「第22回 日台スカラシップ」受賞者決定　大賞は、＜作文部門＞中野妃那さん、＜ツアープラン部門＞長南晴矢さん

日本と台湾の若者による文化交流の促進を目指す「第22回 日台文化交流 青少年スカラシップ」（産経新聞社主催、台北駐日経済文化代表処共催、JR東海、エバー航空、台湾新聞社協賛）の受賞者が決まりました。各部門で大賞と優秀賞に輝いた8人を、3月23日から27日まで4泊5日の台湾研修旅行に招待します。

今回は＜作文部門＞123点、＜ツアープラン部門＞194点、合わせて317点の作品が集まり、大賞には＜作文部門＞から京都大学大学院修士1年・中野妃那（なかの・ひなな）さんの「時を越えて繋がる、私と台湾」、＜ツアープラン部門＞から福島県立福島高校1年・長南晴矢（ちょうなん・せいや）さんの「令和の米騒動。台湾の農業発展に貢献した日本人を学ぶ縦断旅。」が選ばれました。

大賞・優秀賞の受賞者8人が行く研修旅行では、台湾の外交部や教育部などへの表敬訪問を予定。現地の高校生や大学生との交流会など、日台の文化交流と台湾についての学びを深めます。また、長南さんの＜ツアープラン部門＞大賞受賞作品の一部プランを実際に訪問します。

【優秀賞】※カッコ内は学校名、敬称略

＜作文部門＞石原歩佳（法政大学第二高校2年）、塚原佳那子（江戸川学園取手中学3年）、弘松詩菜（愛媛大学教育学部附属中学2年）

＜ツアープラン部門＞野寺悠太（灘高校1年）、林智哉（慶應義塾大学4年）、舟山恭平（早稲田大学本庄高等学院3年）

【公式HP】 https://adv.sankei.com/scholarship/

