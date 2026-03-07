【第1話無料公開】フランス発大ヒットミステリードラマ『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿　S4』 第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C)Septembre Productions/Itineraire Productions/TF1/Be-FILMS/RTBF (Television belge) MMXXIII

Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、IQ160のモルガン・アルヴァロが、類まれな頭脳を活かし捜査コンサルタントとして難事件を次々と解決するフランス発大人気シリーズ『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿 S4』 第1話を3月6日（金）21:00～無料公開中！

奇想天外な言動で周囲を巻き込む、個性的なキャラクターで人気のモルガンを演じるのは、映画「最強のふたり」のオドレイ・フルーロ。

Prime Videoで字幕版、吹替版どちらもお楽しみいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CpHjk-Ofh2E ]

『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿 S4』第1話「葬儀の参列者」（2024／フランス／60分）

監督：ヴァンサン・ジャマンほか

キャスト：オドレイ・フルーロ／メーディ・ネブー／マリー・ドナルノー／スプリアン・ガーデン

★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/3sNl5

■第1話「葬儀の参列者」あらすじ

新たに妊娠していたモルガンは、カラデックにそのことを言い出せずにいた。そんな中、主婦のアレクサンドラ・コレットが遺体で見つかる。第一発見者である夫によると、息子が「母親がある女性ともみ合っているのを見た」と証言。被害者の家で見つけた新聞は1ページ欠けており、そこに記載されていたのは薬物の情報だった。また赤い目をして変な匂いをまとっていたという息子の証言からもこの事件には薬物が関係していると思われた。

