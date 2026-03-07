moxymill × WIND AND SEA コラボレーションアイテム発売決定！WIND AND SEAの新レーベル「BLANK AND SEA」第1弾コラボレーションにmoxymill起用！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、自社が手掛けるガールズグループmoxymill（読み：モクシーマイル）と、様々なトレンドシーンを切り抜き、常に新たな提案をし続けるアパレルブランド「WIND AND SEA」が手掛ける新レーベル「BLANK AND SEA」とのコラボレーションコレクションの発売が決定したことをお知らせします。

BLANK AND SEAは、これまで数多くのブランドとのコラボレーションを重ねてきたWIND AND SEAが、新たに「人」と「事」にフォーカスして立ち上げたレーベルです。

「BLANK＝空白」をテーマに、真っ白なキャンバスに新たな色彩を描くように、双方のクリエイティビティを掛け合わせ、これまでにない価値の創造を目指します。

記念すべき第1弾コラボレーションにはmoxymillが起用され、本コレクションでは、メンバーそれぞれのアイデアを反映したZIP UP HOODIEとPANTSのセットアップをはじめ、各メンバーがデザインした個性あふれるオリジナルTシャツをラインナップ。

moxymillの世界観とBLANK AND SEAのコンセプトが融合した、特別なコレクションに仕上がっています。

本コレクションは、2026 年 3 月 21 日（土）より「ZOZOTOWN」限定にて予約販売を開始いたします。

■発売日 (予約販売)

2026 年 3 月 21 日（土）12:00～2026 年 4 月 3 日（金）12:00

※商品のお届けは 6 月中旬～下旬頃を予定しております。

■販売先 ZOZOTOWN WIND AND SEA ショップ

https://zozo.jp/shop/windandsea/

■アイテムラインナップ

・MOXYMILL HOODIE

・MOXYMILL SWEATPANTS

・MOXYMILL CAP

・オリジナル T シャツ（各メンバーデザイン）

▼moxymillオフィシャルサイト

https://moxymill.com/

【moxymill SNS情報】

X

https://x.com/moxy_Official_

TikTok

https://www.tiktok.com/@moxymill_official

Instagram

https://www.instagram.com/moxymill_official/

YouTube

https://www.youtube.com/@moxymill_Official

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/