられる内装で、ひとりでも利用しやすい設計です。落ち着いた照明の中で食事に集中できる空間づくりも特徴のひとつです。

- 元町駅から徒歩3分の立地

駄目な隣人 神戸元町店は、元町駅から徒歩3分の場所に位置しています。

観光や買い物の合間にも立ち寄りやすく、日常使いからしっかり食事をしたい場面まで幅広く利用できます。

- 商品概要

商品名：ぼっかけまぜそば

価格：1,200円（税込）

販売店舗：駄目な隣人 神戸元町店

- 店舗概要

店名：駄目な隣人 神戸元町店

住所：兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目9－7 アシールビル 1F

電話番号：070-8359-5506

営業時間：11:00～23:00（L.O.22:30）