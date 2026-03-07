今夏全国ツアー【GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY-】新ビジュアル解禁 一般発売開始に合わせてメイキング＆メッセージ動画、インタビュー記事も公開

阪急阪神ホールディングス株式会社

ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、7月より全国8都市を巡るGACKTのフルオーケストラツアー【GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics】の新ビジュアル、およびメイキング動画とGACKT本人によるメッセージ動画を公開した。

今回解禁された新ビジュアルは、本公演【魔王シンフォニー】のために、新たに撮り下ろされたもので、GACKTが追求するダークファンタジーな世界観をより濃密かつ、象徴的に表現した仕上がりとなっている。

本公演は、2025年4月にGACKTのソロ活動25周年イヤーの締めくくりとして、東京・すみだトリフォニーホールにて開催され、同年12月には再演を実施。再演では、音作りや演出表現にさらなる改良が加えられ、観る者の五感を揺さぶるステージとして大きな反響を呼んだ。そうした評価と確実な手応えを経て、今夏全国8都市10公演の本格ツアーへとスケールアップする。

ステージには、魔王GACKT率いるバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」、そして黒装束のローブと仮面をまとい、全員立奏で臨む精鋭オーケストラ「グランドフィルハーモニック」が集結。総勢約70名による重厚かつ壮大なサウンドと、【魔王シンフォニー】をテーマとした物語性の高い演出が融合し、他に類を見ない圧倒的スケールのショーを展開する。

チケットは2026年3月7日（土）正午より、各プレイガイドにて一般発売が開始された。

また、一般発売に合わせて、GACKTが本ツアーに込めた思いや見どころを語るメッセージ動画を公開や、撮影時のメイキング動画も公開。あわせて、Billboard JAPAN.com にて本公演を掘り下げた特集インタビュー記事も掲載されている。

◎インタビュー掲載情報

・「Billboard JAPAN.com」特集記事

2026年3月7日公開（取材・執筆：田中久勝）

https://www.billboard-japan.com/special/detail/5169

◎メイキング動画

https://youtube.com/shorts/wKRdlxJURM0?feature=share

◎メッセージ動画

https://youtu.be/QYEYmTyp7pU

◎公演情報

GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics

＜開催日時・会場＞

(1)【埼玉】2026年7月14日（火）ウエスタ川越 大ホール 開場17:00 開演18:00

(2)【宮城】2026年7月18日（土）東京エレクトロンホール宮城 開場17:00 開演18:00

(3)【広島】2026年7月26日（日）JMSアステールプラザ 大ホール 開場16:00 開演17:00

(4)【福岡】2026年8月2日（日）久留米シティプラザ ザ・グランドホール 開場16:00 開演17:00

(5)【東京】2026年8月11日（火・祝）文京シビックホール 大ホール 開場13:00 開演14:00

(6)【東京】2026年8月11日（火・祝）文京シビックホール 大ホール 開場17:00 開演18:00

(7)【愛知】2026年8月15日（土）刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール 開場16:00 開演17:00

(8)【北海道】2026年8月18日（火）札幌市教育文化会館 大ホール 開場17:00 開演18:00

(9)【大阪】2026年8月29日（土）東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場13:00 開演14:00

(10)【大阪】2026年8月29日（土）東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場17:00 開演18:00

＜出演＞

GACKT

指揮・管弦楽：

(1)(2)(5)(6)(7)(8)指揮：米田覚士 管弦楽：グランドフィルハーモニック東京

(3)(4)(9)(10)指揮：村上史昂 管弦楽：グランドフィルハーモニック京都

バンド：YELLOW FRIED CHICKENz

＜チケット＞

1F ブラックダイヤモンド席100,000円（前方3列保証／特典グッズ付き）

1F/2F ダイヤモンド席60,000円（良席保証／特典グッズ付き）

1F プラチナ席35,000円（良席保証／特典グッズ付き）

1F/2F S席18,000円

2F以上 A席13,000円

※1階オールスタンディング席、2階以上着席指定

（全席指定・税込）

チケット一般発売中

＜公演公式サイト＞ https://billboard-cc.com/GACKT2026

主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）、【宮城】tbc東北放送、Date fm、【愛知】メ～テレ、ZIP-FM、【北海道】道新文化事業社

企画制作：ビルボードジャパン、アーツイノベーター・ジャパン、グランドフィルハーモニック

特別協力：【北海道】エフエム北海道

協力：VENUS、ユニバーサル ミュージック、【大阪】ABCテレビ

後援：米国ビルボード

＜注意事項＞

※特典グッズは席種によって異なります、詳細は公演公式サイトをご確認ください

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで（ブラックダイヤモンド席のみ最大2枚まで）

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）

＜公演に関するお問合せ＞

【埼玉・東京】キョードー東京 0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

【宮城】エドワードライヴ 022-266-7555（11:00～15:00／土日祝休）

【広島】YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（12:00～17:00／土日祝休）

【福岡】BEA 092-712-4221（平日 12:00～16:00）

【愛知】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00～18:00）

【北海道】道新プレイガイド 0570-00-3871（10:00～19:00／火曜定休）

【大阪】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00／日祝休）

◎リリース情報

『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』

2025年4月13日（日）、すみだトリフォニーホール公演収録

発売元：ユニバーサル ミュージック

＜映像作品＞（3形態） 2025年11月12日（水）発売

DVD：UCBS-1016 \8,800（税込）

Blu-ray：UCXS-1006 \9,900（税込）

極-KIWAMI-盤：UCXS-9004 \16,500（税込）

https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025_DEMONICPHILHARMONY

＜CD＞ （2形態） 2025年7月4日（金）発売

初回限定盤：SHM-CD UCCS-9066 \4,950（税込）

通常盤：CD UCCS-1401 \3,300（税込）

https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025

ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。

（公式サイト： https://billboard-cc.com/ ）

