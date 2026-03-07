今夏全国ツアー【GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY-】新ビジュアル解禁 一般発売開始に合わせてメイキング＆メッセージ動画、インタビュー記事も公開
ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、7月より全国8都市を巡るGACKTのフルオーケストラツアー【GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics】の新ビジュアル、およびメイキング動画とGACKT本人によるメッセージ動画を公開した。
今回解禁された新ビジュアルは、本公演【魔王シンフォニー】のために、新たに撮り下ろされたもので、GACKTが追求するダークファンタジーな世界観をより濃密かつ、象徴的に表現した仕上がりとなっている。
本公演は、2025年4月にGACKTのソロ活動25周年イヤーの締めくくりとして、東京・すみだトリフォニーホールにて開催され、同年12月には再演を実施。再演では、音作りや演出表現にさらなる改良が加えられ、観る者の五感を揺さぶるステージとして大きな反響を呼んだ。そうした評価と確実な手応えを経て、今夏全国8都市10公演の本格ツアーへとスケールアップする。
ステージには、魔王GACKT率いるバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」、そして黒装束のローブと仮面をまとい、全員立奏で臨む精鋭オーケストラ「グランドフィルハーモニック」が集結。総勢約70名による重厚かつ壮大なサウンドと、【魔王シンフォニー】をテーマとした物語性の高い演出が融合し、他に類を見ない圧倒的スケールのショーを展開する。
チケットは2026年3月7日（土）正午より、各プレイガイドにて一般発売が開始された。
また、一般発売に合わせて、GACKTが本ツアーに込めた思いや見どころを語るメッセージ動画を公開や、撮影時のメイキング動画も公開。あわせて、Billboard JAPAN.com にて本公演を掘り下げた特集インタビュー記事も掲載されている。
◎インタビュー掲載情報
・「Billboard JAPAN.com」特集記事
2026年3月7日公開（取材・執筆：田中久勝）
https://www.billboard-japan.com/special/detail/5169
◎メイキング動画
https://youtube.com/shorts/wKRdlxJURM0?feature=share
◎メッセージ動画
https://youtu.be/QYEYmTyp7pU
◎公演情報
GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics
＜開催日時・会場＞
(1)【埼玉】2026年7月14日（火）ウエスタ川越 大ホール 開場17:00 開演18:00
(2)【宮城】2026年7月18日（土）東京エレクトロンホール宮城 開場17:00 開演18:00
(3)【広島】2026年7月26日（日）JMSアステールプラザ 大ホール 開場16:00 開演17:00
(4)【福岡】2026年8月2日（日）久留米シティプラザ ザ・グランドホール 開場16:00 開演17:00
(5)【東京】2026年8月11日（火・祝）文京シビックホール 大ホール 開場13:00 開演14:00
(6)【東京】2026年8月11日（火・祝）文京シビックホール 大ホール 開場17:00 開演18:00
(7)【愛知】2026年8月15日（土）刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール 開場16:00 開演17:00
(8)【北海道】2026年8月18日（火）札幌市教育文化会館 大ホール 開場17:00 開演18:00
(9)【大阪】2026年8月29日（土）東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場13:00 開演14:00
(10)【大阪】2026年8月29日（土）東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場17:00 開演18:00
＜出演＞
GACKT
指揮・管弦楽：
(1)(2)(5)(6)(7)(8)指揮：米田覚士 管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
(3)(4)(9)(10)指揮：村上史昂 管弦楽：グランドフィルハーモニック京都
バンド：YELLOW FRIED CHICKENz
＜チケット＞
1F ブラックダイヤモンド席100,000円（前方3列保証／特典グッズ付き）
1F/2F ダイヤモンド席60,000円（良席保証／特典グッズ付き）
1F プラチナ席35,000円（良席保証／特典グッズ付き）
1F/2F S席18,000円
2F以上 A席13,000円
※1階オールスタンディング席、2階以上着席指定
（全席指定・税込）
チケット一般発売中
＜公演公式サイト＞ https://billboard-cc.com/GACKT2026
主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）、【宮城】tbc東北放送、Date fm、【愛知】メ～テレ、ZIP-FM、【北海道】道新文化事業社
企画制作：ビルボードジャパン、アーツイノベーター・ジャパン、グランドフィルハーモニック
特別協力：【北海道】エフエム北海道
協力：VENUS、ユニバーサル ミュージック、【大阪】ABCテレビ
後援：米国ビルボード
＜注意事項＞
※特典グッズは席種によって異なります、詳細は公演公式サイトをご確認ください
※未就学児入場不可
※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで（ブラックダイヤモンド席のみ最大2枚まで）
※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください
※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません
※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください
（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）
＜公演に関するお問合せ＞
【埼玉・東京】キョードー東京 0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）
【宮城】エドワードライヴ 022-266-7555（11:00～15:00／土日祝休）
【広島】YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（12:00～17:00／土日祝休）
【福岡】BEA 092-712-4221（平日 12:00～16:00）
【愛知】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00～18:00）
【北海道】道新プレイガイド 0570-00-3871（10:00～19:00／火曜定休）
【大阪】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00／日祝休）
◎リリース情報
『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』
2025年4月13日（日）、すみだトリフォニーホール公演収録
発売元：ユニバーサル ミュージック
＜映像作品＞（3形態） 2025年11月12日（水）発売
DVD：UCBS-1016 \8,800（税込）
Blu-ray：UCXS-1006 \9,900（税込）
極-KIWAMI-盤：UCXS-9004 \16,500（税込）
https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025_DEMONICPHILHARMONY
＜CD＞ （2形態） 2025年7月4日（金）発売
初回限定盤：SHM-CD UCCS-9066 \4,950（税込）
通常盤：CD UCCS-1401 \3,300（税込）
https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025
ビルボードクラシックス
音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。
（公式サイト： https://billboard-cc.com/ ）
ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1