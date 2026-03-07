4月8日(水)発売の『年刊ブシロード2026』の表紙デザインを公開！特別施策として明導アキナ役・宮田俊哉氏のコスプレ写真を掲載！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、グループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）より4月8日(水)発売される『年刊ブシロード2026』の表紙デザインを解禁いたします。
また、ヴァンガード15周年記念号の特別施策として、明導アキナ役・宮田俊哉氏によるガブエリウス“幻影”のコスプレの掲載が決定いたしました。
明導アキナ役・宮田俊哉氏によるガブエリウス“幻影”のコスプレ写真の掲載が決定！
ヴァンガード15周年記念号の特別施策として、放送中のTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」で主人公・明導アキナ役を演じる宮田俊哉氏のコスプレ写真の掲載が決定！
幻世界の支配者・ガブエリウス“幻影”となった姿をぜひご覧ください。
「年ブシ」が今年もやってきた！今年はヴァンガード15周年記念号!!
カードゲーム祭2026開催記念の特別ムック！
今年はヴァンガード15周年をお祝いした特大特集や伊藤彰先生×Quily先生の特別漫画を掲載！
イベント会場で付録カードがもう1セットもらえる引換券も封入！
■付録予定
豪華付録カード7枚付き！
▼カードファイト!! ヴァンガードも豪華2種のカード付き！
年刊ブシロード2026 先導アイチ
年刊ブシロード2026 みにヴぁん
■取扱い店舗
・ブシロード オンラインストア
・ゲーマーズ
・アニメイト（通販）
・メロンブックス
・とらのあな
・楽天ブックス
・Amazon
・タワーレコード
・赤い熊さん
・あみあみ
ほか
※本商品は流通・販売ルートを限定した特別商品です。
■商品概要
商品名：年刊ブシロード2026
仕様：B5判 120P
価格：1,000円(10%税込)
制作：ブシロードワークス書籍編集部
発行・発売：株式会社ブシロードワークス
商品ページURL：https://gekkan-bushi.com/topics/nenkan-bushi2026/
カードファイト!! ヴァンガードとは
ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、コンソールゲーム、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。
「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/
「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://x.com/cfvanguard_PR
「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard
「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/
YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH
