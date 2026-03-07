番組から重大発表も…!?「家、ついて行ってイイですか？」春の３時間半SP

株式会社テレビ東京ホールディングス

(C)テレビ東京

テレ東では、3月15日（日）夜6時30分から「家、ついて行ってイイですか？自分なりの“幸せ”を見つける3時間半SP」を放送！「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK」として、様々な事情を抱えながらも、心身ともに心地よい“自分なりの幸せ”を見つけ、力強く生きる人々の人生に密着！

人との繋がりがもたらす数奇なドラマや、我が道を突き進む大人たち、さらには不登校を乗り越え前向きに生きる家族など、「ウェルビーイング（心身の充実・幸福）」の形は人それぞれであることが、深く心に刺さるラインナップでお届けします！

スペシャル放送にふさわしく、多彩なゲスト陣が番組を盛り上げます！矢本悠馬、小泉孝太郎、近藤春菜（ハリセンボン）を迎えたパートでは、「マンダリンオリエンタル東京」のチャペルを借り切って収録！絶品の「桜の風呂敷弁当」を堪能しながら、ゲスト自身の“ちょっと幸せな瞬間や”、一足早い春を感じられる華やかなスタジオトークが満載！笑いあり、涙あり、そして「ウェルビーイング」とは何かを考えさせられる濃密な時間にご期待ください！さらに、別パートのゲストとして、小籔千豊、佐々木久美も登場！二人ならではの鋭いツッコミや温かい目線で、強烈な個性を持つ住人たちのVTRを見守ります！

そして！今回の放送では、MCのビビる大木・矢作兼（おぎやはぎ）から、超重大発表が！いつも番組を応援してくださる皆様がアッと驚くようなサプライズを用意しています！重大発表にもご注目ください！

≪放送予定のVTRラインナップ≫

(C)テレビ東京

・番組お馴染み…！46浪中の東大受験おじさん！今年の結果は？

・TikTokで出会い恋に落ち…婚約中カップル

・5人姉妹の7人家族！末っ子以外は全員不登校で…

・27歳で創業！熟成肉を開発した焼肉店「格之進」の社長

・同居解消する幼馴染2人

・辛い時に友情に救われた！還暦おじさんトリオ

・46年間、夫婦二人三脚で縫製！EXILEの衣装も縫う…縫製職人

・12年前に亡くなった母が遺したエンディングノート

・妻は学歴マニア！？息子は中2・映画制作会社勤務の男性

・息子への愛情が溢れるおじさん

※放送内容は予告なく変更となる場合があります。

≪ゲストコメント≫

(C)テレビ東京

【矢本悠馬】

笑いあり感動ありで、グッとくるエピソードが多かったです。僕は、家を片付けられない若い女の子2人が、これから別々に暮らすVTRが結構好きでしたね。短編映画を見てる感じで面白かったです。

【小泉孝太郎】

めちゃくちゃ良い時間でした。それぞれのご家族の方、その人のドラマがあって。体の底から笑える方はいたし、本当に…苦しくなるような家族もいて。とにかく見入ってしまいました。

【近藤春菜（ハリセンボン）】

全部印象に残っているんですけど、友達同士で住んでいて、自分たちで“ゴミ屋敷”って言ってた2人。あの部屋の感じは忘れられないですね。一口に言っても、そこにもなんか色々見えてくるなと思って。

【小籔千豊】

今まではウルウルとなる感動回が多くて今日も楽しみにしていたんですが、ウルウルよりも勉強になったり笑けるけど素敵やな、みたいな回でした。今日見た方、最初は「おやおや？」みたいな入りだったんですが、最後まで見たら皆さん良い方だなと。勉強になりました。

【佐々木久美】

街に人っていっぱいますけど、その方それぞれに人生ストーリーがあるっていうのは、この番組で毎回VTR見る度に、「人ってそれぞれ人生があるんだ」ってすごく分かるので、今日も楽しませていただきました。

≪概要≫

(C)テレビ東京

【タイトル】

家、ついて行ってイイですか？自分なりの“幸せ”を見つける3時間半SP

【放送日時】

3月15日（日）夜6時30分～9時54分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srwlb3xd3b

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/ietsuite/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【MC】

ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）

【ゲスト】

矢本悠馬、小泉孝太郎、近藤春菜（ハリセンボン） ／ 小籔千豊、佐々木久美（他）

【番組公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii/

【番組公式X】

https://x.com/tx_ietsuite_777